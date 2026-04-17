Khi ai đó chỉ trích bạn, hãy nhớ rằng đến cả Kim Tự Tháp cũng bị chê tơi tả trên Google

Ngay cả một công trình vĩ đại như Đại Kim Tự Tháp Giza vẫn nhận về không ít đánh giá 1 sao trên Google Maps với những lý do tưởng chừng khó tin như “quá nhiều cát”, “trông không đẹp như kỳ vọng” hay “chỉ là một đống đá lớn”.

Quần thể Kim Tự Tháp Giza, nằm cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 15 đến 20km, từ lâu đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của du lịch Ai Cập. Nổi bật nhất trong số đó là Đại Kim Tự Tháp Khufu, được xây dựng vào khoảng năm 2580 đến 2560 TCN và là kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay.

Suốt nhiều thập kỷ, cách thức người Ai Cập cổ đại xây dựng công trình này vẫn là chủ đề gây tranh luận trong giới khoa học. Theo ước tính, kim tự tháp được tạo nên từ khoảng 2,3 triệu khối đá, với tổng khối lượng lên tới gần 6 triệu tấn. Mỗi khối đá nặng trung bình từ 2,5 đến 15 tấn. Nhiều nghiên cứu cho rằng độ chính xác trong việc ghép nối các khối đá đạt đến mức rất cao, tạo nên kết cấu bền vững qua hàng nghìn năm.

Từ góc độ khảo cổ học, quá trình xây dựng Kim Tự Tháp ngày càng được nhìn nhận như thành quả của một xã hội có tổ chức cao, thay vì dựa trên lao động nô lệ như quan niệm cũ. Các bằng chứng cho thấy hàng chục nghìn công nhân lành nghề đã tham gia xây dựng trong khoảng 20 năm, với điều kiện sinh hoạt, ăn uống và chăm sóc y tế tương đối tốt.

Đá được khai thác từ các mỏ như Tura và Aswan, sau đó vận chuyển dọc theo sông Nile, đặc biệt thuận lợi vào mùa nước lũ khi mực nước dâng cao. Từ đây, các khối đá được kéo lên công trình bằng hệ thống đường dốc. Một số nghiên cứu cũng cho rằng người Ai Cập đã làm ướt cát để giảm ma sát, giúp việc di chuyển các xe trượt chở đá trở nên hiệu quả hơn.

Không chỉ gây ấn tượng về kỹ thuật xây dựng, Kim Tự Tháp còn khiến giới nghiên cứu chú ý bởi độ chính xác trong việc định hướng. Các mặt của công trình được căn chỉnh gần như trùng khớp với bốn hướng chính Đông – Tây – Nam – Bắc. Bên cạnh đó, một số giả thuyết cho rằng vị trí của ba kim tự tháp lớn tại Giza có liên hệ với các ngôi sao trong chòm Orion, dù mối liên hệ này vẫn còn gây tranh cãi trong giới khoa học.

Bên trong công trình, nhiệt độ được ghi nhận duy trì tương đối ổn định, dao động quanh mức 20°C, bất chấp sự chênh lệch lớn với môi trường sa mạc bên ngoài. Điều này cho thấy trình độ hiểu biết đáng kể của người Ai Cập cổ đại trong việc thiết kế không gian kín.

Ở góc độ trải nghiệm du lịch, quần thể Giza không chỉ có các kim tự tháp mà còn bao gồm Tượng Nhân Sư, bức tượng đá nguyên khối nổi tiếng với hình dáng mình sư tử, đầu người. Du khách đến đây thường kết hợp tham quan, chụp ảnh, cưỡi lạc đà và ngắm hoàng hôn trên sa mạc, những trải nghiệm đặc trưng của vùng Bắc Phi.

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời điểm lý tưởng để tham quan là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi nhiệt độ dễ chịu hơn. Khu di tích thường mở cửa từ khoảng 8h đến 17h. Du khách được khuyến nghị đi sớm vào buổi sáng để tránh nắng gắt và lượng khách đông vào giữa ngày.

Trải qua hơn 4.500 năm, Kim Tự Tháp vẫn tồn tại như một trong những minh chứng rõ nét nhất cho năng lực tổ chức, kỹ thuật và tư duy của con người thời cổ đại. Những đánh giá trái chiều, nếu có, chủ yếu phản ánh trải nghiệm cá nhân hơn là giá trị thực sự của công trình. Và có lẽ, chính sự bền bỉ trước thời gian, thay vì những lời nhận xét nhất thời mới là yếu tố quyết định vị thế của một kỳ quan.

Ngọc Ánh