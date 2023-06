Khánh Vân: "Tôi cảm thấy biết ơn vì khoảng thời gian khó khăn đã không nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất"

Sau vai diễn Trà Long trong Mắt Biếc, cái tên Khánh Vân nhanh chóng được chú ý. Nhan sắc trong trẻo, nụ cười tỏa nắng cùng với đó là lối diễn xuất tự nhiên, thơ ngây, Khánh Vân từ một hot girl trở thành nữ diễn viên có tiềm năng của màn ảnh Việt. Tuy nhiên với cô, sự nổi tiếng này là không lường trước và Khánh Vân cũng không kịp trở tay trước sức ép của dư luận.

Sau Mắt Biếc, nữ diễn viên liên tục tham gia nhiều chương trình nhưng tính cách bộc trực và đôi khi có phần trẻ con khiến cô không được lòng khán giả. Liên tiếp những chuyện đời tư bên lề khiến Khánh Vân đón nhận cú sốc tâm lý và phải dành thời gian dài để tự chữa lành cho mình. Sau tất cả, Khánh Vân đã tự tin, trưởng thành hơn để sẵn sàng bước tiếp và khi ngồi kể lại những câu chuyện buồn đã qua trong cuộc đời với chúng tôi, cô cảm thấy mọi thứ đều thật nhẹ nhàng.

Clip: Khánh Vân chia sẻ về sự nghiệp hiện tại sau Mắt Biếc

Sau Mắt Biếc, dường như Khánh Vân đang có sự chững lại với điện ảnh. Đây là lựa chọn của bạn hay có nguyên nhân sâu xa nào không?

Đó là lựa chọn của tôi. Như trong tất cả buổi phỏng vấn trước đây, tôi đều chia sẻ bản thân không có học hành gì hết để trở thành diễn viên và Mắt Biếc như một cái duyên. Sau khi đóng xong tôi cảm giác như được đốt lửa và nhận ra ngành này cũng thú vị, tôi thích cảm giác mọi người nhớ tới tên mình. Nhưng vì là một tay ngang bước qua nên sau khoảng thời gian đó tôi muốn đi học cho chắc chắn hơn để có thể tham gia nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tôi không muốn lợi dụng Mắt Biếc làm bàn đạp tham gia quá nhiều dự án để cho khán giả nhớ đến mình. Thà đứng im còn hơn mình đi lùi.

Sau Mắt Biếc, tôi cũng nhận tham gia những dự án web-series, dù nó không phải là điện ảnh nhưng tôi thích câu chuyện và tạo hình nhân vật. Khi nhận phim, tôi không quan trọng phim siêu lớn hay sau phim mình nổi tiếng hay không, với tôi, việc mình tham gia một bộ phim vì tác phẩm đó có nội dung và bản thân được học hỏi, trải nghiệm gì trong quá trình đó.

Khi nhắc đến Khánh Vân thì nhiều người phải mở ngoặc Mắt Biếc. Việc này giống như phản ánh sau Mắt Biếc, Khánh Vân không có vai diễn nào đặc biệt. Điều này khiến bạn không thoải mái, đúng chứ?

Lúc nào tôi cũng không thoải mái. Tôi nghĩ việc mở ngoặc Mắt Biếc một phần do trong giới nghệ thuật có 2 Khánh Vân, một Khánh Vân Hoa hậu và một Khánh Vân là tôi. Còn mở ngoặc Mắt Biếc chứ không phải cái khác là vì ngoài Mắt Biếc tôi có đóng điện ảnh gì nữa đâu. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy vui vì suy cho cùng Trà Long vừa là cái bóng rất lớn vừa là thành quả của bản thân.

