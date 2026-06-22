3 món ăn thơm ngon, dễn nấu đến nỗi bạn sẽ muốn ăn hết 2 bát cơm lớn ngay cả khi thời tiết ngày hè nóng bức

Đây là 3 công thức món ăn đơn giản mà ngon, khiến bạn dù nấu bao nhiêu cơm cũng hết.

Vào những ngày hè oi ả, cái nóng oi bức, ngột ngạt thường khiến mọi ngời cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và mất đi vị giác quen thuộc. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách kết hợp nguyên liệu và phương pháo chế biến, bạn sẽ có những món ăn tuyệt ngon từ đó giúp việc chuẩn bị những bữa cơm ngày hè không còn là áp lực mà trở thành khoảnh khắc mong chờ nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 3 thơm ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn hết 2 bát cơm lớn ngay cả khi thời tiết ngày hè nóng bức. Giờ thì cùng theo dõi ngay các món ăn và các bước chế biến chi tiết nhé!

1. Đùi gà sốt hành tỏi

Đây là món ăn được chế biến vô cùng đơn giản và nhanh. Món ăn hoàn thành có lớp bên ngoài giòn thơm, phần thịt bên trong mềm mọng nước, quyện cùng nước sốt với vị mặn ngọt hài hòa và hương thơm nồng nàn đặc trưng của hành tỏi.

Nguyên liệu: 2-3 phần má đùi gà (có thể mua sẵn loại đã rút xương), 2 cây hành lá, 3 tép tỏi băm, lượng bột tiêu vừa phải, 1 thìa canh vừng trắng rang, vài lát gừng, một chút đường, 1 thìa canh dầu thơm gà (hoặc dầu mè), 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút xíu muối, 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món đùi gà sốt hành tỏi

Bước 1: Rửa sạch và thái nhỏ hành lá sau đó cho vào bát cùng với tỏi băm, bột tiêu, vừng trắng răng, một chút muối, một chút đường, dầu ăn rồi trộn đều. Thịt gà đem rửa sạch rồi lọc bỏ xương, sau đó cho vào bát, thêm vài lát gừng, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, một chút bột tiêu rồi trộn đều. Ướp thịt gà trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 60% thì cho thịt gà vào, chiên đến khi vàng nâu 2 mặt. Sau đó bạn lấy thịt gà ra, cắt thành miếng vừa ăn. Xếp thịt gà lại vào chảo, phủ sốt hành tỏi lên rồi đậy nắp nồi om nhỏ lửa trong khoảng 1 phút. Lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.

2. Cánh gà sốt dứa

Cánh gà sốt dứa là món ăn thơm ngon hoàn hảo có màu sắc bắt mắt, lớp vỏ giòn rụm bao bọc phần thịt mềm ngọt bên trong. Đĩa thức ăn nổi bật với nước sốt sệt, óng ả, quyện lẫn vị chua thanh của dứa, vị ngọt tự nhiên, mặn dịu của gia vị và hương thơm nức mũi.

Nguyên liệu: 10-12 phần giữa cánh gà, 1/2 quả dứa chín vừa, vài lát gừng, 1 thìa canh tinh bột bắp, một chút bột tiêu, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa canh hắc xì dầu, 1 thìa canh mật ong.

Cách làm món cánh gà sốt dứa

Bước 1: Rửa sạch cánh gà sau đó khía cách đường xiên trên 2 mặt rồi cho vào thố. Tiếp theo cho vài lát gừng, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít hắc xì dầu, một chút bột tiêu, 1 thìa canh tinh bột bắp rồi trộn đều và ướp trong khoảng 30 phút. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh mật ong, một chút nước vào rồi khuấy đều cho hoà quyện để được hỗn hợp nước sốt. Dứa cắt miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng một chút dầu ăn rồi cho cánh gà vào chiên.

Bước 2: Chiên cánh gà đến khi vàng đều 2 mặt, lấy ra khỏi chảo. Tiếp đó bạn cho dứa đã cắt miếng vào, xào sơ. Sau đó thêm cánh gà rồi rưới nước sốt vào. Đậy nắp rồi đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Cuối cùng chỉnh lên mức lửa lớn, đun cho đến khi nước sốt cạn, sánh sệt.

3. Sườn heo chua ngọt

Đây là một món ăn truyền thống kinh điển, ngon miệng, đẹp mắt và thơm phức. Món sườn chua ngọt có lớp bên ngoài vàng nâu bóng đẹp, phần sốt sệt kẹo bám đều vào từng miếng sườn. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được thịt sườn mềm ngọt bên trong, không bị khô, hòa quyện hoàn hảo cùng vị chua thanh, ngọt dịu và thơm lừng.

Nguyên liệu: 1kg sườn heo, 50g đường phèn, 5 lát gừng, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh giấm gạo, 4 muỗng canh đường trắng.

Cách làm món sườn heo chua ngọt

Bước 1: Rửa sạch sườn, sau đó cho vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn rồi đun sôi đến khi nổi bọt. Hớt sạch hết bọt rồi vớt sườn ra, rửa lại bằng nước ấm. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi cho đường phèn vào. Đun ở lửa vừa và xào đường cho đến khi tan và chuyển sang màu nâu đỏ. Cho sườn đã chần vào, xào sườn đến khi từng miến được phủ đểu lớp màu đường.

Bước 2: Trong lúc đó, bạn chuẩn bị 1 chiếc bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh giấm gạo, 4 muỗng canh đường trắng, khuấy đều để được hỗn hợp sốt chua ngọt. Sau khi sườn đã phủ lớp màu đẹp mắt thì thêm 5 lát gừng vào, rót nước sốt chua ngọt vào, đảo đều. Tiếp đó đổ nước nóng đủ ngập mặt sườn, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, om sườn trong khoảng 50 phút. Sau 50 phút, mở nắp nồi, thêm 1 thìa giấm vào, đảo đều và đun trên lửa lớn cho đến khi sốt sệt lại.

Bạn thấy đó, với những công thức đơn giản, khéo léo kết hợp nguyên liệu và cân bằng tỉ lệ gia vị sẽ giúp bạn có được bữa ăn ngon, đổi vị cho gia đình liên tục, tránh tình trạng chán ăn trong mùa hè. Dù là sườn chua ngọt hay cánh gà sốt dứa hoặc đùi gà sốt hành thì mỗi món ăn đều mang lại cho các thành viên trong gia đình bạn trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời với các tầng hương vị khó cưỡng!