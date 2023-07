Khi nào nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ?

Ngày 21/7, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết trên cả nước trong một tháng tới đây.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong 1 tháng vừa qua (từ 20/6 - 20/7), trên cả nước đã xảy ra các đợt nắng nóng (NN) và NN gay gắt diện rộng, cụ thể: Đợt từ ngày 20-22/6 tại Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ; riêng các tỉnh từ Nghệ An - Phú Yên có nắng nóng kéo dài liên tục đến ngày 23/6.

Đợt 29/6-17/7 tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong đó từ ngày 29/6-2/7 ở Bắc Bộ có NN diện rộng sau đó từ ngày 3-17/7, NN thu hẹp lại xảy ra tại khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nên từ 18-20/7, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc và vùng phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa (TLM) phổ biến từ 50-100m, có nơi cao hơn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 280mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171mm, Yên Bái 112mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 105mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về tình hình thời tiết từ nay đến 20-8. Theo đó, nắng nóng có khả năng xuất hiện trong những ngày cuối tháng 7 và tiếp tục còn xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8 tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng Trung Bộ có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt trong thời kỳ dự báo.

Tháng 9, nắng nóng khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với 2 tháng trước đó.

Cũng trong khoảng thời gian từ 21/7 đến 20/8, hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Miền Bắc xuất hiện nhiều trận mưa trong nửa đầu tháng 8; tổng lượng mưa tại vùng núi và trung du phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; khu vực đồng bằng cao hơn 5-20%.

Đặc biệt, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.