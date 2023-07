Khám phá ly trà Thái The Cha chuẩn vị từ xứ sở chùa Vàng

Ẩm thực đường phố Thái Lan nổi danh trước các thực khách quốc tế bởi hàng trăm món ngon đa dạng, độc đáo, cuốn hút. Món thức uống quốc dân của xứ chùa Vàng - trà Thái trở thành điểm nhấn đặc biệt trong các hàng quán, xe đẩy đường phố, thu hút du khách và người dân địa phương. Với hương vị độc đáo, màu sắc tươi tắn và hương thơm quyến rũ, trà Thái tạo nên không gian vui tươi, sôi động, bắt mắt trên đường phố, tạo ấn tượng trong nghệ thuật kích thích vị giác.



Không chỉ để giải khát, trà thái còn là nguồn cảm hứng và niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Bởi vậy bất kỳ ai đặt chân đến đây, có cơ duyên thưởng thức ly trà Thái xanh đỏ, vị ngon đậm đà, mát lạnh cũng khó lòng quên, trong đó có CEO 9x của The Cha. Một ngày mùa Thu năm 2017, 9x lần đầu du lịch đến Thái Lan. Giữa hàng trăm món ăn Thái mang hương vị chua cay, nồng nàn, ly trà Thái ngọt mát xoa dịu vị giác với hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng. Tình yêu với món trà sữa Thái nảy nở từ đó, mất nhiều năm thương nhớ, 9x mới thành công tìm ra công thức pha trà Thái chuẩn vị đưa về Việt Nam.

Ly trà Thái thơm ngon đập tan cơn khát trong ngày hè oi ả.

Đầu năm nay, khi khai trương quán trà Thái The Cha đầu tiên, chủ thương hiệu chỉ có mong muốn các bạn trẻ Việt Nam có thể thưởng thức món trà Thái chuẩn vị mà không cần book vé máy bay vượt hàng nghìn km. Sức hút của "trà sữa nổi tiếng Thái Lan" khiến 9x không khỏi bất ngờ, đối mặt với lượng khách ngay tuần khai trương đông đảo, 9x quyết định khai trương 10 cửa hàng chỉ trong tháng đầu tiên. Đến nay các cửa hàng đều có lượng khách hàng ổn định, nhiều trong số đó đã trở thành khách hàng thân thiết.

9x tiết lộ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào danh tiếng của món trà sữa Thái để bán hàng, The Cha sẽ không thể phát triển nhanh như vậy. Bên cạnh nguyên liệu lá trà được nhập khẩu trực tiếp từ các vùng cao nguyên Thái Lan, điểm khác biệt của thương hiệu chính là công đoạn cốt trà pha chế truyền thống, mang đến hương vị đậm đà, tinh tế và độc đáo khác biệt. So với các loại trà sữa khác, trà sữa Thái có hương vị độc nhất vô nhị nhờ kết hợp giữa hương thơm của trà, độ ngọt của sữa và các gia vị đặc trưng như hoa hồng, lá chanh, bạc hà, đường đen, tạo nên trải nghiệm thưởng thức độc đáo không thể nhầm lẫn.

Thưởng thức món nước uống "quốc dân" của Thái Lan ngay tại Việt Nam

Khi trà sữa Thái được đưa về Việt Nam, The Cha đã cải tiến thêm nhiều topping đa dạng. Những ai là tín đồ trân châu chắc chắn sẽ đã mắt với lớp trân châu mini Thái Lan độc lạ, dai, dẻo, thơm, "hút nhai mãi không hết". Bên cạnh đó, thực khách có thể kết hợp topping trân châu trắng, nha đam tùy theo sở thích và khẩu vị cá nhân.

Nói về trải nghiệm với The Cha, bạn Nguyễn Anh Đức (Hà Nội) cho biết ấn tượng với quán là cốc trà sữa to, siêu topping. "Uống một cốc là no cả ngày, mỗi lúc khát nước được uống một hơi to thật là đã. Tôi thích vị trà của Thái xanh, không ngọt, uống rất vừa. Những hôm lười không muốn ra ngoài tôi có thể đặt ship về nhà qua app, hoặc đặt tặng người yêu rất tuyệt vời".

Nhiều khách hàng ấn tượng với The Cha.

Trong khi đó bạn Gia Linh (Hà Nội) cho hay: "Tôi thích vị trà đậm nên hay hỏi Thái đỏ, trân châu siêu nhiều, siêu mềm, dai nên tôi thích lắm. Tôi ấn tượng ở cốc trà nhìn rất Thái Lan, không gian thiết kế sáng tạo, mang đậm phong cách Thái Lan. Từ những tường gỗ truyền thống, đèn trang trí đẹp mắt, đến các chi tiết nhỏ như hình ảnh của văn hóa Thái Lan, tạo nên không gian ấm cúng và độc đáo cho thực khách, khiến tôi nhớ lại cảm xúc trong chuyến đi Thái Lan cuối năm ngoái".

The Cha hiện triển khai chương trình trà sữa vòng tay độc lạ, phục vụ thực khách sống ảo.

Hiện The Cha có cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Việt Trì, Vũng Tàu, Hà Nam. Khách hàng muốn thưởng thức trà Thái chuẩn vị chỉ cần bỏ ra 28.000 đồng cho một ly trà Thái khổng lồng, có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc đặt qua app. Bên cạnh đó The Cha đã triển khai chương trình trà sữa vòng tay độc đáo cho các tín đồ trà sữa Thái yêu thích sự mới lạ.