Thật ra sau Mắt Biếc, có nhiều kịch bản gửi đến nhưng 10 phim thì hết 9 kịch bản là nhân vật ngây thơ, trong sáng, thật thà, nàng thơ. Tôi không muốn mình bị rập khuôn nên đó là lý do tại sao tôi không muốn nhận, tôi không muốn trở thành Trà Long thứ hai, thứ ba rồi nhiều Trà Long như thế nữa. Tôi đã từ chối rất nhiều vai diễn giống nhau vì bản thân cũng muốn trải nghiệm thêm. Tôi không quan trọng mình được đóng chính hay không, tôi chỉ muốn vai nào mà có đất diễn, khác với bản thân mình, vai ác hay làm con ma, con quỷ gì đó cũng được.

Vậy còn gameshow thì sao? Trước đây Khánh Vân tham gia khá nhiều nhưng dường như gần đây bạn đã rất hạn chế.

Năm đó tôi tham gia gameshow nhiều cũng có lý do liên quan đến chuyện nhà. Thời điểm đó gia đình tôi kiện cáo với dòng họ, kinh tế bố mẹ tôi không tốt như trước. Lúc đó tôi cũng trẻ con lắm, khi nghe những người họ hàng trước của mình nói rằng "đừng bao giờ nhắc tên Khánh Vân trước mặt tôi nữa, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nó", thì máu trẻ con của tôi nổi lên, tôi kiểu "ok! bà không muốn thấy tôi thì tôi xuất hiện hoài luôn". Đó cũng là lý do ai mời gì tôi cũng tham gia hết, giống như tôi vừa kiếm tiền vừa để cho những người không thích mình phải càng thấy mình.

Nhưng sự trẻ con đó lại mang đến cho Khánh Vân nhiều điều tiêu cực…

Đúng vậy. Tính bốc đồng, trẻ con khiến tôi phải trả giá đắt, nhất là sau chương trình Sao Nhập Ngũ. Vì tôi thẳng tính và trẻ con quá nên bị dội. Sau đó tôi nhận ra khi tham gia quá nhiều chương trình mà mình không biết kiểm soát cảm xúc và chưa biết luật chơi thế nào thì rất dễ phạm quy. Và bị nhiều công kích từ khán giả là cái giá đắt phải trả cho sự trẻ con đó. Thế nên về sau tôi không tham gia nhiều gameshow nữa. Chương trình nào mang tính trải nghiệm, cho tôi học hỏi được thì mới tham gia chứ còn giải trí, vui chơi không thì tôi hạn chế.

Sau Sao Nhập Ngũ thì Khánh Vân bị nhiều chỉ trích nhưng chương trình cũng mang đến những người bạn thân thiết cho bạn. Không biết mối quan hệ trong showbiz khác gì với mối quan hệ bạn bè ở ngoài?

Với các chị thì tôi cũng không quá thân vì với tôi bạn thân khác với bạn bình thường. Bạn thân phải là người cùng tôi chơi từ nhỏ đến lớn như kiểu sinh đôi với tôi vậy đó cho nên tôi không tính các chị là bạn thân. Các anh chị trong showbiz đối với tôi là bạn nghệ sĩ, đi chơi rồi nói chuyện tào lao bí đao vậy thôi.

Nếu thân thì tính ra từ hồi vào showbiz tới giờ chắc có Hậu Hoàng với cả Lê Thanh Hoàng Anh, nhưng mà 2 đứa đó tôi không tính vào trong showbiz vì tụi nó cứ đi rìa rìa ở ngoài thế nào. Còn các chị ở Sao Nhập Ngũ đối với tôi kiểu thân thiết lâu lâu gặp nhau đi ăn uống, nói chuyện tào lao thôi. Chứ mà ngồi tâm sự phù phiếm với nhau chuyện gia đình, tình cảm thì hầu như tụi tôi hạn chế.

Clip: Khánh Vân trải lòng về khoảng thời gian rơi vào tiêu cực

Đã 4 năm sống trong showbiz và trải qua nhiều thăng trầm thì suy nghĩ về showbiz của Khánh Vân có thay đổi không?

