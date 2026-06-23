Khám phá ba kỷ lục thế giới tại “hòn đảo đẹp đẹp thứ 2 châu Á”

Bạn có biết, tại Việt Nam có một hòn đảo hội tụ tới ba công trình được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh? Không đâu khác chính là Phú Quốc - hòn đảo vừa được Tạp chí Travel + Leisure gọi tên trong top 2 những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Sở hữu biển xanh, cát trắng, những cánh rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển đảo đa dạng, Phú Quốc không chỉ được thiên nhiên ưu ái mà còn đang trở thành điểm đến giải trí - nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế với hàng loạt công trình biểu tượng. Đến đảo Ngọc hôm nay, du khách có thể vừa tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của biển đảo, vừa chinh phục ba kỷ lục Guinness trong cùng một hành trình khám phá.

Một góc đảo Hòn Thơm, Phú Quốc

Thu trọn biển trời Phú Quốc từ cáp treo 3 dây dài nhất thế giới

Điểm khởi đầu cho hành trình chạm tới những kỷ lục thế giới tại Phú Quốc là tuyến cáp treo Hòn Thơm, nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm. Với chiều dài 7.899,9 m, công trình được Guinness World Records công nhận là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới vào ngày 4/2/2018, trở thành một trong những trải nghiệm "phải thử" khi đến Phú Quốc.

Từ cabin giữa không trung, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển đảo Phú Quốc từ "góc nhìn của những chú chim", thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp ngoạn mục của quần đảo An Thới. Bên dưới là những tàu đánh cá đủ màu sắc như đang lơ lửng giữa đại dương trong vắt, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước xanh ngọc và đường chân trời trải dài bất tận. Cảm giác lướt qua đại dương từ độ cao hàng trăm mét khiến hành trình đến Hòn Thơm trở thành một chuyến thưởng ngoạn đầy cảm xúc.

Từ cáp treo ba dây dài nhất thế giới, du khách có thể thu trọn tầm nhìn biển rừng nam đảo Phú Quốc

Cáp treo sẽ đưa du khách tới tổ hợp Sun World Hon Thom, nơi du khách có thể vui chơi cả ngày tại công viên nước Aquatopia, phân khu trò chơi cảm giác mạnh Làng Exotica hay ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ tại Santo Beach Club. Công viên nước Aquatopia mang đến thế giới nước sôi động với hơn 20 làn trượt nhiều cấp độ, phù hợp cả gia đình, nhóm bạn trẻ và những du khách yêu thích vận động và giải nhiệt.

Điểm nhấn mới nhất của Aquatopia là PowerRAPIDS - đường trượt nước thế hệ mới lần tiên phong ra mắt trên thế giới - theo tạp chí Blooloop. Khác với các đường trượt truyền thống chỉ tạo cảm giác lao dốc, PowerRAPIDS tái hiện trải nghiệm vượt thác trên dòng nước xiết với những khúc cua liên tiếp, dòng chảy biến đổi và các pha tăng tốc bất ngờ. Thiết kế dành cho nhiều người cùng ngồi trên một chiếc phao giúp cả gia đình hay nhóm bạn có thể cùng chia sẻ hành trình chinh phục. Việc Aquatopia trở thành công viên nước tiên phong trên thế giới vận hành PowerRAPIDS càng khiến Hòn Thơm bổ sung thêm một trải nghiệm "phải thử" dành cho du khách.

Đêm nghệ thuật trên sân khấu kỷ lục thế giới

Khi ngày dần chuyển sang chiều, hành trình của du khách tiếp tục trở về Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn) một trong những điểm đến giàu cảm xúc nhất tại Phú Quốc. Những dãy phố mang sắc màu Địa Trung Hải, các quảng trường hướng biển, Cầu Hôn và khung cảnh hoàng hôn rực rỡ tạo nên không gian lý tưởng để du khách dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng nhịp sống thư thái bên bờ biển.

Tại sân khấu của show diễn Kiss of the Sea, du khách có thể đắm mình trong câu chuyện tình yêu được kể bằng ngôn ngữ của công nghệ và cảm xúc

Tại đây, du khách tiếp tục được chiêm ngưỡng công trình thứ hai được Guinness ghi nhận kỷ lục tại Phú Quốc - sân khấu của show diễn Kiss of the Sea (Nụ hôn của Biển cả). Công trình được vinh danh là "nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước cố định và sức chứa lớn nhất thế giới".

