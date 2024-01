Khán giả choáng với nhan sắc "tường thành" của Kim Tae Hee trong màn xuất hiện chớp nhoáng ở siêu phẩm chữa lành

Vào tối ngày 21/1, Kim Tae Hee đã khiến khán giả bất ngờ với màn cameo trong tập cuối phim Welcome To Samdal-ri. Sự xuất hiện của nữ diễn viên đình đám đã giúp rating tập cuối đạt 12,3%, tăng gần 2% so với tập trước và trở thành tập có rating cao nhất cả bộ phim.

Không hổ danh là tưởng thành nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Tae Hee khiến khán giả choáng ngợp với vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết. Đã 44 tuổi và là mẹ 2 con nhưng Kim Tae Hee vẫn sở hữu gương mặt rạng rỡ cùng thân hình thon gọn hút mắt. Ở bà xã Bi Rain toát lên thần thái thanh lịch, dịu dàng khiến ai nấy đều phải mê mẩn. Sau hơn 2 thập kỷ vào làng giải trí, thời gian chỉ càng khiến Kim Tae Hee thêm xinh đẹp và quyến rũ.

Kim Tae Hee chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn ngủi nhưng cũng đủ gây bão mạng xã hội. Vẻ đẹp choáng ngợp của nữ diễn viên tỏa sáng trong từng thước phim

Vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ của mỹ nhân Chuyện Tình Harvard khiến khán giả phải xuýt xoa và trầm trồ

Khó ai có thể tin rằng đây là gương mặt và dáng vóc của 1 người đã 44 tuổi và lên chức mẹ 2 con. Thời gian không khiến Kim Tae Hee già đi, mà chỉ càng khiến cô thêm xinh đẹp và quyến rũ

Cận cảnh gương mặt cực phẩm của bà xã Bi Rain. Kim Tae Hee có tỷ lệ gương mặt vàng cùng ngũ quan hài hòa đẹp hết chỗ chê

Cô "chấp" luôn cả ảnh chụp màn hình không qua chỉnh sửa

Kim Tae Hee có làn da trắng cùng vóc dáng mảnh mai hút mắt. Nữ diễn viên chỉ để hở 1 phần lưng trần cũng đủ khiến fan phải xao xuyến

Bất chấp mỗi năm đều có hàng loạt đàn em trẻ trung hơn ra mắt, Kim Tae Hee vẫn xứng danh là tường thành nhan sắc hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận tán tụng nhan sắc nữ diễn viên: "Chà, cô ấy thực sự xinh đẹp", ''Đẳng cấp của Kim Tae Hee là vĩnh cửu'',"Kim Tae Hee thực sự đã ở độ tuổi ngoài 40 sao?'', "Quá đỗi thanh lịch và xinh đẹp"...

Bà xã Bi Rain nhận lời tham gia phim nhờ tình bạn thân thiết với biên kịch Kwon Hye Joo

Sự xuất hiện của Kim Tae Hee đã giúp bộ phim phá kỷ lục rating

Nguồn: Kbizoom, Twitter