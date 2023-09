Khoảnh khắc sóng thần ập vào quán ăn ven biển cuốn phăng thực khách ra biển, diễn biến sau đó khiến mọi người nín thở

Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ở Nam Phi cho thấy cảnh tượng kinh hãi khi cơn sóng thần ập đến gây ra tai họa cho những thực khách đang ngồi thưởng thức bữa ăn bên bờ biển hôm 17/9.

Con sóng lớn bất ngờ ập vào khoảng sân phía trước của nhà hàng Mariners trước khi nhanh chóng lấp đầy khu vực này với mực nước lên đến cả mét trong vài giây.

Con sóng lớn bất ngờ ập đến khiến mọi người không kịp trở tay

Những vị khách ngồi ăn ở nhà hàng khi đó đang hào hứng xem trận bóng bầu dục giữa đội tuyển Nam Phi và Romania ở Giải bóng bầu dục thế giới. Bị sóng đánh bất ngờ, họ hoảng loạn la hét. Đồ đạc, bàn ghế, những mảnh vỡ lập tức bị cuốn trôi theo dòng nước.

Sức mạnh của con sóng lớn này đã đẩy một số vị khách về phía sau của nhà hàng ở Bãi biển Marina, bang KwaZulu-Natal (Nam Phi), trước khi dòng nước rút mạnh kéo theo 7 người ra biển.

Người ta nghe thấy tiếng la hét "có một đứa trẻ ở đây" khi ít nhất một người được nhìn thấy bị kéo ra biển.

Một nhân chứng quay video cho biết anh đã cố gắng tiếp cận bé gái nhưng không thể do dòng nước quá mạnh. Anh nói rằng 2 nhân viên cứu hộ đã cố gắng kéo cô bé lên bờ sau khi gắng hết tốc lực chạy nhanh ra biển.

Đây là khoảnh khắc gây sốc khi sóng thần ập vào nhà hàng ven biển ở Nam Phi và cuốn trôi 7 người ra biển

Mi7 National Group, một công ty an ninh của Brazil, cho biết thông tin về vụ việc: "Con sóng lớn ban đầu ập vào nhà hàng, đẩy thực khách về phía sau tòa nhà. Khi nó rút đi, một số người đã bị cuốn xuống biển. May mắn thay, họ đã quay trở lại bờ an toàn".

Công ty an ninh cho biết thêm: "Sau đó thủy triều dâng cao nhanh chóng, tiếp tục ập vào nhà hàng gây ngập sâu".

Theo báo cáo, có 7 người bị thương trong vụ việc, trong đó có 5 người phải điều trị tại bệnh viện.

Mi7 National Group cũng cho biết: "Sự cố xảy ra vào thời điểm thủy triều dâng cao, gây thiệt hại trên khắp các thị trấn ven biển dọc bờ biển phía Đông Brazil, đặc biệt là khu vực giữa thành phố Port Elizabeth và thành phố cảng Cape Town. Chúng tôi cũng cảnh báo mọi người nên thận trọng, không đến các bãi biển của bang KwaZulu-Natal để vui chơi cho đến khi thủy triều dịu đi. Sóng cao đã giảm bớt vào chiều thứ Hai (18/9)".

Những vị khách la hét hoảng loạn khi mọi thứ trong nhà hàng nhanh chóng bị sóng cuốn trôi

Một người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm đến bé gái bị nước cuốn: "Đứa trẻ có ổn không?".

Người quay phim, được biết đến với cái tên Trail Boss Enduro, trả lời: "Tôi đã cố gắng đi tìm bé gái nhưng không thể vượt qua đống đổ nát ngổn ngang trước mặt. 2 nhân viên cứu hộ chạy đến từ phía bên phải bãi biển và kéo cô bé lên bờ. Thực sự rất may mắn".

Du khách có thể nghe thấy tiếng la hét "có một đứa trẻ ở đây" khi một bé gái nằm trong số những người bị sóng cuốn đi

Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ việc tương tự xảy ra ở quốc gia châu Phi này vào cuối tuần qua. Vào ngày 16 tháng 9, một nhà hàng ở Vịnh Kalk gần Cape Town cũng bị sóng lớn tấn công. Cơ sở kinh doanh này bị thiệt hại nặng nề nhưng không có ai bị thương. Trong khi đó, một cụ bà 93 tuổi ở Leentjiesklip đã thiệt mạng khi một cơn sóng lớn ập vào bãi đậu xe.

