"Kho Báu Biển Xanh" giúp "tấm chiếu mới" hiểu về chứng khoán dễ dàng

Chơi mà là học, học mà vẫn chơi: Đúng chất Gen Z



Gen Z được biết đến là thế hệ sẵn sàng phá bỏ những định kiến xưa cũ, không ngại vượt qua vùng an toàn để tạo ra giá trị và tinh thần mới, bao gồm cả cách tiếp cận kiến thức. Nắm bắt xu hướng "học phải chất" của người dùng trẻ, "Kho Báu Biển Xanh" ứng dụng tính trò chơi hóa (gamification) mang đến cách tiếp cận kiến thức chứng khoán vui nhộn, tạo nền tảng giúp các F0 tự tin đầu tư vào kênh này.

Chương trình "Kho Báu Biển Xanh" cung cấp kiến thức chứng khoán cho người dùng một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Ảnh: MoMo

Chương trình "Kho Báu Biển Xanh" được thiết kế như một chuyến du ngoạn biển ngay trên điện thoại của người dùng. Xuyên suốt hành trình phiêu lưu, người dùng tiếp thu các kiến thức về chứng khoán ở nhiều điểm chạm, đồng thời tận hưởng niềm vui khi nhận được những món quà bất ngờ, có giá trị từ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (viết tắt CVS), MoMo và các thương hiệu đồng hành.

Thùy Minh, sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP HCM, chia sẻ: "Mình biết là ai cũng có thể tra cứu các khái niệm cơ bản về chứng khoán trên mạng, từ VN-Index, VN-30, giá trần, giá sàn đến các thuật ngữ như cổ tức, cổ đông, giá tham chiếu, thời gian giao dịch, khối lượng giao dịch... Nhưng cách truyền thống đó thật sự 'chán và khô'. Theo Minh, chương trình "Kho Báu Biển Xanh" với giao diện đẹp mắt và cách lồng ghép kiến thức khéo léo đã giúp người quan tâm đến chứng khoán như bạn dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn. Minh còn chia sẻ rằng trước đây bạn cứ đinh ninh VN30 chỉ Top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán, nhưng thực ra thuật ngữ VN30 là 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất niêm yết tại sàn HOSE.

Khi tham gia chương trình, người dùng còn thể hiện sự hiểu biết và khả năng ghi nhớ của mình bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi này cung cấp kiến thức thực tiễn cho những ai muốn đầu tư chứng khoán, bao gồm thanh khoản, khối lượng giao dịch, lợi nhuận sau thuế, doanh thu,... Nguyễn An, một nhân viên Circle K ở quận 7, TP. HCM, chia sẻ rằng ngôn ngữ dí dỏm của chương trình giúp bạn dễ hiểu và dễ nhớ. An nhớ mãi một câu trắc nghiệm nói rằng Chứng khoán bạn sở hữu sẽ được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chứ không phải tại cửa hàng tiện lợi. An còn hài hước nói thêm: "Ở cửa hàng tiện lợi, bạn có thể tìm được hàng trăm thứ, trừ chứng khoán."

Giải trí, chinh phục thử thách và nhận chia thưởng lên tới 30 tỷ đồng

Làm gì thì làm, người tham gia "Kho Báu Biển Xanh" nhất định phải nhớ các khung giờ vàng từ 10h-14h các ngày trong tuần, để vợt ngay quà xịn từ các sự kiện: Lướt giờ vàng 100% trúng lì xì đến 1 triệu và triệu Gb Data 0Đ; Ghép chữ THE VIB trúng vàng; Ghép chữ HOADON nhận rương tiền mặt 1 triệu, lướt nhận triệu thẻ quà thanh toán hóa đơn và chữ hiếm; Lướt giờ vàng săn Apple; Lướt về đích - Thích là xả quà. Các phần thiết thực và xịn xò từ các sự kiện phải kể đến là hàng trăm bao lì xì tiền mặt đến 1 triệu; triệu GB Data 0Đ; 88 miếng vàng 0,3 chỉ; 3 set quà Apple bao gồm 3 iPhone 15 128GB, 3 iPad Air 6 M2 256GB Wifi, 3 Airpods 3 2022,… cùng hàng triệu thẻ quà thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Phí đường bộ,…

Tham gia "Kho Báu Biển Xanh" giúp người dùng có cơ hội chia thưởng lên đến 30 tỷ đồng. Ảnh: MoMo

Văn Dương, đã ra trường và đi làm được một năm tại Q3, TP HCM, chia sẻ: "Đúng lúc mình đang muốn tìm hiểu về chứng khoán và tập tành đầu tư thì mấy đồng nghiệp gợi ý mình lên chương trình "Kho Báu Biển Xanh" để vừa "học" cho dễ hiểu vừa săn quà cho đã". Sau khi tham gia xong nhiều chặng, Dương cho biết bạn hiểu về chứng khoán hơn nhiều. "Mình cũng đã mở tài khoản Chứng khoán CV trên MoMo và bắt đầu làm quen với các tính năng mua bán, theo dõi biến động thị trường và quản lý danh mục đầu tư, dù mình chỉ mua mấy chục cổ phiếu với số tiền đầu tư ban đầu dưới 1 triệu đồng", Dương nói.

Dương cho biết chơi thì để giải trí chứ đã đầu tư thì phải cẩn trọng. Dương nói thêm: "May mắn là mini app chứng khoán của MoMo liên tục cập nhật thông tin và kiến thức về chứng khoán, giúp mình nâng cao hiểu biết về thị trường này trước khi 'xuống tay' mạnh hơn."

Chương trình "Kho Báu Biển Xanh" diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 16/8/2024. Chương trình được sự đồng hành của các thương hiệu Ngân hàng Quốc Tế (VIB), Nescafé, Chuk Tea & Coffee, PHỞ24, Papas' Chicken, Spicy Box, Xanh SM, Be, KATINAT Coffee & Tea House, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ, VinaPhone, MobiFone…

