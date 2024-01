Khám phá công nghệ nanoe™ X lần đầu được ứng dụng trên quạt trần Panasonic

Công nghệ nanoe™ X độc quyền của Panasonic

Với mục tiêu mang không khí tươi mới của thiên nhiên vào mỗi ngôi nhà, Panasonic đã ra mắt và phát triển công nghệ độc quyền nanoe™ X. Theo nghiên cứu, các gốc hydroxyl là các phân tử không ổn định, dễ dàng phản ứng với các phân tử như hydro, bằng cách bắt giữ chúng. Nhờ phản ứng này, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế hoạt động của các chất ô nhiễm, chia tách và vô hiệu hóa các tác động khó chịu của chúng.

Theo đó, công nghệ nanoe™ X của Panasonic tiến thêm một bước và mang chất tẩy rửa tự nhiên là các gốc hydroxyl vào trong nhà để giúp tạo ra một môi trường sống lý tưởng. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng nanoe™ X là hạt nước siêu nhỏ (từ 5 đến 20nm) chứa nhiều gốc hydroxyl tự do.

nanoe™ X có tác dụng tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn tồn tại xung quanh chúng ta, loại bỏ bụi mịn và nấm mốc, đồng thời duy trì các lớp sừng tự nhiên và làm mịn, góp phần làm cho tóc mềm mượt và làn da trở nên mịn màng, đủ độ ẩm. Sản phẩm trang bị công nghệ nanoe™ X sẽ giải phóng các hạt nước này để ức chế vi rút, vi khuẩn sinh sôi, cũng như khử mùi hôi và tác nhân gây dị ứng một cách hiệu quả.

Lần đầu tiên, công nghệ này được áp dụng trên quạt trần Panasonic F-60FEN, mang lại trải nghiệm mới đáp ứng yêu cầu về sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng.

Công nghệ vượt trội trên quạt trần F-60FEN

Bên cạnh công nghệ nanoe™ X, quạt trần F-60FEN còn được trang bị công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi mang đến làn gió mát mẻ như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không còn nhức đầu, mệt mỏi khi sử dụng quạt thời gian dài. Đây cũng là công nghệ độc quyền của Panasonic, được ứng dụng trên một số mẫu quạt trần khác của hãng để mang lại trải nghiệm tối ưu cho người sử dụng.

Quạt trần Panasonic F-60FEN với nhiều công nghệ ưu việt

Không chỉ sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, quạt trần F-60FEN còn đảm bảo khả năng tiết kiệm điện tối ưu với sự kết hợp của động cơ DC cùng cảm biến nhiệt độ ECONAVI. Động cơ DC còn gọi là động cơ điện một chiều, giúp giảm điện năng tiêu thụ hiệu quả so với động cơ điện xoay chiều AC, đồng thời có khối lượng nhẹ hơn, quạt vận hành êm ái hơn.



Ngoài ra, cảm biến ECONAVI tự động đo nhiệt độ môi trường xung quanh mỗi 3 phút một lần để điều chỉnh lưu lượng gió phù hợp, vừa tiết kiệm điện năng vừa đảm bảo sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Bên cạnh đó, quạt trần F-60FEN còn có 9 tốc độ gió khác nhau, chế độ ngủ, hẹn giờ linh hoạt, điều khiển LCD giúp sử dụng dễ dàng và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Thiết kế sang trọng, an toàn vượt trội

Với thiết kế màu đen sang trọng cùng sải cánh dài 60 inch làm mát đều khắp phòng, mẫu quạt trần F-60FEN mang hơi hướng sang trọng, hiện đại, dễ kết hợp với nhiều phong cách kiến trúc và nội thất khác nhau, kể cả nhà phố hay chung cư.

Quạt trần F-60FEN là điểm nhấn nổi bật trong các ngôi nhà hiện đại

Panasonic còn trang bị 3 cấp độ an toàn trên sản phẩm bao gồm: khóa cánh an toàn, dây nối an toàn và công tắc an toàn. Trong đó, công tắc an toàn giúp tự động ngắt dòng điện khi có hiện tượng rung lắc, dây nối an toàn đảm bảo cho động cơ quạt với móc gắn vào trần nhà không rơi xuống khi gặp sự cố, khóa cánh an toàn giúp cánh quạt được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt bằng vít an toàn, tránh bị rơi khi có sự cố.

Với thiết kế hiện đại, an toàn, được tích hợp công nghệ nanoe™ X cùng nhiều công nghệ ưu việt khác, quạt trần F-60FEN không chỉ mang lại tính thẩm mỹ tối ưu, mà còn giúp nâng cao sức khỏe và sự thoải mái cho người sử dụng.