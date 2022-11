Khi xem show: Tóc Tiên "cháy" hết mình, Châu Bùi rưng rưng được tỏ tình

Để kỷ niệm 11 năm thành lập, SpaceSpeakers đã tổ chức live concert hoành tráng KOSMIK. "Đế chế hip-hop" SpaceSpeakers đã mang đến cho 5000 khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đã phần tai và choáng phần nhìn. Với hơn 50 ca khúc được trình diễn, 11 năm đồng hành cùng nhau của 11 thành viên SpaceSpeakers như được tái hiện.

Hòa cùng không khí choáng ngợp của live concert, "hội nóc nhà" của SpaceSpeakers cũng đã có mặt để ủng hộ chồng và người yêu. Và những khoảnh khắc có 1-0-2 của hội mỹ nhân tại đêm nhạc khiến dân tình không khỏi thích thú.

Tóc Tiên và Châu Bùi có mặt để ủng hộ cho người thương của mình

Gây chú ý tại đêm nhạc KOSMIK là sự xuất hiện của Châu Bùi. Trên khán đài, cô nhún nhảy, quẩy cực sung theo từng bài hát dưới sân khấu. Không những vậy, Châu Bùi còn trở thành tâm điểm khi được Binz công khai tỏ tình. Cụ thể khi thể hiện một bản tình ca, Binz đã dành thời gian để bày tỏ với người thương của mình. Và khi màn hình bắt cận Châu Bùi, ánh mắt rưng rưng và sự ngượng ngùng đáng yêu của cô khiến khán giả có mặt hạnh phúc lây.

Châu Bùi thả tim khi được Binz tỏ tình trước 5000 khán giả

Đáp lại bản tình ca ngọt đến lụi tim của Binz, Châu Bùi được bắt gặp để lại lời nhắn ở hậu trường với dòng chữ ngầm khẳng định công khai: "Bạn gái của anh đang theo dõi anh". Châu Bùi và Binz là cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" đã lâu và màn công khai tình cảm ngay concert kỷ niệm trở thành khoảnh khắc "gây bão".

Châu Bùi rưng rưng xúc động trước tình cảm của bạn trai

Trong ngày đặc biệt của chồng, Tóc Tiên cũng đã có mặt từ sớm trên khán đài. Khoảnh khắc Hoàng Touliver xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ hú hét khuấy động không khí. Đặc biệt hơn, mặc dù ngày tổ chức concert vướng lịch trình cá nhân nhưng Tóc Tiên vẫn thu xếp để ủng hộ tinh thần cho chồng. Những khoảnh khắc nữ ca sĩ "cháy" cùng đêm nhạc khiến người hâm mộ thích thú.



Tóc Tiên diện trang phục gợi cảm có mặt tại live concert của ông xã

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gửi lời nhắn gửi ngọt ngào đến ông xã Hoàng Touliver: "11 năm qua anh đã làm rất tốt vai trò của một người anh lớn, giờ là lúc tận hưởng thành quả sau bao ngày thức khuya dậy sớm. Vợ rất tự hào về chồng".

Trâm Anh - bà xã của JustaTee cũng có mặt để ủng hộ chồng. Trên khán đài, cô nhún nhảy theo từng bài hát. Khi JustaTee biểu diễn trên sân khấu, Trâm Anh dùng điện thoại để quay lại tiết mục kèm lời hô to: "Bố Cici ơi". Đặc biệt, cô còn chuẩn "fan cứng" của ông xã khi thể hiện biểu cảm si mê và liên tục khen chồng quá đẹp trai.

Khoảnh khắc hú hét không khác gì "fan cuồng" của Trâm Anh khi JustaTee trình diễn

Đồng hành cùng đế chế hip-hop là nhà đồng tài trợ MB với dòng thẻ "2 trong 1" MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ tiên phong trên thị trường tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng 1 chip, với nhiều BST độc đáo và hấp dẫn. Công nghệ tích hợp trên thẻ MB Hi Collection góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, an toàn và bảo mật cho người dùng.