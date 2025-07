Tối 18/7, lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Series Awards) lần thứ 4 diễn ra tại Paradise City, Incheon. Những cái tên tỏa sáng trong lễ trao giải năm nay gọi tên hai tác phẩm Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines) và The Trauma Code: Heroes on Call.

Ảnh đế, Thị hậu Rồng Xanh 2025 gọi tên Joo Ji Hoon, IU

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt càn quét các giải thưởng lớn, mang lại cú ăn ba danh giá: Daesang, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (IU) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Yeom Hye Ran).

Không kém cạnh, The Trauma Code: Heroes on Call cũng ghi dấu ấn khi giành Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Joo Ji Hoon) và Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Choo Young Woo), ngang bằng giải thưởng với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

IU thắng Thị hậu và Joo Ji Hoon giành Ảnh đế Rồng Xanh 2025.

Trong màn phát biểu, Joo Ji Hoon xúc động chia sẻ: "Tôi hiểu rất rõ việc chuyển thể bộ truyện tranh thành tác phẩm truyền hình không hề dễ dàng. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ để chúng tôi có thể tạo ra một phiên bản chân thực nhất".

IU (Giải Nữ chính xuất sắc nhất) cũng rơi nước mắt nói: “Tôi thực sự biết ơn. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là tác phẩm mà từ lúc nhận được lời mời, khi quay, trong thời gian chờ phát sóng, và cả khi nó phát sóng, cho đến tận bây giờ, luôn là điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình. Nhờ tác phẩm này, tôi cảm thấy mình như đã có một lần ‘quậy tung’ cuộc đời theo cách tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì đã giao vai Ae Soon cho tôi thể hiện...".

Giải Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho Lee Kwang Soo và Yeom Hye Ran. Lee Kwang Soo hài hước gửi lời cảm ơn tới Do Kyung Soo (D.O.) vì “mơ thấy điềm lành” giúp anh đạt được giải thưởng. Yeom Hye Ran cho biết: “Trong đời mình, đây là lần đầu tôi nhận được nhiều sự cổ vũ và lời khen đến thế".

Giải Nam - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Choo Young Woo và Kim Min Ha.



Yeom Hye Ran (trái) và Lee Kwang Soo.

Khoảnh khắc "muối mặt" tại lễ trao giải

Tại sân khấu trao giải, nam diễn viên Lee Junyoung gây bàn tán vì sự cố nhận nhầm cúp.

Sự việc xảy ra khi ban tổ chức công bố giải thưởng Ngôi sao được yêu thích nhất. Tên Lee Jun Hyuk được xướng lên, nhưng màn hình lại chiếu hình ảnh Lee Junyoung. Tin rằng mình là người chiến thắng, nam diễn viên nhanh chóng bước lên sân khấu trong sự cổ vũ từ hàng ghế khách mời.

Tuy nhiên, khi ca sĩ IU tiến lên để trao giải, Junyoung chợt nhận ra chủ nhân của chiếc cúp là Lee Jun Hyuk. Anh trở về chỗ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Sau đó, khi đã rõ ràng ai là người chiến thắng, Lee Junyoung chạy vội lên sân khấu để đưa lại chiếc cúp cho Jun Hyuk.Sự cố nhận nhầm cúp của Lee Junyoung.

Sự cố nhận nhầm cúp của Lee Junyoung.

Khoảnh khắc “dở khóc dở cười” này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Một số người hâm mộ đổ lỗi cho MC vì phát âm tên không rõ ràng, dẫn đến sự nhầm lẫn. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc không giấu nổi sự ngượng ngùng thay cho Junyoung: “Tôi phải tắt tivi vì quá xấu hổ giùm anh ấy", Nếu là tôi thì chắc đi thẳng về nhà rồi"...



Ngay sau khoảnh khắc ngượng ngùng tại sự kiện, Lee Junyoung đã đăng lời xin lỗi vì đã vô tình nhận nhầm giải thưởng thuộc về đàn anh. “Tôi đã mắc sai lầm ngớ ngẩn vì không nghe rõ. Gửi đến tiền bối Lee Jun Hyuk và người hâm mộ của anh, một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi. Xin chúc mừng anh vì giải thưởng!”.

Hành động của Lee Junyoung đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, phần nào giúp xoa dịu tình huống khó xử xảy ở Rồng Xanh.