Khởi tố 2 bị can trong vụ hỗn chiến liên quan YouTuber Duy Thường

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Cường (SN 1998, ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sáng 8/6, giữa nhóm của Hoàng Văn Cường và nhóm Giáp Văn Đức xảy ra mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu. Sau đó, Đức và Cường hẹn nhau giải quyết ở xã Lan Mẫu. Trước khi đi, họ gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

2 bị can Đức và Cường

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 5 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 2 khẩu súng hơi và một khẩu súng bắn đạn bi).



Nguyễn Minh Đức và Hoàng Văn Cường là 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Liên quan tới vụ hỗn chiến trên, trước đó, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố bị can đối với 10 người về tội "Gây rối trật tự công cộng", trong đó có Đào Văn Thường (tức YouTuber Duy Thường , trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

