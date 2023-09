Khám phá không gian nghệ thuật có 1-0-2 với vô vàn góc sống ảo tại sự kiện của Diana Cool Fresh

Mãn nhãn lạc bước trong triển lãm nghệ thuật đẹp quên lối về của Diana

Để mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, nhãn hàng Diana Cool Fresh đã mạnh tay chơi lớn mang đến chuỗi sự kiện "The Art in Nature". Sự kiện mở ra không gian triển lãm nghệ thuật "mát lạnh an toàn tự nhiên" với concept nhà gương độc đáo kết hợp những hoạt động hấp dẫn. Vừa qua, "The Art in Nature" đã chính thức mở màn tại SC VivoCity, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra từ 01/9 - 10/9/2023 và ngay lập tức khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên".

Không gian triển lãm nghệ thuật "mát lạnh an toàn tự nhiên" của Diana gây sốt giới trẻ dịp gần đây

Để hiện thực hóa ý tưởng về không gian nghệ thuật "mát lạnh an toàn tự nhiên", Diana Cool Fresh "hô biến" triển lãm thành một nhà gương khổng lồ, cực kỳ hoành tráng giữa SC VivoCity. Dọc theo con đường băng từ lối vào, bạn sẽ được dẫn đến hai khu vườn Mát lạnh và Mát dịu. Nếu khu vườn Mát lạnh đầy sự sảng khoái, cực mát lạnh với hình ảnh núi băng, chanh bạc hà thì khu vườn Mát dịu lại mộng mơ, ngập tràn hoa cúc.

Vô vàn góc check in siêu xinh cho các bạn trẻ tham dự sự kiện

Không gian được lấy cảm hứng từ hai dòng sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh Mát lạnh dài lâu với công nghệ Safe Ice - Chanh Bạc Hà Nhật Bản và Diana Sensi Cool Fresh Mát dịu nhẹ với công thức làm mát chiết xuất từ hoa cúc La Mã.

Diana giới thiệu công nghệ tân tiến bậc nhất 3D mapping tại triển lãm

Với những ai từng trầm trồ trước sự lung linh, kỳ ảo của những triển lãm nức tiếng như Van Gogh Alive, Borderless, The Tim Burton Waffle… "The Art in Nature" chắc chắn không làm bạn thất vọng. Triển lãm của Diana Cool Fresh ứng dụng công nghệ tân tiến bậc nhất 3D mapping tại các bảo tàng, sự kiện tầm vóc quốc tế tạo hiệu ứng đa giác quan đẹp mắt. Sự giao thoa giữa hình ảnh, ánh sáng và mùi hương ở "The Art in Nature" đánh thức mọi giác quan và thỏa mãn niềm say mê nghệ thuật của những vị khách khó tính nhất.

Vui hết nấc với loạt hoạt động bên lề hấp dẫn

Bên cạnh không gian thưởng thức nghệ thuật quy mô bậc nhất Việt Nam, Diana còn đem đến cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu những gương mặt ca sĩ hàng đầu Việt Nam qua chuỗi concert "Cool in Nature". Ngày 3/9 vừa qua, không khí tại SC VivoCity đã trở nên "cool" hơn bao giờ hết khi hàng trăm bạn trẻ đã được cùng nhau tận hưởng những món quà âm nhạc đầy cảm xúc từ chàng ca sĩ tài năng Grey D với những bản hit lãng mạn.

Chuỗi concert "Cool in Nature" mang lại cơ hội giao lưu cùng thần tượng cho các bạn trẻ

Chuỗi concert "Cool in Nature" sẽ còn tiếp tục được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm với sự xuất hiện của những gương mặt "đỉnh chóp" như Đức Phúc, ban nhạc Nam Kỳ Khởi Nghĩa hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Ngoài khu triển lãm đẹp mê ly và những đêm nhạc sôi động, mọi người đến tham dự sự kiện của Diana còn có cơ hội tham gia hành trình Roadshow Safe Cool Tour. Đây là một tour tham quan thành phố với xe buýt hai tầng được Diana thiết kế dành tặng cho những người tham dự may mắn khi đến với không gian trải nghiệm "The Art in Nature". Đến ngay sự kiện trải nghiệm của Diana và bốc thăm để có cơ hội vi vu ngắm nhìn Sài Gòn từ trên cao nhé bạn!

Roadshow Safe Cool Tour mang lại trải nghiệm khám phá Sài Gòn từ trên cao

Dù mới chỉ diễn ra chưa lâu, sự kiện "The Art in Nature" của Diana Cool Fresh đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check in và trải nghiệm. Rất nhiều hình ảnh đẹp và ấn tượng về không gian "mát lạnh an toàn tự nhiên" đã được các bạn trẻ truyền tay và chia sẻ tích cực trên mạng xã hội những ngày qua.

Sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh sẽ còn kéo dài đến ngày 10/9 với nhiều bất ngờ thú vị đang được chờ đón. Nếu bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đừng quên siêu phẩm "The Art in Nature" còn được diễn ra tại công viên sông Hậu, thành phố Cần Thơ từ ngày 15/9 đến 21/9 nữa nhé!

Thời gian diễn ra Roadshow Safe Cool Tour: 7/9 - 13/9.

Điều kiện để tham dự hành trình:

Đến tham dự sự kiện "The Art in Nature" của Diana và bốc thăm khi làm thủ tục check in. Những người may mắn sẽ được chọn để đến với Roadshow đặc biệt Safe Cool Tour, khám phá những địa điểm thú vị ở Sài Gòn và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Roadshow của Diana chắc chắn sẽ khiến các bạn thích mê với những trải nghiệm sảng khoái và đáng nhớ!