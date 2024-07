Khoảnh khắc Thanh Hằng và Hoàng Thùy "chị chị em em"

Rôm rả những ngày qua chính là drama "Chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của Hoàng Thùy. Từ một status ẩn ý đến lần lượt nhắc tên từng người trong "bộ sậu" của Miss Universe Vietnam 2024, Hoàng Thùy khiến cư dân mạng phải bàn tán xôn xao. Bùng nổ cho drama lần này chính là việc Hoàng Thùy "điểm tên" Thanh Hằng trong lùm xùm làm "giám khảo hụt" của cô. Và sau đó Thanh Hằng cũng có màn đáp trả đầy thâm thúy làm mạng xã hội thêm dậy sóng.

Giữa lúc drama rần rần, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc Hoàng Thùy và Thanh Hằng trong một show diễn cách đây vài năm. Thời điểm đó, Thanh Hằng diễn vedette và kết show trong sự cổ vũ của khách mời xem show. Hoàng Thùy ngồi ở hàng ghế đầu, cô cầm sẵn hoa đứng chờ đàn chị để chúc mừng. Đáp lại, Thanh Hằng tươi cười nhận lấy bó hoa từ đàn em, cả hai có vài giây tương tác và sau đó nữ siêu mẫu tiếp tục di chuyển để chào mọi người.

Trước khi drama bùng nổ, Thanh Hằng và Hoàng Thùy từng nhiều lần diễn chung show. Trong một chương trình thời trang mà Thanh Hằng làm host, Hoàng Thùy cũng từng làm giám khảo khách mời. Tuy nhiên qua lùm xùm những ngày nay, cư dân mạng cho rằng sẽ còn lâu lắm Thanh Hằng và Hoàng Thùy cùng làm việc, chứ đừng nói đến việc tặng hoa rồi tương tác vui vẻ.

Hoàng Thùy tặng hoa chúc mừng Thanh Hằng trong 1 show diễn

Khoảnh khắc tương tác vui vẻ này chắc còn lâu nữa mới có

Thanh Hằng bị "điểm tên" vào drama mất ghế giám khảo của Hoàng Thùy vào tối 16/7. Theo đó, Hoàng Thùy đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn của tài khoản có tên Dược sĩ Tiến gửi với nội dung: "Catwalk Director hay training thí sinh hay giám khảo thử thách phụ trong phần lớp học đều ok ạ. Chỉ là không nên cho làm giám khảo chính thức ngồi cùng TH thôi. Các vị trí khác thì không ảnh hưởng gì". Kèm theo đó, Hoàng Thùy còn tung 1 dòng tin nhắn bằng tiếng Anh "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn - PV).

Dù đây chỉ đang là bài tố mang tính một chiều từ Hoàng Thùy nhưng khắp các diễn đàn sắc đẹp được phen xôn xao. Bị đàn em nhắc thẳng tên trong lùm xùm, hình ảnh của Thanh Hằng bị ảnh hưởng nhất định. Không những chỉ trích nữ siêu mẫu mà một bộ phận cư dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của Thanh Hằng để thả cảm xúc phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn "đào" lại những vụ việc cũ của Thanh Hằng và bàn tán với thái độ mỉa mai.

Hoàng Thùy tung tin nhắn được cho là của Dược sĩ Tiến nói về vị trí giám khảo của Hoàng Thùy ở Miss Universe Vietnam

Dòng tin nhắn "Thanh Hằng không muốn" gây xôn xao dư luận

Tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Thanh Hằng đáp trả bằng cách check-in bên bó hoa từ chủ tịch Miss Universe Vietnam