Khám phá phong vị di sản Singapore trên hành trình xê dịch có 1-0-2

Được mệnh danh là viên kim cương của Đông Nam Á với bức tranh du lịch đa sắc màu, mỗi ngóc ngách của Singapore đều ẩn chứa những câu chuyện văn hóa và lịch sử đầy hấp dẫn. Hãy trải nghiệm những tour tham quan Đảo quốc "độc nhất vô nhị", tìm kiếm hương vị đặc trưng của món ăn và thức uống địa phương, tận hưởng sự yên bình của cảnh sắc thiên nhiên tại các vườn quốc gia hay tìm hiểu nghệ thuật đường phố tại Chinatown, để thấy một Singapore rất đỗi bình dị, đáng mến nhé.



Hương và vị của phố hòa quyện trong nền ẩm thực đa văn hóa

Khởi đầu hành trình phiêu lưu Đảo quốc, hãy khám phá những thức uống đặc trưng của Singapore (Drinks of Singapore), nơi bạn sẽ được tìm hiểu và khám phá muôn hình vạn trạng của nước uống tại Singapore, từ nguồn nước hàng ngày, những thức uống đặc trưng của địa phương và cách chế biến món cocktail độc đáo.

Đầu tiên, du khách được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về hệ thống quản lý nguồn nước tiên tiến của Đập nước Marina (Marina Barrage). Được xây dựng trên miệng kênh đào Marina Channel rộng 350 mét, Đập nước Marina trở thành hồ chứa nước ngọt thứ 15 của Singapore, cung cấp khoảng 10% nhu cầu nước của quốc đảo. Ngoài ra, tầng thượng của đập còn có không gian xanh mát, phù hợp với các hoạt động ngoài trời như thả diều và cắm trại.

Đập nước Marina Barrage (Ảnh: Marina Bay).

Ngoài việc tìm hiểu về hệ thống cung cấp nước, du khách còn được thưởng thức những loại đồ uống truyền thống độc đáo của địa phương như Teh Tarik, Bandung, và nước mía, mỗi loại đều mang một hương vị đặc trưng riêng biệt. Đừng quên tham gia lớp học nghệ thuật pha chế tại Martini Bar vào cuối buổi tham quan, để tự tay tạo ra món cocktail LycheeTini độc đáo, với thành phần gồm rượu vodka, rượu vermouth và nước ép vải.

Bạn có thể tham khảo thông tin và đặt tour tại: https://tribe-tours.com/product/drinks-of-singapore/

Thử tài pha chế tại Martini Bar và tự tay tạo thức uống độc đáo của riêng mình (Ảnh: Grand Hyatt Singapore)

Kết thúc tour khám phá thức uống, bạn có thể cân nhắc dấn thân vào chuyến phiêu lưu ẩm thực về đêm tại Geylang. Thông qua chuyến phiêu lưu, bạn sẽ được trải nghiệm hương vị độc đáo, với những món ăn đặc sản địa phương như cua sốt tiêu trắng, cháo ếch... Sự phong phú trong ẩm thực tại Geylang cũng phản ánh sự đa dạng của cộng đồng người nhập cư ở khu vực này.

Tận hưởng food tour tại Geylang (Ảnh: Indie Singapore Tour)

Chuyến tham quan tại Geylang là cơ hội tuyệt vời để kích thích vị giác, hứa hẹn mang đến những kí ức khó quên.

Bạn có thể tham khảo thông tin và đặt tour tại: https://indiesingapore.com/tour/hush-geylang-night-supper-tour/

Tìm về thiên nhiên và cảm nhận những năm tháng xa xưa của Singapore trên đảo Pulau Ubin

Nối tiếp hành trình xê dịch Singapore, đừng bỏ qua cơ hội đến với đảo Pulau Ubin, nơi bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành với cảnh sắc mộc mạc quyến rũ.

Cảnh sắc mộc mạc quyến rũ trên đảo Pulau Ubin (Ảnh: Timeout)

Pulau Ubin là một hòn đảo yên bình nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Singapore, sở hữu hệ sinh thái phong phú. Ngoài ra, đảo Pulau Ubin còn sở hữu các kampong (ngôi làng) kiểu cổ, gợi nhớ đến hình ảnh về những năm tháng xưa cũ của Singapore.

