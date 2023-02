Khoe ảnh hồi bé, dàn hot girl khẳng định nhan sắc đẹp tự nhiên

Luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, sang chảnh trên mạng xã hội, dàn hot girl khiến nhiều người tò mò về nhan sắc khi còn nhỏ. Ai cũng có một thời nhắng nhít, đáng yêu nên những bức ảnh hồi bé luôn được coi là kho báu, thu hút sự chú ý mỗi khi được ai đó đăng tải. Không những vậy, việc khoe ảnh hồi bé còn là cách để nhiều hot girl khẳng định gương mặt đẹp tự nhiên, chỉ là dậy thì quá thành công.

Doãn Hải My

Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, cô nàng được nhiều khán giả biết đến và yêu mến khi có chuyện tình đẹp với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Sở hữu sắc vóc cuốn hút ở hiện tại, người đẹp không ngần ngại khoe những bức hình ngày xưa.

Doãn Hải My khoe ảnh hồi bé và hiện tại

Cô nàng sở hữu đôi chân dài nuột từ nhỏ

Có thể thấy từ nhỏ, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã có gương mặt khả ái, tươi tắn. Cô nàng chụp ảnh lúc nào cũng cười rất tươi khiến nhiều người thích thú. Chưa kể, Doãn Hải My còn là một “cây văn nghệ”, được gia đình tạo điều kiện cho theo đuổi nghệ thuật từ sớm nên có phần tự tin, dạn dĩ hơn các bạn cùng trang lứa. Đáng chú ý nhất, đôi chân dài đã là “thương hiệu” của Doãn Hải My từ hồi nhỏ.

Từ nhỏ, bạn gái Văn Hậu đã tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật

Lê Thị Khánh Huyền

Nổi tiếng nhờ ngoại hình ấn tượng, Huyền 204 trở thành người mẫu ảnh từ khi chưa tròn 18 tuổi. Khoảng cuối năm 2017, tên tuổi của Huyền 204 đã được nhiều người biết đến qua những bức hình gây sốt mạng xã hội. Cô nàng được nhận xét có sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng thần thái sang chảnh, cuốn hút.

Từng có lần khoe ảnh hồi bé, Huyền 204 khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc xinh từ nhỏ. Dù còn bé nhưng khi chụp hình, cô nàng đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp. Mới đây, hot girl còn tung luôn ảnh thẻ, chứng minh vẻ đẹp bất chấp ống kính chụp hình. Thời điểm đó, Huyền 204 đang là học sinh lớp 2, được nhiều người khen có gương mặt sáng, thông minh và lanh lợi.

Huyền 204 khoe ảnh thời học lớp 2

Cô nàng biết tạo dáng, sở hữu gương mặt xinh đẹp từ nhỏ

Xoài Non

Nhan sắc của Xoài Non (Phạm Trang) luôn gây bão bởi sự xinh đẹp. Từ gương mặt đến thần thái của cô nàng luôn khiến mọi người phải xuýt xoa vì đẹp không tì vết. Cũng vì vậy mà không ít lần, bà xã Xemesis phải lên tiếng đính chính khi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Có lần, cô nàng còn xả loạt ảnh hồi bé để chứng minh ngoại hình tự nhiên, không chỉnh sửa của mình.

Ngắn ảnh hồi nhỏ của người đẹp 10X, nhiều người phải công nhận xinh đẹp từ bé là có thật. Xoài Non khi đó đã sở hữu gương mặt có nét lai Tây với mũi cao, đôi mắt sâu quyến rũ. Duy nhất chỉ có một điểm thay đổi so với trước đây là ở hiện tại, Xoài Non khi chụp ảnh đã cười tươi, rạng rỡ hơn, biểu cảm thần thái đa dạng hơn. Còn hồi nhỏ khi lên hình, cô nàng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, hiền dịu.

Ai nhìn cũng nhận ra Xoài Non hồi nhỏ bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ

Ảnh thời đi học và nhan sắc hiện tại vẫn xinh không tì vết

Nguồn: Tổng hợp