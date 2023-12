Khám phá xu hướng mỹ phẩm thuần chay với màu nhuộm The Origin Color

Mỹ phẩm thuần chay là gì?

Mỹ phẩm thuần chay là mỹ phẩm hoàn toàn được sản xuất từ các thành phần từ thực vật, không có bất kỳ thành phần nào từ động vật và hoàn toàn không thử nghiệm trên động vật. Mỹ phẩm thuần chay có nguyên liệu chủ yếu được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu là thực vật thiên nhiên như: hoa quả, rễ cây, lá cây,…

Sự khác biệt của mỹ phẩm thuần chay so với với mỹ phẩm thông thường, mỹ phẩm tự nhiên ở chỗ hoàn toàn không sử dụng nguyên liệu từ động vật trong công đoạn sản xuất và chế biến. Không phải bất cứ mỹ phẩm tự nhiên nào cũng đều là thuần chay. Bời vì, trong mỹ phẩm tự nhiên chỉ cần chứa một lượng nhỏ dù chỉ 1-2% có nguồn gốc từ động vật thì cũng đều là không thuần chay.

Tại sao mỹ phẩm thuần chay đang là xu hướng?

Có 4 nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của thị trường mỹ phẩm thuần chay:

Lý do đầu tiên để đánh giá chính là mỹ phẩm thuần chay là rất lành tính và an toàn. Để được công nhận là mỹ phẩm thuần chay cần đảm bảo tiêu chuẩn về nguyên liệu và được kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, mỹ phẩm thuần chay rất an toàn và lành tính cho người dùng kể cả những người có làn da nhạy cảm nhất.

Lý do thứ hai chính là chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thay vì sử dụng hóa chất, dầu gội hay màu nhuộm gây hại cho da và tóc thì sản phẩm từ công thức thuần chay giàu vitamin, khoáng chất, chống oxy hóa và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào để duy trì sức sống.

Lý do thứ ba chính là việc thay đổi tư duy về phong cách sống của người tiêu dùng với mỹ phẩm thuần chay. Nhiều người tiêu dùng thông thái chuyển sang phong cách sống tối giản, sống xanh để bảo vệ môi trường, hạn chế dùng sản phẩm từ hóa chất gây hại.

Lý do thứ tư là mỹ phẩm thuần chay giúp giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường và động vật.

The Origin Color - màu nhuộm thuần chay hàng đầu cho nhà tạo mẫu tóc

Đối với các nhà tạo mẫu tóc tại Việt Nam, việc hằng ngày tiếp xúc nhiều với hóa chất, mỹ phẩm gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Vì vậy, việc sử dụng màu nhuộm thuần chay là thực sự cần thiết.

The Origin Color - hệ thống màu nhuộm thuần chay từ thương hiệu Nook Việt Nam, xuất xứ từ Italy, đang là một trong những sản phẩm mới ra mắt tại thị trường tiên phong tạo xu hướng thuần chay và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà tạo mẫu tóc Việt.

Một trong những điểm đặc biệt của The Origin Color chính là công thức độc đáo. Hệ thống màu nhuộm vĩnh cửu với công nghệ đột phá từ tinh dầu Abyssinian và Quinoa được chứng nhận hữu cơ giàu Omega 3-6, Amino Acid, Vitamin, muối khoáng và các hoạt chất chống oxy hóa. Đây đều là những dưỡng chất quý từ thảo dược được tinh chọn từ từng vùng của đất nước Italy góp phần làm hạn chế hư hại cho tóc & giúp tóc nhuộm mềm mượt

Màu nhuộm The Origin Color được phát triển với nền tảng kết hợp giữa kem và gel giúp cho các NTMT dễ dàng thao tác và đảm bảo dịch vụ nhuộm màu tại Salon trở thành dịch vụ làm đẹp hoàn hảo cho tóc. Với thành phần giàu dưỡng chất bảo vệ, màu nhuộm giúp tóc mềm mượt, sáng bóng và dưỡng ẩm cao cho tóc, da đầu sau khi nhuộm.

Là màu nhuộm thuần chay với thành phần tự nhiên nhưng The Origin Color gây bất ngờ cho nhà tạo mẫu vì khả năng hiển thị và cân bằng màu tuyệt vời, những mái tóc nhiều khúc màu được xử lý chỉ với 30 - 50 phút nhuộm màu. Không những vậy, nhờ thành phần tự nhiên quý giá nên mùi hương của màu nhuộm rất dễ chịu, nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn cho cả nhà tạo mẫu và khách hàng tiêu dùng.

Hệ thống màu nhuộm thuần chay với 89 mã màu phong phú cho các Nhà tạo mẫu thoải mái lựa chọn. Với tác động nuôi dưỡng hoàn hảo, màu nhuộm phù hợp cho mọi loại tóc kể cả tóc đã nhuộm nhiều lần, tóc hư tổn, tóc stress. Bên cạnh đó, màu nhuộm Origin Color hoàn hảo trong việc phủ bạc để tạo ra 1 màu sắc tự nhiên, cân bằng từ gốc tới ngọn với tác động nuôi dưỡng sâu và giữ màu bền lâu. Nâng sáng tiêu chuẩn tới 4 tông, có thể nâng sáng cao hơn khi kết hợp với dòng màu siêu sáng.

The Origin Color hứa hẹn sẽ là giải pháp nhuộm màu an toàn đảm bảo sức khỏe cho nhà tạo mẫu và khách hàng, hãy theo dõi thương hiệu Nook VietNam để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm nhé.

Khám phá ngay thông tin của sản phẩm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/nookvietnamoffical

Website: https://thienanco.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ mỹ phẩm Thiên An

HN: 38B Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

HCM: 254 Độc Lập, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988226644 - 0932131131