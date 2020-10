Khi hội "khéo tay hay làm" lao vào bếp trổ tài nấu ăn và thành phẩm khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Trên mạng xã hội Facebook có một nhóm với tên gọi là "Rate My Plate" (tạm dịch: Đánh giá đồ ăn của tôi), nơi cho phép mọi người được chia sẻ những món ăn do họ làm, bất kể nó trông ngon mắt hay "thảm họa" như thế nào. Với nội quy dễ chịu như vậy, rất nhiều người có cơ hội được khoe những sản phẩm do chính mình làm ra. Dĩ nhiên, bên cạnh các món ăn chất lượng thì cũng có đồ do hội "khéo tay hay làm" - những người dù trình nấu nướng không cao nhưng trí sáng tạo và hài hước thì vô cùng đáng nể, đủ để khiến người khác cười nghiêng ngả.

1. Không biết mùi vị như thế nào nhưng món bánh bóng ma này trông có vẻ mang tính chất tấu hài nhiều hơn là dọa nạt

2. Tạo hình vịt con nhưng có vẻ hơi fail (bất thành)

3. Món thịt băm kinh dị này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình

4. Tôi không nghĩ dùng chiếc bánh này trong ngày sinh nhật là một ý hay

5. Và cả đây nữa, trông chúng thật sự cợt nhả

6. Tính tạo hình ngọn cây vươn lên từ bóng tối hay gì?

7. Tôi không biết nên cười hay nên khóc với sự sáng tạo này nữa

8. Nếu để tạo không khí vui vẻ thì món này đã rất thành công, còn mùi vị của nó thì tôi không chắc

9. Khi lỡ tay làm cháy xúc xích và đây là cách bạn lấp liếm điều đó

10. Tôi không thể ăn con rùa này vì nó khiến tôi cười đau hết cả bụng

11. Nếu bộ răng kia là răng giả gắn vào thì người làm ra món ăn này thực sự đầu tư cho việc trang trí đấy

12. Nếu món ăn quá đơn điệu thì hãy làm cho nó tươi sáng lên, ví dụ như nở một nụ cười chẳng hạn

13. Thiệt tình thì tôi không rõ người này đang có ý đồ gì với món ăn này

14. Trông món này khá là vui nhộn, rất phù hợp với trẻ em

15. Ăn mỳ trộn không có nhiều màu sắc thì hãy tạo hình cho nó có nội dung

16. Còn món này thì thực sự cạn lời...

Theo Bored Panda