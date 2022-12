Khám phá tân binh trong làng mỹ phẩm thuần chay: Chasin’ Rabbits

Gia nhập thị trường mỹ phẩm thuần chay sôi động, Chasin’ Rabbits đem đến các sản phẩm dưỡng da an toàn, đồng thời cỗ vũ cộng đồng xây dựng lối sống phong phú, nhiều trải nghiệm. Nhãn hàng cũng đặc biệt thúc đẩy tinh thần say mê khám phá để trau dồi tình yêu sống xanh và bảo vệ thiên nhiên, đúng với phương châm cốt lõi The Journey To The Better Glow.

Đáp ứng tiêu chí xanh và lành

Chasin’ Rabbits thiết kế chu trình dưỡng da hoàn thiện cho nhiều đối tượng người dùng, chú trọng vào dưỡng ẩm, làm khỏe da với bốn bước đơn giản, bao gồm làm sạch, cân bằng da, khóa ẩm, và chống nắng. Thành phần sản phẩm được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, giúp việc chăm sóc da lành tính nhưng vẫn hiệu quả.



Yếu tố thuần chay của Chasin’ Rabbits được công nhận dưới các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Cơ quan Chứng nhận Thuần chay Hàn Quốc. Quy trình sản xuất của thương hiệu đảm bảo không sử dụng thành phần nguồn gốc động vật, không có nguy cơ lây nhiễm chéo và không thí nghiệm trên động vật. Chasin’ Rabbits cũng góp phần giảm rác thải mỹ phẩm ra môi trường nhờ sử dụng vỏ chai lọ dễ dàng tái chế.



Chasin’ Rabbits cung cấp chu trình dưỡng da hoàn thiện, thuần chay và xanh lành, phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng

Hơn cả tính lành trong mỗi sản phẩm, Chasin’ Rabbits mong muốn xích gần với thế hệ trẻ thích phiêu lưu, thể hiện qua bao bì phá cách và trẻ trung. Cầu nối này cũng là phương tiện để thương hiệu bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho cộng đồng thông qua những chuyến đi, khuyến khích tinh thần khám phá vẻ đẹp của trái đất, từ đó xây dựng hành trình sống xanh bền vững, thay vì chỉ tạo nên xu hướng nhất thời.



Khuyến khích thế hệ trẻ khám phá thiên nhiên, và bồi dưỡng tình yêu xanh bền vững cho họ chính là tinh thần cốt lõi của Chasin’ Rabbits

4 sản phẩm hoàn thiện cho một chu trình chăm sóc da khỏe lành

Sữa rửa mặt Mindful Bubble Cleanse 200ml

Sản phẩm đáp ứng ba nhu cầu làm sạch cho da mặt, tóc và cơ thể, với khả năng tạo bọt tốt, độ pH phù hợp, và không gây khô căng. Ưu điểm đa năng của Mindful Bubble Cleanse cũng giúp bạn tiết kiệm không gian hành lý trong những chuyến đi, thay thế cho nhiều bước chăm sóc phức tạp để bạn tối đa trải nghiệm khám phá.



Sữa rửa mặt 3 trong 1 Mindful Bubble Cleanse cho da mặt, tóc và cơ thể

Essence Magic Beauty Shroom 200ml



Magic Beauty Shroom bổ sung độ ẩm và cấp nước cho da căng bóng, đồng thời giảm tình trạng đỏ rát, cháy nắng thường thấy khi du lịch, đặc biệt khi bạn đi đến những địa điểm nhiều nắng như biển và vùng cao.



Magic Beauty Shroom có thể được sử dụng như một loại tinh chất, thẩm thấu sâu vào da và cải thiện da nhanh chóng. Kết cấu lỏng nhẹ của sản phẩm cũng cho phép bạn dùng như một loại nước cân bằng sau khi rửa mặt, giúp làm mềm kết cấu da để các bước săn sóc sau đó hoạt động tối ưu hơn.



Essence thể lỏng nhẹ Magic Beauty Shroom

Kem dưỡng Green Golden Ruler 75ml

Kem dưỡng có kết cấu tương tự sữa chua, thẩm thấu nhanh vào da và không để lại cảm giác bí bách. Với độ ẩm dồi dào, dễ thấm và chức năng tăng miễn dịch cho da trước các tác động bên ngoài như nắng gió, bụi bẩn, thay đổi nhiệt độ... Green Golden Ruler thích hợp để bạn sử dụng hằng ngày, giúp da khỏe khoắn và nhanh hồi phục hơn.



Kem dưỡng tăng miễn dịch cho da Green Golden Ruler

Kem chống nắng G’Day Mate Sunscreen SPF 50+ PA++++ 60ml

G’Day Mate Sunscreen ứng dụng công thức thuần vật lý, an toàn cho da bạn và hệ sinh thái biển. Chỉ số SPF và PA cao bảo vệ da lâu dài trước tia UV, nhờ đó giảm hình thành đốm nâu, đen sạm và ngừa lão hóa.



Kết cấu kem chống nắng của Chasin’ Rabbits ở thể đặc vừa, giúp nâng tông da nhẹ nhàng, không gây bóng dầu hay bết dính. Sản phẩm được khuyến khích dùng ngay sau kem dưỡng Green Golden Ruler để duy trì tác động bảo vệ, cũng như tạo lớp nền mịn mượt trên da bạn.

Kem chống nắng thân thiện cho da và đại dương G’Day Mate Sunscreen

Địa điểm phân phối chính hãng

Chasin’ Rabbits hiện được phân phối chính hãng tại Shopee, Ngoài ra, bạn cũng có thể đến tại hệ thống cửa hàng SammiShop trên cả nước để trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm dưỡng da của thương hiệu.



Chasin’ Rabbits được phân phối bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

Địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội