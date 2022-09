Khám phá bên trong cửa hàng WIN “thời thượng” vừa khai trương của Masan

Ngày 9/9/2022, Tập đoàn Masan ra mắt hệ sinh thái WINLife "Trọn Vẹn Điều Bạn Cần" với chuỗi 27 cửa hàng đa tiện ích đầu tiên đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng với trải nghiệm tiện lợi, xuyên suốt offline-to-online tại điểm đến "tất cả trong một". Ngay khi những cửa hàng WIN trong hệ sinh thái WINLife vừa ra mắt, chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển đến địa điểm chung cư New City, phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM để trải nghiệm những tiện ích hiện đại từ "ông lớn" tiêu dùng công nghệ Masan.

Trước đó, cửa hàng này đã có một lần thay áo mới sang thương hiệu WinMart+ và giờ đây là WIN. Thời điểm trước đó, cửa hàng WinMart+ đã tích hợp kiosk Phúc Long, nhưng với phiên bản nâng cấp WIN hiện tại, cửa hàng có thêm nhiều dịch vụ tiện ích hoàn toàn mới, đặc biệt là digital kiosk lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Và được dự đoán sẽ là dịch vụ "hút" giới trẻ đến mua sắm và trải nghiệm.

Thiết kế cửa hàng WIN theo phong cách hiện đại và trẻ trung, hơi hướng Tây Âu. Biển hiệu bên ngoài được đổi thành bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới WIN – is all you need (WIN trọn vẹn điều bạn cần), với màu đỏ chủ đạo. Cùng với đó là logo của các thương hiệuđược thiết kế trẻ trung, nổi bật bao gồm WinMart+ (nhu yếu phẩm), Phúc Long (trà và cà phê), Dr.Win (dược phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Reddi (viễn thông). Đây chính xác là tổ hợp cung cấp "TRỌN VẸN ĐIỀU BẠN CẦN" mà chúng ta đang tìm kiếm.

WIN thu hút ngay với thiết kế sang trọng bên ngoài, mặt tiền là các ô kính lớn, tất cả các dịch vụ và tiện ích bên trong cửa hàng đều được hiện ra một cách đầy đủ. Thiết kế thông minh này cũng mang đến cảm giác thoáng đãng và hiện đại hơn cho cửa hàng.

Cửa hàng WIN sở hữu không gian mua sắm hiện đại, giàu tính ứng dụng với các màu sắc trẻ trung và tươi mới. Điểm nhấn bên trong cửa hàng là quầy đảo và khu vực thanh toán trung tâm được thiết kế 360 độ, thực hiện thanh toán thuận tiện và nhanh chóng tất cả các đơn hàng. Được biết, phong cách thiết kế độc đáo này do các kiến trúc sư người Pháp thuộc công ty Malherbe tư vấn. Đây là đơn vị có trụ sở tại Paris từng thiết kế nhiều showroom cho các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton, Huawei. Với thiết kế ấn tượng cùng các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, WIN mang trải nghiệm và tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam.

Đặc biệt, tại khu vực lấy đồ uống take-away của Phúc Long được trang bị bàn ghế tinh tế, giúp giảm cảm giác mệt mỏi khi chờ đợi cho khách hàng.

Các sản phẩm và dịch vụ từ các thương hiệu được sắp xếp gọn gàng, tone màu trẻ trung, mang lại sự thoải mái khi mua sắm. Đơn giản nhưng vẫn ấn tượng, không thể rời mắt.

Quầy nhu yếu phẩm bày bán đầy đủ từ ràu củ tươi sống, mì gói, gia vị đến snack, từ đa dạng nhãn với giá thành hợp lý.

Thương hiệu mới toanh Dr.Win của Masan không chỉ đáp ứng nhu cầu dược phẩm mà còn đảm bảo chăm sóc sức khỏe của khách hàng với hàng loạt hóa mỹ phẩm. Ngoài ra, màu sắc và cách bài trí gọn gàng cũng giúp Dr.Win ghi điểm. Thời gian tới, Dr.Win sẽ ra mắt gói bảo hiểm sức khỏe để hoàn thiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng Việt.

CDM Techcombank thế hệ mới, cung cấp thêm tính năng thanh toán và nộp tiền, tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch.

Tổng thể cửa hàng WIN ấn tượng nhất vẫn là digital kiosk mới lạ. Bên cạnh phương thức thanh toán truyền thống, khách hàng có thể đặt và thanh toán các mặt hàng của Phúc Long tại khu O-Zone. Đây là khu vực thanh toán không dùng tiền mặt (thẻ ATM, Mastercard, Visa, Scan & Pay,…) tích hợp offline và online nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho người tiêu dùng. Tại đây, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn đồ uống Phúc Long và thanh toán online hoặc sử dụng các loại thẻ thanh toán. Chỉ cần vài chạm, ly trà sữa Phúc Long thơm ngon, thời thượng đã sẵn sàng trong tay để thưởng thức hoặc chụp ảnh "check in". Tạo ra những trải nghiệm mua sắm đa dịch vụ ấn tượng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Khách hàng xếp hàng nhận thức uống miễn phí từ Phúc Long trong ngày khai trương WIN.

Với thông điệp WIN is all you need (WIN trọn vẹn điều bạn cần), WIN hi vọng mang đến trải nghiệm bán lẻ khác biệt và vượt trội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu mỗi ngày cho người tiêu dùng Việt của Masan.