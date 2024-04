Khám phá Tây An - một trong tứ đại cố đô của Trung Quốc

Có niên đại hơn 3.100 năm, Tây An (hay Trường An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây) là một trong những đô thị cổ nhất Trung Quốc. Sự phồn hoa của Tây An còn xuất phát từ việc nơi đây là điểm bắt đầu phía đông của con đường tơ lụa huyền thoại.

Nhiều kiến trúc cổ được bảo tồn nguyên vẹn trong lòng thành phố Tây An hiện đại.

Chính lợi thế về lịch sử, văn hóa đồ sộ cùng thắng cảnh đa dạng, Tây An trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch, thu hút hàng triệu khách quốc tế mỗi năm.

Những điểm đến nổi tiếng của "kinh đô lịch sử"

Tây An là nơi 13 vương triều Trung Quốc như Tây Chu, Tần, Tây Hán, Tùy, Đường, Minh... chọn làm kinh đô, gắn liền với nhiều thăng trầm của lịch sử Trung Quốc cùng những nhân vật nổi tiếng. Dấu vết vàng son tại Tây An hội tụ ở những công trình kiến trúc độc đáo nghìn năm.

Địa điểm hút khách bậc nhất khi đến Tây An chính là lăng mộ Tần Thủy Hoàng - nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng tọa lạc tại phía bắc núi Ly Sơn, cách Tây An khoảng 50 km về phía đông.

Đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, du khách có thể chiêm ngưỡng đội quân Binh Mã Dũng đầy huyền bí với 8.000 bức tượng đất nung và tượng ngựa có kích thước như người thật canh gác lăng mộ.

Khu hầm đội quân đất nung được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Đại Minh Cung, hoàng cung xa xỉ và rộng lớn nhất thế giới được xây dựng vào thời Đường.Đây là nơi ở và xử lý triều chính của 17 vị hoàng đế Đường triều, sở hữu kiến trúc hoành tráng, chạm khắc tinh xảo, tất cả đều thể hiện sự hưng thịnh của triều đại hoàng kim trong chế độ phong kiến Trung Quốc.

Một di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới nổi tiếng ở Tây An là tháp Đại Nhạn (tháp Ngỗng lớn). Được xây dựng vào triều hoàng đế Đường Cao Tông, tháp lưu trữ những kinh sách và tượng Phật sư Huyền Trang mang về từ Thiên Trúc qua con đường tơ lụa.

Tháp Đại Nhạn được nhiều chuyên gia xem là bằng chứng tiêu biểu kiến trúc chùa chiền Phật giáo cổ Ấn Độ đã du nhập và hòa nhập vào văn hóa Trung Quốc.

Vẻ đẹp ngoạn mục và hiểm trở của núi Hoa Sơn.

Không chỉ có các di tích cổ, Tây An cũng nổi tiếng với thắng cảnh đẹp. Trong đó, Hoa Sơn - một trong năm núi Ngũ Nhạc của Trung Quốc - được du khách biết đến nhiều nhất. Mệnh danh là "ngọn núi số một dưới trời", Hoa Sơn không chỉ có ý nghĩa lịch sử Đạo giáo thiêng liêng mà còn sở hữu vẻ đẹp đẹp tuyệt sắc.



Cái tên Hoa Sơn xuất phát từ hình dáng của dãy núi nhìn từ trên cao giống như bông hoa đang xòe cánh. Đường lên Hoa Sơn thơ mộng nhưng cũng ẩn chứa nét hiểm trở, thử thách lòng dũng cảm của du khách.

Tây An - đô thị phồn hoa từ thời con đường tơ lụa

Là điểm khởi đầu phía đông của con đường tơ lụa, Tây An là nơi các thương gia tập kết hàng hóa, tơ lụa, chuẩn bị cho hành trình dài đến Đôn Hoàng, Kashgar và xuyên qua nhiều quốc gia đến La Mã.

Với lịch sử giao thương rực rỡ, không khó hiểu khi ngày nay sân bay Hàm Dương (Tây An) là một trong những cảng hàng không bận rộn bậc nhất Trung Quốc. Du khách Việt muốn đến Tây An để khám phá một trong "tứ đại cố đô" có thể dễ dàng lựa chọn đường bay TP.HCM - Tây An của Vietjet. Đây là hãng hàng không Việt Nam tiên phong khai thác đường bay thẳng từ Việt Nam tới Tây An trong mùa hè này.

Tây An lưu giữ nhiều dấu vết vàng son của lịch sử.

Tây An là thành phố được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, du khách đến đây có thể an tâm với nhiều lựa chọn di chuyển giữa các điểm tham quan như xe buýt, tàu điện ngầm hay taxi.

Ẩm thực Tây An là sự giao thoa Đông - Tây.

Sự phồn thịnh từ thời con đường tơ lụa biến Tây An thành điểm đến của nhiều người từ các quốc gia Hồi giáo xưa cho đến hiện tại như Ba Tư, Ả Rập… Chính vì thế, ẩm thực nơi đây là sự hòa trộn của văn hóa đông - tây đặc sắc với nhiều món ăn đã thành thương hiệu như sủi cảo, mì gạo, thịt cừu muối, bánh bao nước thịt chua...



Tây An là thành phố chịu tác động của khí hậu gió mùa, tuy nhiên không quá gắt gao. Vì thế du khách có thể an tâm khám phá cố đô này quanh năm. Thời điểm lý tưởng nhất sẽ là mùa xuân (tháng 3-5) và mùa thu (tháng 9-11) khi thời tiết ôn hòa, thích hợp ngao du ngắm cảnh.