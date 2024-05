Chuối là loại trái cây đáp ứng tiêu chuẩn ngon, bổ, rẻ nên rất được ưa chuộng. Do đó, làm thế nào để chọn được chuối ngon là điều nhiều người quan tâm.

Khi mua chuối nên chọn quả to hay quả nhỏ?

Khi mua chuối, nhiều người thích chọn quả to vì cho rằng chuối càng to thì càng già và chín tự nhiên, chất lượng sẽ càng ngon do hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên thực tế không hẳn vậy.

Khi mua chuối nên chọn quả to hay quả nhỏ? (Ảnh: Flickr)

Kích thước của quả chuối thực sự không phản ánh mức độ chín hay chất lượng dinh dưỡng của nó. Trong một số trường hợp, quả chuối quá to có thể là dấu hiệu của việc sử dụng hormone để kích thích phát triển nhanh chóng, không phải là sự phát triển tự nhiên.

Trong khi đó, quả chuối quá nhỏ cũng có thể là kết quả của một số vấn đề trong quá trình sinh trưởng, ví dụ như thiếu dinh dưỡng hoặc điều kiện môi trường không thuận lợi. Chuối nhỏ là vì không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng trong quá trình sinh trưởng, không thể lớn được, ăn sẽ không ngon và không thu được nhiều dưỡng chất.

Vậy khi mua chuối nên chọn quả to hay quả nhỏ? Tốt nhất bạn hãy mua những quả chuối có kích thước vừa phải. Điều này tăng khả năng chọn được chuối chín đúng cách và có chất lượng dinh dưỡng, hương vị tốt nhất.

Mua chuối nên chọn quả cong hay thẳng?

Hình dạng của quả chuối thường phản ánh môi trường phát triển của chúng. Trong đó, ánh sáng có tác động vô cùng quan trọng đến sự "trưởng thành" của mỗi quả chuối.

Những quả chuối có dáng cong cong là dấu hiệu trải qua quá trình phát triển bình thường, chín tự nhiên. Chúng được nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết nên hương vị cũng sẽ thơm ngọt hơn.

Trong khi đó, quả chuối thẳng có thể xuất hiện do môi trường phát triển không thuận lợi hoặc do quả chuối bị thu hoạch sớm. Quả chuối thu hoạch sớm có thể không đạt độ chín hoàn hảo và thường không ngọt như quả chuối chín tự nhiên.

Mua chuối chọn quả cong hay quả thẳng ngon hơn? (Ảnh: Getty)

Thực tế, khi còn non, các quả chuối thường thẳng. Khi lớn hơn, chúng sẽ có xu hướng cong lên để hướng về nơi có nguồn ánh sáng tốt. Do quả chuối xếp thành nải, thành buồng lớn, lại cùng mọc theo một hướng nên các quả chuối dần dần sẽ chuyển sang dáng cong.

Nếu bạn thấy những quả chuối thẳng thì có thể chúng thuộc về 2 trường hợp. Một là quả chuối phát triển trong điều kiện ánh sáng không tốt, không hướng ra được phía có nhiều ánh nắng nên không bị cong. Hai là quả chuối bị thu hoạch sớm.

Việc thu hoạch sớm sẽ giúp quả chuối giữ được độ cứng nhất định, tránh tình trạng chuối bị hỏng, gãy, dập nát trong quá trình vận chuyển. Người ta thường cắt chuối khi chúng “nửa chín nửa xanh” và chúng sẽ chín dần dần trong quá trình đưa đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp chuối bị ép chín. Tuy nhiên, những quả chuối này thường kém ngon ngọt so với loại chuối chín tự nhiên.

Dựa vào đặc điểm trên, khi mua chuối, nếu có thể, nên chọn những quả chuối có dạng cong tự nhiên, vì chúng thường đảm bảo chất lượng và hương vị tốt nhất.

Cách chọn mua chuối chín tự nhiên

Ngoài những đặc điểm trên, bạn có thể dựa vào các đặc điểm sau để lựa chọn được quả chuối chín tự nhiên:

Quan sát cuống

Nếu quả chuối cuống tươi, màu sắc tự nhiên, có chút nhựa, dễ bẻ, cầm chắc tay thì đó là chuối chín tự nhiên, không bị ngâm hay phun thuốc. Chuối bị ngâm chất ép chín thường non, để không sẽ lâu chín.

Quan sát vỏ chuối

Chuối chín tự nhiên thường có da căng tròn, màu vàng đậm, mềm. Khi chín kỹ, vỏ ngoài thường có đốm màu nâu đen không đều, màu sắc chín chỗ đậm chỗ nhạt và có mùi thơm đặc trưng (thơm đậm, sực và hơi khó chịu nếu chín quá). Người tiêu dùng nên chọn những nải chuối chín lác đác, nghĩa là có quả chín, quả xanh và màu không được đều đặn một cách hoàn hảo.

Ngoài ra, khi sờ vào quả chuối chín tự nhiên ta sẽ có cảm giác mềm đều, bấm tay vào có độ đàn hồi nhẹ, không cứng, rắn như chuối ngâm hóa chất.

Dựa vào thịt quả

Khi bóc ra ăn, chuối chín tự nhiên ăn không bao giờ có vị chát mà rất ngọt, thơm. Còn thịt chuối chín ép bằng hóa chất vẫn sượng như cơm sống và nhạt, thậm chí hơi chát.