Định kiến của tôi với showbiz trước giờ cũng không thay đổi luôn. Hồi trước tôi nghĩ showbiz là một thế giới rất phức tạp, xong khi vào thì… nó phức tạp thiệt (Cười). Thật ra khi ở môi trường nào thì mình phải thay đổi để phù hợp với môi trường đó, nếu không mình sẽ bị dạt ra xa. Lúc đầu tôi không biết luật chơi nên bị dội, còn giờ biết luật rồi thì mình lách, nói chung đã biết cách để không có quá nhiều thị phi là được. Với cả từ đợt đó tới giờ, tôi im re, tôi đâu có làm gì đâu mà gây thị phi, tôi chỉ cần tu tâm dưỡng tánh, hoạt động nghệ thuật, đừng phát biểu gì hết, ngoan là không ai đụng tới đâu.

Sau khi nổi tiếng, điều gì vượt ngoài tầm với của Khánh Vân?

Sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ thì có quá nhiều chuyện ập tới, group antifan, họ hàng, gia đình và nhiều sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình. Ngày nào cũng có người "spam" nhắn tin chửi tôi đến nỗi tôi nghĩ không lẽ mình tệ đến mức đó hả ta, và dần tôi thấy bản thân giống như những gì người ta nói luôn. Bản thân tôi không phải là người giỏi chịu áp lực nên sau cú sốc đó thì tâm lý của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc an thần trong thời gian rất dài.

Khoảng thời gian rơi vào trầm cảm đó với Khánh Vân khó khăn như thế nào?

Khoảng thời gian đó tôi bị mất ngủ 6-7 tháng, ngày nào tôi cũng nằm trên giường từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng và chỉ khi một khe sáng lọt vào giường thì tôi kiểu "à, một ngày mới lại bắt đầu nữa hả". Lúc đó không biết bao nhiêu lần tôi suy nghĩ đến điều tiêu cực.

Trước khi tham gia đóng phim và trở thành người của công chúng thì áp lực lớn nhất của tôi chắc là chuyện học hành. Nhưng đùng một cái đi đóng phim và không lường trước phim sẽ thành công và được mọi người chú ý nhiều đến như vậy. Cho nên khi có nhiều việc ập đến, tôi cũng bị sốc khá là nhiều và tìm đến bác sĩ tâm lý.

Nhưng sau đó tôi cũng rút ra được một điều là không có ai giúp đỡ được mình trong khoảng thời gian đó, ngay cả bác sĩ tâm lý. Những cái mà bạn bè giúp đỡ mình chỉ là họ đang san sẻ thời gian của họ để tôi không có cảm giác bị thế giới cô lập. Còn cái mà có thể giúp mình chính là tự bản thân mình phải nhận ra.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân mình bị tâm lý và cảm xúc có vấn đề thì có khó chấp nhận lắm không?

Sau 6-7 tháng đó thì bỗng nhiên một ngày tôi vô tình nhìn mình qua gương mới thấy bản thân đang rất tiều tụy, lúc đó gầy xuống chắc còn 43kg, da thì teo tóp, nói chung nhìn rất ghê. Sau khi nhìn mình trong gương, tôi tự nói với bản thân rằng "ở ngoài kia người ta đã đối xử tệ bạc với mình rồi, không lẽ bây giờ mình cũng đối xử tệ bạc với bản thân như vậy. Hãy nhìn vào gương xem mình đã thành ra cái gì rồi". Xong tôi khóc quá trời luôn, đó là khoảng thời gian tôi khóc nhiều nhất. Tôi mới quyết định tự cứu bản thân mình, đi ra ngoài chơi, du lịch rồi về nhà thăm bố mẹ, xong sẽ tự hết thôi.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân bị trầm cảm, sa sút thì tôi rất vui vì chỉ khi biết bản thân bị bệnh gì mình mới biết cách để chữa trị nó thế nào. Còn không tự nhận ra thì mình sẽ luẩn quẩn trong vòng xoay tiêu cực đó hoài thôi.

Bạn tự "khâu vá" những tổn thương trong cảm xúc như thế nào?

