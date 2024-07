Khám phá chiến lợi phẩm trong phi vụ quậy phá mới của Minions tại Despicable Me 4

Diễn biến thú vị trong phần mới

Sự kiện Gru hoàn lương tại đoạn kết phần 3 chắc hẳn vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy tò mò với cuộc sống thay đổi 180 độ của "ông trùm" khét tiếng. Rời xa các hoạt động phi pháp, Gru trở thành người chồng, người cha mẫu mực bên gia đình nhỏ gồm các thành viên: vợ Lucy Wilde và ba cô con gái nuôi Margo, Edith, Agnes. Illumination Studios đã tiết lộ một bất ngờ đáng yêu trong phần 4 này chính là sự xuất hiện của thành viên mới - nhóc tì đầu lòng mang tên Gru Junior.

Ông trùm khét tiếng năm nào cũng thành ông bố cuồng con cả thôi (Ảnh: UCS LLC)

Chẳng quá khi nói Gru Junior là "sao y bản chính" của ông bố, từ ngoại hình đến tính cách. Niềm an ủi cho bà mẹ "đẻ thuê" Lucy là cậu bé cực kỳ bám mẹ; và ngược lại, dù giống bố y đúc nhưng có vẻ Gru bé chẳng mấy thân thiện với cha. Điều này không khiến "ông trùm" của giới tội phạm có đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, sự "cuồng con" của ông bố mới vẫn giúp anh tận hưởng cuộc sống yên bình của mình bên gia đình nhỏ và luôn tay luôn chân chăm bẵm cho cậu con như đi siêu thị mua sữa bỉm, dạy con, đọc sách...

Gru bé - Nhân tố mới hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho phần 4 của Kẻ Cắp Mặt Trăng (Ảnh: UCS LLC)

Và tất nhiên, khung cảnh yên bình này trước sau cũng trở thành điểm nhắm cho các thế lực chống phá Gru. Maxime Le Mal - kẻ thù mạnh nhất trong quá khứ của Gru - đã trốn khỏi nhà tù để tìm anh thanh toán nợ cũ.

Sự trở lại của Maxime Le Mal liệu có làm đảo lộn cuộc sống của Gru và gia đình? (Ảnh: UCS LLC)

Đồng hành với Maxime còn có người yêu Valentina của gã. Để bảo vệ sự an toàn của gia đình, "Kẻ trộm mặt trăng" năm xưa buộc trở thành anh hùng chống lại cái ác. Đồng hành cùng với vị anh hùng bất đắc dĩ Gru đương nhiên không thể thiếu các Minions tròn ủm - lần này đã được nâng cấp lên thành Mega Minions - hứa hẹn đã "báo" nay càng thêm "báo". Ngoài ra, biệt đội chống lại cái ác còn có thêm thành viên mới là nhóc tì Gru nhí, bảo đảm là một nhân tố bí mật đem đến nhiều thú vị.

Bảo chứng phá đảo doanh thu phòng vé

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010, ba phần phim Kẻ Trộm Mặt Trăng cùng 2 phần phim ngoại truyện Minions đã đem lại cho thương hiệu phim tổng cộng 4,6 tỷ USD. Con số ấn tượng này đã đưa thương hiệu góp mặt trong bảng vàng những phim hoạt hình điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

"Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 - Despicable Me 4" đánh dấu sự quay lại của Chris Renaud, người đã từng chỉ đạo Despicable Me 1, Despicable Me 2, và The Lorax. Chris Renaud đã góp phần đưa Despicable Me 2 lập kỷ lục về doanh thu phòng vé đưa Gru và đặc biệt là các Minion bắt đầu trở thành "hiện tượng" văn hóa.

