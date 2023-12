Khi học sinh Hà Nội tổ chức chương trình về bảo vệ môi trường, xịn xò đến mức ai cũng mê

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng và được cả thế giới quan tâm. Nói đâu xa, Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) đang được diễn ra, tại đây các bên sẽ cùng bàn bạc về vấn đề bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, trong đó có các bạn học sinh - những thế hệ tương lai. Do đó, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn học sinh đã được giáo dục để từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.

Striped Project là một trong số đó. Được biết, đây dự án về môi trường và cộng đồng được thành lập vào 6/2015 bởi nhóm học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Giờ Phe (The Fair) là hội chợ thường niên là một trong ba sự kiện chính của dự án Striped Project. Không chỉ là một hội chợ thông thường, Giờ Phe được tổ chức với mô hình hội chợ tái chế kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí, thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ.

Giờ Phe là hội chợ thường niên là một trong ba sự kiện chính của dự án Striped Project

Sự kiện "Giờ Phe 2023: TOOBLE-TOWN" thu hút nhiều sự quan tâm

Sự kiện "Giờ Phe 2023: TOOBLE-TOWN" đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam với sự tham gia của hơn 150 bạn học sinh thuộc đội ngũ Ban Tổ chức trên toàn thành phố vào ngày 26/11 vừa qua. Số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được Ban Tổ chức trao tận tay cho các em nhỏ tại các điểm trường khó khăn tại "Ngày tình nguyện 2024" như một món quà động viên tinh thần.

Lấy cảm hứng từ phim ngắn Burrow và trò chơi quen thuộc Where Is The Water, Striped Project đã tái hiện lại một công xưởng ngầm ẩn sâu dưới lòng đất - nơi sẽ đưa mọi người vào một cuộc phiêu lưu qua từng khoang nhà khác nhau như căn hầm chuột chũi với những bài học để có thể tạo nên những sản phẩm đẹp đẽ, thân thiện với môi trường bằng cách tái chế.

Ngoài những gian hàng bán đồ handmade và các khu workshop dạy làm đồ handmade, "Giờ Phe 2023: TOOBLE-TOWN" còn có những khu trò chơi, giải trí đầy thú vị cùng với sự góp mặt của các khách mời nghệ thuật.

Nhiều người tích cực tham gia sự kiện này

Nhiều hoạt động thú vị trong sự kiện

Thông qua sự kiện này, BTC mong muốn gửi gắm thông điệp: chúng ta không chỉ cần phải sống chan hoà cùng thiên nhiên, mà còn cần có ý thức gìn giữ, "làm đẹp" môi trường từ những hành động dù là nhỏ bé nhất và không lãng quên người bạn chân thành của ta - thiên nhiên.