Các ngôi nhà xây theo kiến trúc truyền thống trên đảo (Ảnh: Visit Singapore)

Du khách có thể khám phá các khu vực tự nhiên trên đảo như vùng đầm lầy Chek Jawa - một hệ sinh thái độc đáo với đa dạng động vật hoang dã, hay vườn cây ăn trái Ubin (Ubin Fruit Orchard).

Bạn có thể tham khảo thông tin và đặt tour tại: https://www.letsgotoursingapore.com/tours/pulau-ubin-tour/

Bức tranh nghệ thuật đường phố đặc sắc tại Chinatown

Trong hành trình xê dịch của mình, đừng bỏ lỡ trải nghiệm chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đường phố của nghệ sĩ Yip Yew Chong với tour Growing Up - Chuyến đi bộ ngắm tranh tường dọc Chinatown (Growing Up - A mural walk in Chinatown).

Chuyến đi sẽ giới thiệu các bức tranh tường đậm chất hoài cổ mô tả cuộc sống của cộng đồng người Hoa ở Singapore trong thập kỷ 70 và 80. Trong từng nét vẽ của Yip Yew Chong, Chinatown hiện lên sống động trong từng bức tranh tường, mang đến một góc nhìn đầy màu sắc về nhịp sống của người dân nơi đây. Đặc biệt, các tác phẩm trong khu phố đều được truyền cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của chính tác giả, với Yip Yew Chong xuất hiện như một trong các nhân vật trong đa phần các tác phẩm tại khu phố.

Tác phẩm Lantern Festival tại Chinatown (Ảnh: yipyc.com/blog)

Một vài bức tranh điển hình tại đây như Lantern Festival Festival (Lễ Trung thu), My Chinatown Home (Mái nhà Chinatown của tôi), Wet Market (Chợ truyền thống) hay The Clog Maker (Người làm dép), …

Bạn có thể tham khảo thông tin và đặt tour tại: https://indiesingapore.com/tour/something-somewhere-somewhen-art-walk/

Hòa mình vào cuộc sống bình dị hiền hòa của người dân địa phương

Tiếp nối hành trình khám phá các lát cắt văn hóa Singapore, hãy thử trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương trong một ngày qua tour trải nghiệm "Good Morning Singapore".

Bắt đầu ngày của bạn bằng bài tập thái cực quyền giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, cảm nhận sự bình yên và thanh tịnh của môn võ cổ truyền này. Sau đó, hãy thưởng thức chuyến tham quan tại một nhà máy cà phê địa phương, khám phá những phương pháp độc đáo của quá trình rang cà phê ở Singapore. Tiếp tục đến với đường Waterloo để trải nghiệm sự đa dạng văn hóa của hai ngôi đền Hindu và đền Taoist. Cuối cùng, dừng chân tại khu ẩm thực bình dân để hiểu thêm về "văn hóa Hawker" (văn hóa ẩm thực bình dân) độc đáo của Singapore. Tại đây, du khách được hòa nhịp với cuộc sống của người dân địa phương bằng việc học pha cà phê và trà theo cách của người bản địa, thưởng thức một bữa sáng truyền thống của người Singapore. Toàn bộ chuyến đi là cơ hội để bạn hòa mình vào nhịp sống và văn hóa của Đảo quốc.

Chợ Taman Jurong ở phía tây Singapore là hawker centre đầu tiên đi vào hoạt động từ thập niên 70 (Ảnh: Daniel Food Diary)

Bạn có thể tham khảo thông tin và đặt tour tại: https://tribe-tours.com/product/good-morning-singapore/

Với sự đa dạng văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Singapore chắc chắn sẽ là điểm đến không thể quên trong hành trình khám phá của bạn. Và chuyến đi sẽ càng thêm đặc sắc khi bạn đăng ký tham gia các tour trải nghiệm "độc nhất vô nhị" này, vì vậy, còn chờ gì nữa, hãy sớm đăng ký và xách ba lô đi ngay thôi!