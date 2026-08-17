Khoảnh khắc sinh tử sau 96 giờ trôi dạt trên biển: Ngư dân được tàu 743 Hải quân cứu sống, nhưng chưa nhớ bị rơi từ tàu nào

Sau 96 giờ trôi dạt giữa biển trong tình trạng kiệt sức, một ngư dân được Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện và cứu sống trong đêm 16/8.

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân cho biết, tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu sống một ngư dân trôi dạt trên biển 96 giờ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ ngày 16/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Ngư dân quê tỉnh An Giang vừa được tàu hải quân cứu sống sau 4 ngày trôi dạt trên biển. Ảnh cắt từ clip

Trong điều kiện trời tối, sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 khẩn trương tổ chức tiếp cận; đến 19 giờ cùng ngày đã cứu và đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Ngư dân được xác định là ông Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang.

Theo thông tin trên báo Hải Quân Việt Nam, ông Trung bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12/8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Do thời gian dài không được ăn uống, cơ thể ông suy yếu, mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và chưa nhớ được mình bị rơi từ tàu cá nào.

Ngay sau khi đưa người bị nạn lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, thức ăn và bố trí nơi nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của ngư dân.

Việc kịp thời phát hiện, cứu vớt và chăm sóc ngư dân bị nạn trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân trên biển.