Khám phá không gian học CNTT “truyền cảm hứng” tại Aptech

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh truyền cảm hứng về công nghệ đến các thế hệ trẻ và đào tạo nên rất nhiều lập trình viên tài năng. Trải qua nhiều năm hoạt động đào tạo ngành công nghệ thông tin, Aptech tự hào khi đã trở thành ngôi nhà chung của rất nhiều thế hệ trẻ đam mê công nghệ.



Với cơ sở mới số 35/6 Đường D5, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Aptech đã vươn mình và cố gắng mỗi ngày với hy vọng góp phần đem đến nguồn nhân lực chất lượng cho ngành CNTT trong và ngoài nước.

Cơ sở Aptech D5 Bình Thạnh vừa đưa vào sử dụng vào tháng 05/2022 được xây dựng theo phương hướng APTECH HOME - IT CAMPUS, mong muốn trở thành một ngôi nhà công nghệ dành cho các thế hệ Lập trình viên.

Nằm tại khu vực trung tâm quận Bình Thạnh vô cùng sầm uất với nhiều loại hình giải trí, mua sắm, ăn uống... Aptech D5 Bình Thạnh chắc chắn là nơi dành riêng cho các bạn học viên Aptech thuộc lứa tuổi học sinh - sinh viên. Không chỉ riêng về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở mới của Aptech còn có những ưu điểm sau:

Phòng học tiêu chuẩn quốc tế cùng với trang thiết bị hiện đại

Do chương trình đào tạo CNTT chuẩn quốc tế của Tập đoàn Aptech toàn cầu với 30% lý thuyết và 70% thực hành, cơ sở học tập tại Aptech đã được trang bị rất nhiều phòng máy cùng với trang thiết bị hiện đại, máy tính với cấu hình mạnh mẽ dành riêng cho việc lập trình. Số lượng máy tính tại các phòng cũng được giới hạn từ 24 - 28 máy để đảm bảo sĩ số học viên tại mỗi lớp, giúp giảng viên có thể theo sát và tương tác với các học viên trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, tất cả máy tính tại đây đều sẽ được thường xuyên kiểm tra và bảo trì để phục vụ cho việc học tập.

Ngoài ra, tại Aptech vẫn có những phòng học lý thuyết với không gian rộng rãi thoải mái thích hợp cho những môn học thuật và là nơi học nhóm lý tưởng cho các bạn sau mỗi giờ học. Tiếp đó là khu vực Hội nghị dành cho những sự kiện như Hội thảo, Workshop, Talkshow... về công nghệ.

Không gian học tập, sinh hoạt chung ấm cúng và thân thiện

Với mục tiêu xây dựng một cơ sở học tập thân thiện, thoải mái cho học viên, Aptech đã "phủ xanh" nhiều góc cho tòa nhà. Những khu vực sinh hoạt chung, thư giãn và giải trí sau giờ học đều có đủ tại tòa nhà Aptech. Các bạn có thể đến thư viện để nghiên cứu thêm sách vở, cũng có thể tụ tập giải trí tại sảnh lớn ở tầng 1 để giao lưu, kết bạn.

Địa điểm lý tưởng cho những niềm đam mê Lập trình

Đúng với phương châm Aptech Home - IT Campus, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một môi trường học tập dành riêng cho các bạn học viên Aptech, cơ sở Aptech D5 Bình Thạnh còn được định hướng sẽ trở thành một điểm đến dành cho bất kì các bạn trẻ nào có đam mê với công nghệ. Với dự án Tech4Youth đồng hành cùng sinh viên bao gồm chuỗi các hoạt động tài trợ các hạng mục khác nhau bao gồm: địa điểm, học bổng, các khóa học cải thiện kỹ năng về CNTT... dành cho các CLB, cụ thể hơn là dành cho các bạn sinh viên trên địa bàn TP.HCM. Nếu bạn là một sinh viên chuyên ngành IT, hoặc một câu lạc bộ đam mê lập trình cần có không gian cho những buổi hội nhóm, Aptech chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng nhất.

Bên cạnh đó, Aptech cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp IT tổ chức các buổi hội thảo, workshop giúp tiếp cận các bạn trẻ quan tâm công nghệ - nguồn nhân lực IT tiềm. Đối với những bạn đang theo học chuyên ngành IT nói chung và là thành viên của Aptech Home nói riêng, Aptech còn thường xuyên tổ chức các chương trình bổ ích bao gồm cả kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mềm qua những hoạt động thư giãn sau giờ học hoặc các hoạt động ngoại khoá khác nhau.

Hi vọng rằng với những hỗ trợ từ Aptech, thế hệ lập trình viên tại Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao đồng thời cả về số lượng lẫn chất lượng.

Aptech là địa chỉ học tập uy tín cho các bạn trẻ Việt Nam, từ các bạn học sinh THPT, sinh viên cho đến người đi làm ở tất cả các ngành. Với 2 chuyên ngành chính là Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu – Trí tuệ nhân tạo, sẽ giúp các bạn trẻ nắm vững rất nhiều kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể tự tin làm việc tại nhiều vị trí như: Kỹ sư Lập trình Web - App - Game – Software, chuyên viên Phân Tích Dữ liệu (Data Analyst), chuyên gia Khoa học dữ liệu (Data Scientist),…