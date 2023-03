Khởi My khoe cận cơ bụng săn chắc, ai dè phải vội lên tiếng vì bị nghi chỉnh ảnh "sống ảo" quá lố

Ở tuổi 33, Khởi My - bà xã của Kelvin Khánh sở hữu body săn chắc, cơ bụng rõ mồn một khiến dân tình chỉ biết mơ ước. Mới đây, nữ ca sĩ gây sốt khi khoe ảnh cận vóc dáng nuột nà và cơ bụng gợi cảm. Không chỉ ngày càng nhuận sắc, Khởi My được khen ngợi vì cách ăn diện đơn giản, trẻ trung so với độ tuổi.

Thế nhưng loạt ảnh mới này khiến bà xã Kelvin Khánh vướng nghi vấn can thiệp chỉnh ảnh để "sống ảo". Cụ thể, dân mạng cho rằng Khởi My đã kéo chân để trông cao hơn. Thậm chí, một dân mạng từng gặp Khởi My ngoài đời đã khẳng định nữ ca sĩ có vóc dáng nhỏ bé, mảnh mai chứ không như ảnh kia.

Khởi My khoe cơ bụng gợi cảm và nhan sắc "lão hoá ngược" ở tuổi 33

Trước những lời bàn tán của netizen, Khởi My vội vàng lên tiếng giải thích và tiết lộ luôn "phó nháy" cực quyền lực. Bà xã Kelvin Khánh "dở khóc dở cười" chia sẻ: "Tui không có kéo chân mọi người ơi. Má Năm (mẹ ruột Khởi My - PV) chụp cho tui chĩa cái điện thoại từ dưới lên làm tui thành 2 mét. Lỗi tại má Năm đó". Hoá ra Khởi My không dùng công cụ "sống ảo" mà là do mẹ ruột chụp ảnh quá xịn xò nên mới có khoảnh khắc "ăn gian" chiều cao thế kia.

Khởi My cho biết do mẹ có góc chụp đẹp chứ nữ ca sĩ không "kéo chân"

Body săn chắc và quyến rũ của Khởi My khiến hội chị em ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ và chồng rất chăm chỉ luyện tập thể hình cùng nhau sau khi về chung nhà

Sau 7 năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh có cuộc sống bình yên bên trong căn penthouse đầy đủ tiện nghi ở TP.HCM. Nữ ca sĩ hạn chế đi diễn mà dành thời gian để phát triển công việc streamer.

Cách đây hơn 2 năm, Khởi My và Kelvin Khánh cho biết cả hai không dự định sinh con mà sẽ sống cùng nhau đến già. Trong một sự kiện giao lưu với người hâm mộ, Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Sau chia sẻ của chồng, Khởi My cũng lầy lội tiết lộ thêm lí do cụ thể: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!".

Khởi My và chồng sinh sống trong căn nhà khang trang ở TP.HCM, cả hai chưa vội sinh con mà tận hưởng cuộc sống bình yên

