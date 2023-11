Khép lại cuộc thi "Sắc Tôi Tối Giản": vinh danh ý tưởng thiết kế không gian sống tối giản nhưng đậm màu sắc cá nhân

Vòng chung kết cuộc thi Sắc Tôi Tối Giản (4/11) do Make My Home tổ chức cùng sự đồng hành của Samsung.

Sắc Tôi Tối Giản là sân chơi dành cho những người có niềm đam mê với nội thất, kiến trúc cả chuyên lẫn không chuyên thể hiện cá tính, tài năng. Diễn ra từ ngày 20/9 - 4/11 qua 2 vòng thi trực tuyến và trực tiếp, cuộc thi yêu cầu thí sinh sử dụng sản phẩm nội thất từ Make My Home và TV Samsung The Serif để sáng tạo nên moodboard mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đậm màu sắc cá nhân về không gian sống mơ ước của mình.

Thí sinh tham gia vòng thi chung kết Sắc Tôi Tối Giản.

Ban Giám Khảo cuộc thi gồm (từ phải qua): chị Thùy Dương (chủ biên Elle Decoration Việt Nam), chị Bửu Lâm (Trưởng phòng Marketing – Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Samsung Vina), anh Đức Bùi (Creative Director, Co-founder FPDB Creative), anh Hiếu Phan (KTS, Founder Make My Home).

Moodboard là một phần quan trọng của bất cứ dự án nào về không gian sống, giúp định hình phong cách, thẩm mỹ của không gian mà bạn mong muốn. Ngoài vòng thi làm moodboard online, tại vòng chung kết, thí sinh phải làm moodboard thực tế để tranh tài trực tiếp.

Mỗi thí sinh chỉ có 2 tiếng để lên ý tưởng và thực hiện moodboard thực tế.

Thí sinh đang chọn vật liệu mẫu do BTC cung cấp tại Trạm Tối Giản để đưa vào moodboard của mình.

Và thuyết trình trước Ban Giám Khảo về ý tưởng moodboard của mình.

Xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi là Nguyễn Nam Phương với moodboard về căn bếp – nơi bạn kết nối gia đình và bạn bè, thư giãn, tìm lại cảm hứng, sự sáng tạo. Ngoài việc tập trung vào sự sạch sẽ, tối giản và niềm vui, bạn cũng chọn những nội thất như bàn làm việc, bàn ăn trong bộ sưu tập JOHY của Make My Home và TV Samsung The Serif, với sắc trắng chủ đạo như vì dễ phối hợp và linh hoạt công năng.

Thí sinh đạt giải Nhì và Ba ghi điểm với những ý tưởng táo bạo như: một không gian có cảm hứng từ mùi khói bếp trong ký ức hay một không gian dưới góc nhìn của một chú mèo vì tác giả là một người yêu mèo.

Chị Thùy Dương (chủ biên tạp chí Elle Decoration Vietnam) - Thành viên BGK trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Nam Phương (Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch) với giải thưởng 01 TV Samsung The Serif 55 inch và voucher 20 triệu đồng từ Make My Home.

Lê Thị Xuân Hương đạt giải Nhì với ý tưởng lấy cảm hứng từ mùi khói bếp tuổi thơ.

Giải Ba thuộc về Đặng Trương Thuý Nga với ý tưởng moodboard là góc nhìn của 1 chú mèo.

Đại diện nhãn hàng đồng hành, chị Bửu Lâm – Trưởng phòng Marketing ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Samsung Vina, 1 trong 4 giám khảo chia sẻ: "Samsung rất hào hứng khi nhìn thấy những bài dự thi chất lượng và sáng tạo. Bản thân sản phẩm TV The Serif không đơn thuần là một chiếc TV, mà với thiết kế tối giản nhưng độc đáo, nó còn đại diện cho một phong cách sống - hiện đại và khác biệt, hoàn hảo cho mọi phong cách nội thất. Đây cũng là điểm đồng điệu này giữa TV The Serif và các sản phẩm nội thất của Make My Home."

TV The Serif vô cùng "ăn ý" với nội thất của "Trạm Tối Giản" cũng như bộ sưu tập JOHY.

Trong cuộc thi, TV Samsung The Serif với 3 màu sắc độc đáo là cảm hứng đề bài đặt ra để thí sinh thỏa sức sáng tạo moodboard. Sản phẩm được trưng bày tại không gian Trạm Tối Giản của Make My Home, một mô hình cửa hàng mua sắm nội thất kết hợp trải nghiệm không gian sống độc đáo vừa được chính thức ra mắt vào 28/10 tại 90-92 khu đô thị Sala vừa qua với các khu vực: thư viện nội thất tối giản, 6 không gian nhà mẫu tối giản theo concept, 1 không gian cafe kết hợp tổ chức workshop, văn phòng…