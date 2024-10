Với các khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn, "Nơi tình yêu kết thúc" (tựa Anh: "It ends with us") là một sự lựa chọn rất đáng xem. Tác phẩm này được khán giả quốc tế đón nhận nhiệt liệt, ghi nhận doanh thu lên tới hơn 340 triệu USD dù kinh phí sản xuất chỉ là 25 triệu USD mà thôi.

"Nơi tình yêu kết thúc" được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên và khi ra rạp, phim cũng ghi nhận doanh thu toàn cầu cực kỳ ấn tượng.

Những tưởng tác phẩm này cũng sẽ gây bão tại Việt Nam, thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Doanh thu cuối tuần qua của "Nơi tình yêu kết thúc" đạt hơn 355 triệu đồng. Đây là một con số khiêm tốn, và nó khiến cho bộ phim này chỉ có thể xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng doanh thu các phim đang chiếu.

Tuy nhiên tại Việt Nam, "Nơi tình yêu kết thúc" lại ghi nhận doanh thu ảm đạm.

Một trong những lý do dẫn tới thành tích ảm đạm của "Nơi tình yêu kết thúc", đó là việc phim có rất ít suất chiếu. Cụ thể, tác phẩm này chỉ có 353 suất chiếu trong những ngày cuối tuần qua, kém xa so với những bộ phim dẫn đầu phòng vé như "Cám" (6644 suất chiếu) hay "Đố anh còng được tôi" (4174 suất chiếu).



Nói thêm về "Nơi tình yêu kết thúc", đây là một bộ phim lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Colleen Hoover, do mỹ nhân đình đám Hollywood là Blake Lively đảm nhận vị trí nhà sản xuất kiêm nữ chính. Cô hợp tác cùng các diễn viên Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj và Brandon Sklenar.

Trailer phim "Nơi tình yêu kết thúc".

Bộ phim "Nơi tình yêu kết thúc" do Blake Lively đóng chính hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.