Sân khấu gây ấn tượng với màn nước cao 23 m, rộng 44 m, tạo nên diện tích trình chiếu lên tới 920 m², cùng khán đài có sức chứa 5.000 chỗ ngồi, gấp hai đến ba lần nhiều chương trình biểu diễn đa phương tiện ngoài trời nổi tiếng trên thế giới như Wings of Time tại Sentosa, Singapore với 2.500 chỗ ngồi, hay Legend of Pangu tại Lan Châu, Trung Quốc với 1.500 chỗ ngồi.

Bên cạnh hệ thống trình chiếu đa phương tiện kết hợp nước, lửa, ánh sáng,... Kiss of the Sea còn có màn kết với pháo hoa rực rỡ tạo nên những cảm xúc không thể quên cho du khách

Trên sân khấu kỷ lục thế giới ấy, du khách được bước vào không gian nghệ thuật nơi câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Phú Quốc và cô gái đến từ thiên hà xa xôi được kể bằng ngôn ngữ của công nghệ và cảm xúc. Hệ thống trình chiếu đa phương tiện kết hợp nước, lửa, laser, ánh sáng, âm nhạc cùng màn trình diễn của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế tạo nên đại tiệc thị giác bên bờ biển. Khép lại mỗi đêm diễn là màn pháo hoa rực rỡ - dấu ấn đã trở thành "thương hiệu" của Thị trấn Hoàng Hôn và là khoảnh khắc được đông đảo du khách mong chờ mỗi tối.

Nhâm nhi bia, xem pháo hoa tại nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới

Mới đây, bộ sưu tập kỷ lục Guinness của Phú Quốc tiếp tục được bổ sung với Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới, có diện tích 6.825 m² và sức chứa khoảng 5.000 khách.

Nằm bên bờ biển tại Sunset Town, Sun Bavaria GastroPub không chỉ là điểm đến ẩm thực, mà còn là không gian lễ hội quy mô lớn. Công trình nổi bật với gam đỏ đặc trưng, những mái vòm uốn cong, tường gạch thô kết hợp thép đen, gợi liên tưởng đến các xưởng bia vùng Bavaria của Đức. Không gian vừa phóng khoáng, cá tính, vừa phù hợp với tinh thần vui tươi, sôi động của thị trấn lễ hội bên biển.

Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới nổi bần bật với thiết kế lấy cảm hứng từ các xưởng bia vùng Bavaria của Đức

Sức hút của Sun Bavaria GastroPub còn đến từ bia thủ công chuẩn vị Đức - Sun KraftBeer, được nấu theo công nghệ truyền thống với nguyên liệu gồm mạch nha, hoa bia và men được tuyển chọn, nhập khẩu từ Đức và Mỹ, mang đến hương vị đậm chất Bavaria ngay giữa đảo Ngọc.

Một điểm cộng khác của Sun Bavaria GastroPub là khu vực ngoài trời hướng biển. Tại đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, nhâm nhi ly bia thủ công và chiêm ngưỡng show Symphony of the Sea (Bản giao hưởng Đại dương). Chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nước, pháo hoa cùng các màn trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt biển, tạo nên không khí vừa thư giãn, vừa phấn khích.

Sun Bavaria GastroPub còn là tọa độ đẹp nhất để thưởng thức show Symphony of the Sea, ngắm trọn vẹn các màn trình diễn jetski, flyboards, laser và pháo hoa

Ba kỷ lục Guinness không chỉ là những dấu ấn về quy mô hay công nghệ, mà còn phản ánh hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm du lịch của Phú Quốc. Từ chuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, đêm nghệ thuật trên sân khấu ngoài trời kỷ lục đến nhà hàng bia ven biển lớn nhất hành tinh, mỗi công trình đều góp phần tạo nên những trải nghiệm khác biệt mà hiếm điểm đến nào tại Việt Nam có được.

Đó cũng là lý do bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, Phú Quốc ngày càng khẳng định sức hút của một điểm đến đẳng cấp quốc tế - nơi du khách không chỉ đến để nghỉ dưỡng, mà còn để khám phá những công trình biểu tượng, chinh phục các kỷ lục thế giới và mang về những trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy tại đảo Ngọc.