Thật ra khi tôi bị tổn thương về cảm xúc và được bạn bè bên cạnh, tôi cũng nhận ra bạn bè mình cũng có những người bị tổn thương giống mình. Tôi nghĩ họ đang gánh chịu áp lực của cuộc đời họ nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để cứu cuộc đời tôi. Điều đó khiến tôi phải mạnh mẽ hơn và tôi chắc chắn nếu mình hạnh phúc, vui vẻ và sống tốt hơn thì bạn bè của tôi cũng sẽ vui vẻ hơn và người ta không phải lo cho cuộc đời của tôi nữa. Với cả việc tôi cố gắng vượt qua áp lực sẽ truyền động lực đến bạn bè tôi, kiểu mọi người sẽ là mắt xích liên kết với nhau, cùng nhau cố gắng hơn.

Cảm giác bản thân hoàn toàn được chữa lành chính là khi tôi được đi ra ngoài du lịch. Tôi nghĩ khi mà mọi người bị cảm giác tiêu cực hóa thì có thể đi ra ngoài, đến những nơi thiên nhiên vì thiên nhiên sẽ cho mình một cái năng lượng được chữa lành rất là tốt. Sau thời gian bị trầm cảm tôi đi chơi nhiều lắm, ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ và tôi nhận ra mình phải sống để nhìn thấy thiên nhiên này, thế giới này nó đẹp như thế nào. Và tôi cảm thấy biết ơn vì khoảng thời gian khó khăn, mình đã không nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất.

Có phải nghệ sĩ sẽ là nhóm người dễ rơi vào trạng thái bị tổn thương cảm xúc không? Bởi lẽ nghệ sĩ sống thiên về cảm xúc nên họ dễ suy nghĩ hỗn độn và dễ suy nghĩ quá nhiều?

Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý. Giống như hồi còn đi học, cô giáo có nói rằng sợ tôi không hợp với môi trường nghệ thuật. Làm nghệ thuật thì lúc nào cũng là người của công chúng, làm dâu trăm họ, phải là hoa hậu thân thiện, mình không được nghĩ gì muốn gì là sẽ thể hiện hết lên trên mặt. Còn tôi sống cảm tính nhiều quá, mà cảm tính nên khi có nhiều sự kiện xảy ra mình sẽ không lường trước được nhưng cũng phải chấp nhận. Đó cũng là lý do sau khoảng thời gian dài tôi không dám hoạt động gì hết, tôi nghĩ bản thân cần phải trưởng thành hơn, cứng rắn hơn thì hẵng bắt đầu quay lại con đường này.

Có câu áp lực tạo nên kim cương nhưng đối với những người nổi tiếng như Khánh Vân, để có được "kim cương" thì phải đánh đổi sự vô tư, hồn nhiên và tính cách thật, đúng không?

Tôi cũng từng suy nghĩ như vậy nhưng về sau có nhiều vấn đề phát sinh khiến mình phải chấp nhận. Ví dụ khi mình lớn lên thì phải lo cho gia đình, lo cho bản thân, phải kiếm tiền, phải sống và phải mất đi những cái vốn dĩ như sự hồn nhiên, ngây thơ, tự do muốn làm này làm kia. Đó là cái giá phải trả và tôi nghĩ trả giá thế này thì cũng xứng đáng.

Khi được tham gia nghệ thuật, tôi được đóng phim, được sống rất nhiều cuộc đời khác nhau và tiếp xúc với rất nhiều anh chị nghệ sĩ, bạn bè. Tôi nghĩ theo thời gian mình phải trưởng thành hơn để thích nghi với sự thay đổi và khi đánh đổi để có nhiều trải nghiệm hay ho thì là điều xứng đáng.

Nhưng dường như sự đánh đổi của Khánh Vân phải "trầy da tróc vảy". Nếu được chọn lại thì bạn sẽ chọn "kim cương" hay "vô tư"?

Khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, tiêu cực thì tôi rất hối hận vì đã tham gia đóng phim để trở nên nổi tiếng. Nhưng mà sau này khi nghĩ lại thì sau khi tham gia nghệ thuật giúp tôi được gặp gỡ rất nhiều người, được chơi với Hậu Hoàng, chị Diệu Nhi và các chị trong Sao Nhập Ngũ, rồi các anh chị đồng nghiệp khi tham gia đóng phim. Tôi cảm thấy để bản thân chịu áp lực rồi scandal nhưng có được mối quan hệ với những con người này thì tôi thấy mình còn hời đấy chứ, đâu đến nỗi nào đâu nên tôi không hối hận, có chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn tham gia nghệ thuật.

Trong giai đoạn rơi vào trầm cảm, đâu là điều tích cực mà Khánh Vân dựa vào?

Tôi nghĩ cho mẹ. Thời điểm đó tôi không sống cùng gia đình, mẹ cũng không thường xuyên gọi điện thoại cho tôi vì mẹ nghĩ tôi đang trong trạng thái tâm lý không ổn định, nếu ngày nào cũng gọi và nói sẽ không ok. Tôi cũng nghĩ vậy, khi mình tiêu cực thì ai nói gì cũng như nước đổ đầu vịt vậy đó, không tiếp thu được đâu mà nhiều khi còn rối hơn, thành ra mẹ rất ít liên lạc với tôi. Nhưng mẹ lại hay gọi nhờ bạn bè qua thăm tôi, cứ sáng một người, chiều một người, tối một người ngủ lại, sợ tôi sẽ có chuyện gì. Bạn bè nói với tôi mẹ gọi cho họ và khóc rất nhiều. Nên tôi cứ nghĩ đến mẹ để lấy động lực vượt qua.

Mẹ cũng nói với tôi là không có chuyện gì mà buồn mãi, có thể hôm nay nó là chuyện buồn nhưng ngày hôm sau, ngày mốt, ngày kia nó là câu chuyện bình thường, rồi qua tháng sau, năm sau khi kể lại nó là một câu chuyện hài. Tôi thấy cũng hợp lý, như cả bây giờ, tôi ngồi đây và kể lại những câu chuyện đau buồn trong cuộc đời, tôi thấy nó giống như chuyện cười.

Thế trong chuyện tình cảm, mẹ có đưa ra lời khuyên hay hối thúc Khánh Vân lập gia đình chưa?

Tình cảm thì tùy duyên, tôi không có gu cho mình và mẹ cũng không hối thúc gì nhiều. Mẹ mới nói với tôi, năm nay cũng 28-29 tuổi rồi, cũng đã quá lớn, nếu mà không lấy được chồng thì để dành tiền, ở vậy cho nó khỏe.

Thật ra sau chuyện đó thì tôi rất tự ti, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người không thích mình đâu vì chỉ cần search cái tên ra thôi đã thấy quá trời thứ linh tinh rồi. Thậm chí khi tôi đi ra ngoài đường, có mấy bạn nhỏ mà kêu "chị ơi, em thích chị lắm" là tôi kiểu "hả, em thích chị á hả". Tôi cảm thấy lạ về chuyện đó nên tôi không nghĩ sẽ có người nào đó yêu mình, tôi nghĩ mình sẽ độc thân tới già hoặc lấy người nước ngoài vì người ta không biết mình là ai.

Nhắc chuyện tình cảm thì gần đây nhiều người nghi vấn Khánh Vân và Cody hẹn hò. Bạn có muốn đính chính điều gì không?

Sau khi tham gia chương trình nào hay phim nào thì mọi người cũng hay đồn tôi với người này người kia. Thật ra thì tôi mới đóng phim với Cody xong nên cũng thân thiết hơn, rồi rủ nhau đi chụp hình này nọ. Nhưng mà tôi đâu có chụp với mỗi Cody không đâu, tôi còn chụp chung với Avin Lu, anh Tuấn Trần, nên khi đọc được tin đó, tụi tôi cũng chỉ thấy buồn cười thôi.

Cảm ơn Khánh Vân đã chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong chặng đường sắp tới!