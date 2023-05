Khởi động hành trình Honda UNI TOUR 2023 - BẬT MODE ĐA CHẾ ĐỘ

Honda UNI TOUR 2022 đã thu về những con số ấn tượng chỉ trong vòng 3 tháng khi ghé thăm 12 trường đại học, quy tụ hơn 100.000 sinh viên và hơn 25 nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng.

Năm nay, hành trình Honda UNI TOUR sẵn sàng "phá đảo" mùa hè với kế hoạch chinh phục hàng ngàn sinh viên tại 20 trường Đại học ở khắp 20 tỉnh thành cả nước. Honda UNI TOUR 2023 hứa hẹn là màn comeback bùng nổ của hoạt động trải nghiệm thú vị để sinh viên Việt Nam thể hiện cá tính riêng nổi bật.

Trải nghiệm lái thử mà mê thật

Không chỉ có lộ trình lớn và nhiều thách thức, hoạt động lái thử xe còn thú vị hơn bao giờ hết với thiết kế sa hình Gymkhana và Công nghệ 3D Mapping được ứng dụng ở khu vực đường hầm. Công nghệ trình chiếu ánh sáng mãn nhãn bậc nhất hiện nay sẽ tạo nên bữa tiệc thị giác có "1 0 2".

Có thể thấy, Honda Việt Nam không chỉ đem đến cơ hội lái thử xe độc đáo mà còn giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về lái xe an toàn - điều mà Honda đã làm rất tốt trước đó với các chương trình như "Tôi yêu Việt Nam" hay "An toàn giao thông nụ cười trẻ thơ" nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Ngoài ra, Roadshow kết hợp cuộc thi "Lái xe tiết kiệm nhiên liệu" giúp các bạn bỏ túi thật nhiều phần quà giá trị và nâng cao hiểu biết để chung tay bảo vệ môi trường - điều mà Honda Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi từ trước đến nay.

Hoạt động sáng tạo nức lòng giới trẻ

Thời thượng và xu hướng có lẽ là top 2 cụm từ được thảo luận nhiều khi nói đến xe máy Honda tại Việt Nam. Vì thế, hoạt động trưng bày các mẫu xe mới nhất sẽ là khu vực hấp dẫn mà những tâm hồn yêu xe không nên bỏ qua.

Chưa hết, khu vực triển lãm sách và văn phòng phẩm từ Nhà sách Phương Nam sẽ khiến các bạn "xỉu ngang xỉu dọc" vì quá chất. Sau cùng, đừng quên "lên kèo" tham gia các thử thách thú vị để săn voucher mua sắm, gom quà giá trị từ Honda Việt Nam và các thương hiệu uy tín khác.

"Phiêu" yêu thương từ những điều nhỏ

Tại Honda UNI TOUR 2023, yêu thương được ươm mầm từ những điều nhỏ nhất, tạo cơ hội để Gen Z được ăn món mình thích, làm điều mình yêu trước khi lan tỏa đến cộng đồng. Từ khu vực trò chơi giải trí, gian hàng F&B xua tan cái nóng mùa hè đến Giờ vàng gom voucher giảm giá và đổi quà tặng tại HEAD.

Bàn về yêu thương, trước đó, Honda Việt Nam đã "gieo mầm" với các sự kiện như sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" hay Trao tặng mũ bảo hiểm và Đào tạo kiến thức An toàn giao thông đã trở nên quen thuộc với các em học sinh cả nước.

Gen Z "bật mode" hướng đến cộng đồng

Honda UNI TOUR 2023 chỉ có chơi là chính? Sai quá rồi bạn ơi! Các hoạt động vì cộng đồng là một điều không thể thiếu trong hầu hết sự kiện của Honda Việt Nam. Từ "Ngày hội trồng cây 2023 - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam" với 1.100 cây xanh được trồng tại Bắc Giang đầu năm 2023 đến giải chạy "Honda UNI RUN 2023" dự kiến thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia.

Đây không chỉ là dịp để các bạn trẻ lăn xả hết mình mà còn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Cùng với đó, thử thách xếp tranh khổng lồ truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến khắp thế hệ Gen Z, mỗi bạn tham gia tương ứng 10.000đ quyên góp vào quỹ bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tại sự kiện, các sinh viên có cơ hội gặp gỡ thần tượng và cùng nhau theo dõi giải đấu thể thao sinh viên VUG, Esport cũng như tham gia trò chơi nhận quà hấp dẫn.

"Quậy đục nước" bữa tiệc âm nhạc bùng cháy

"Ơ động đất à, không phải, đấy là đêm nhạc Night Show Honda UNI TOUR 2023!". Đâu chỉ có phần trình diễn của các bạn trẻ tài năng, Night Show còn quy tụ các "idol giới trẻ" như Hoàng Thùy Linh, Phương Ly và Rapper Low G. Tất cả cùng nhau khởi tạo một lễ hội không thể quên cho các bạn sinh viên Việt Nam.

Tin rằng, với sự thấu hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng để Gen Z được học và chơi đúng nghĩa, Honda UNI TOUR 2023 sẽ còn bùng nổ hơn trước, ghi dấu hành trình đáng nhớ và đầy tự hào của riêng sinh viên Việt Nam.

Cùng theo dõi hành trình Honda UNI TOUR 2023 tại https://www.facebook.com/HondaVietnam hoặc website https://www.honda.com.vn/.