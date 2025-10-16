Khối tài sản khổng lồ của Ngân 98 đến từ đâu?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nữ DJ sinh năm 1998 này là người điều hành Công ty TNHH ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop, nơi sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân, nổi bật là viên rau củ collagen - mặt hàng được cô livestream bán với giá "chặt chém" trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo thông tin trên Vietnamnet, trước khi sa lưới pháp luật, Ngân 98 từng khoe cuộc sống bên chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang, từ siêu xe tiền tỷ đến nhiều bất động sản. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, những ồn ào thị phi và nguồn thu nhập đa dạng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Gây chú ý với giới showbiz từ năm 2016 với vai trò người mẫu và Á hậu Doanh nhân Việt Nam nhưng sau đó Ngân 98 chuyển sang làm DJ. Với ngoại hình cuốn hút, cô thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ với cát-sê dao động từ khoảng 70-100 triệu đồng.

Ngân 98 trước khi bị bắt thường xuyên khoe tài sản trên MXH

Nguồn thu khác đến từ kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các hợp đồng quảng cáo, giúp cô tích lũy khối tài sản khiến công chúng "choáng ngợp". Ước tính tổng tài sản của cô có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu từ DJ, kinh doanh làm đẹp và đầu tư bất động sản.

Năm 2022, Ngân 98 hé lộ khoản đầu tư bất động sản cô và chồng Lương Bằng Quang đặt cọc 21 tỷ đồng để mua cùng lúc 9 miếng đất tại các khu vực tiềm năng ở TPHCM, kèm theo những "sổ đỏ" được khoe rầm rộ trên mạng xã hội. Đến năm 2023, nữ DJ tiếp tục "flex" căn penthouse trị giá 80 tỷ đồng có nội thất sang trọng và view thành phố "triệu đô".

Ngân 98 từng tự thưởng dịp sinh nhật cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần giá khoảng 22 tỷ đồng, bên cạnh dàn xe sang khác như Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe, biến cô thành biểu tượng của sự xa xỉ trong giới DJ.

Ngay 15/10, trong quá trình khám xét nhà Ngân 98 - căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Ngân 98 kiếm doanh thu trăm tỷ từ việc bán sản phầm giảm cân!?

Theo Công an TPHCM, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Qua điều tra của Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.