Những chú Minions làm nên tên tuổi của series Kẻ Trộm Mặt Trăng (Ảnh: UCS LLC)

Ngoài sự trở lại của Chris Renaud, danh sách những tên tuổi lớn tham gia vào bộ phim không có gì thay đổi qua các phần: Kịch bản được thực hiện bởi Mike White (The White Lotus), và giống như tất cả các phim của Illumination, Chris Meledandri tiếp tục phụ trách sản xuất. Lồng tiếng cho bộ phim là dàn diễn viên tên tuổi đã góp mặt trong các phần trước như diễn viên Steve Carell (biết đến qua phim The Office, được đề cử giải Oscar) trở lại lồng tiếng cho Gru và Kristen Wiig (biết đến qua phim Bridesmaids, được đề cử giải Oscar) lồng tiếng cho cô vợ Lucy Wilde, Miranda Cosgrove vẫn đảm nhiệm lồng tiếng cho vai Margo - con gái lớn của Gru; và Steve Coogan lồng tiếng cho Silas Ramsbottom, Maxime Le Mal lồng tiếng bởi Will Ferrell (từng đoạt giải Emmy) và cô bạn gái xinh đẹp Valentina lồng tiếng bởi Sofia Vergara (được đề cử giải Emmy) cùng nhiều diễn viên tên tuổi khác.

Sự trở lại của "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" cũng đánh dấu sự phối hợp với nhóm nhạc đình đám Kpop BTS. Theo truyền thông Hàn Quốc, đơn vị sản xuất "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" đã tung đoạn clip teaser về hình ảnh BTS trong tạo hình minion nhảy trên giai điệu ca khúc "Permission to Dance". Thông tin này đã khiến fan hâm mộ BTS vô cùng háo hức vì nhóm đã có thời gian dài tạm ngưng hoạt động để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cũng cho rằng Pharrel Williams cũng sẽ tham gia vào phần âm nhạc của "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4". Chàng ca sĩ này đã từng rất thành công với ca khúc nhạc phim "Kẻ Trộm Mặt Trăng 2", thế nên chuyện anh được mời tham gia dự án lần này có khả năng rất cao. Theo một số nguồn tin, Pharrel Williams sẽ đảm nhận vai trò viết lời và sản xuất ca khúc do BTS thể hiện.

Săn liên hoàn quà tặng từ Zalopay - ứng dụng thanh toán đồng hành cùng Illumination Studios

"Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" hứa hẹn sẽ quậy tung màn ảnh lớn mùa hè năm nay. Còn chần chờ gì mà không ra rạp để được cười thả ga với những màn quậy siêu nhí nhố và săn về những chiến lợi phẩm vô cùng độc đáo từ các Minions.

Đặc biệt, khi mua vé phim và thanh toán các tiện ích ngay trên ứng dụng hoặc website Zalopay, người dùng có thể thoải mái lựa chọn mọi phương thức thanh toán theo thói quen như: qua ứng dụng ngân hàng mà không cần liên kết thẻ, qua Apple Pay, và các nguồn tiền khác từ Thẻ quốc tế Visa/MasterCard.

Độc quyền ưu đãi khi mua vé xem phim "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" qua ứng dụng Zalopay với giá vé hết sức hấp dẫn, chỉ từ 9.000 đồng cho thành viên mới và từ 80.000đ cho bạn thân, áp dụng tại tất cả các rạp: CGV, Lotte Cinema, BHD Star và Beta Cinemas.

Nhận ưu đãi hấp dẫn khi mua vé Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 trên ứng dụng Zalopay

Với các khách hàng thân thiết của Zalopay, sẽ có cơ hội nhận combo quà tặng cực đã gồm: bộ quà tặng túi - dây đeo, gói ưu đãi giải trí - mua sắm - di chuyển từ Zalopay cùng nhiều vé xem phim miễn phí dành cho các khách hàng may mắn. Chương trình diễn ra từ ngày 28/06/2024 đến hết ngày 21/07/2024, áp dụng cho hình thức mua vé thông qua ứng dụng và website Zalopay.

Theo đó, mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn đơn giản như sau:

- Bước 1: Vào ứng dụng Zalopay và chọn "Đặt vé phim";

- Bước 2: Chọn phim "Kẻ Trộm Mặt Trăng 4" và làm theo các bước hướng dẫn để chọn cụm rạp và thời gian xem phim phù hợp;

- Bước 3: Thực hiện thanh toán và nhận ưu đãi từ Zalopay.

Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào wesbite Zalopay: https://zalopay.vn/dat-ve-phim để đặt vé phim ngay hôm nay. Nhanh tay đặt vé và tham gia chương trình để nhận được những phần quà hấp dẫn.

Thông tin chi tiết về chương trình xem TẠI ĐÂY.