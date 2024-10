Khám phá ẩm thực Nhật Bản tại Le Méridien Saigon trong tháng mười

Khách mời đặc biệt – Giới thiệu cảm hứng ẩm thực Tokyo

Cùng màn kết hợp với Đầu Bếp khách mời Yasuhiko Ichinohe đến từ khách sạn xa xỉ The Tokyo Edition, Toranomon, bếp trưởng Phi Công sẽ một lần nữa biến hóa cùng trải nghiệm ẩm thực mang cảm hứng Tokyo tại Le Méridien Saigon.

Với lý do chọn ẩm thực xứ sở Mặt trời mọc cho chuỗi trải nghiệm ẩm thực Bàn tiệc của Bếp trưởng chương tiếp theo này, Bếp trưởng Phi Công chia sẻ: "Sự ảnh hưởng của ẩm thực Nhật Bản đến bản đồ ẩm thực thế giới trong thời gian gần đây đã trở nên cực kỳ to lớn, cùng với những trải nghiệm luôn được săn đón bởi các tín đồ ẩm thực khắp năm châu, tôi tin rằng, đây cũng chính là một trong những trải nghiệm mà thực khách của mình tại trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh yêu thích. Với sự xuất hiện của Đầu bếp Yasuhiko Ichinohe, từ khách sạn The Tokyo Edition, Toranomon danh tiếng cùng nhiều dấu ấn về các trải nghiệm ẩm thực hiện đại hàng đầu, thực khách tại Sài Gòn sẽ được trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản theo cách nguyên bản và đặc biệt nhất."

Đầu bếp Yasuhiko Ichinohe từ khách sạn The Tokyo EDITION, Toranomon

Đầu bếp Yasuhiko Ichinohe, là một trong những đầu bếp góp phần sáng tạo nên các trải nghiệm ẩm thực tại khách sạn The Tokyo EDITION, Toranomon từ những ngày đầu mở cửa. Với tình yêu ẩm thực dần phát triển, đầu bếp Yasuhiko đã học những kiến thức cơ bản về nấu ăn từ trường ẩm thực cũng như thông quá các vị trí khác nhau tại các nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Kojimachi, Tokyo; tại New Zealand cùng nhiều khách sạn sang trọng ở Tokyo. Anh từng làm việc tại 'Tapas Molecular Bar' được gắn sao Michelin tại khách sạn Mandarin Oriental, Tokyo, và đến năm 2020, anh đã gia nhập và trở thành một trong những nòng cốt chính trong đội ngũ Đầu bếp khai trương The Tokyo EDITION, Toranomon. Với phương châm ẩm thực đơn giản và ngon miệng, Yasuhiko Ichinohe tiếp tục tập trung nhiều hơn vào các nguyên liệu của Nhật Bản, mang đến những món ăn thể hiện suy nghĩ cá nhân và hương vị độc đáo của các nguyên liệu cho thực khách.

Trải nghiệm thực đơn 4-hand dinner (Thực đơn sáng tạo riêng bởi sự kết hợp của hai đầu bếp)

Dẫn dắt khám phá một ẩm thực Nhật Bản hiện đại trong hành trình ẩm thực này, Chef Phi Công và Chef Yasuhiko Ichinohe sẽ cùng bắt tay để tạo ra một thực đơn 6 món, mỗi đầu bếp sẽ mang đến 3 món ăn riêng, được cùng kết hợp một cách khéo léo để tạo nên một hành trình ấn tượng, đưa thực khách khám phá ẩm thực Nhật Bản theo một cách mới lạ.

Một thực đơn thú vị và cao cấp, cùng sự hứa hẹn mang đến những hương vị Nhật Bản nguyên bản từ Đầu Bếp Yasuhiko hay những khám phá đậm tính ngẫu hứng từ cảm hứng Tokyo theo góc nhìn riêng của Bếp trưởng Phi Công sẽ tạo nên một buổi tối đầy mới lạ cho thực khách. Cơ hội thưởng thức Sò Điệp và Tôm Ngọt tái chanh kiểu Nhật, đến các hương vị rất quen thuộc như Cá ngừ, Bò Wagyu, Tôm Hùm và chanh Nhật,… sẽ được giới thiệu lần lượt bởi hai đầu bếp trẻ tài năng.

Món SALMON&CUCUMBER tại Nhà hàng TheBlueRoom tại khách sạn The Tokyo Edition, Toranomon

Trải nghiệm này sẽ chỉ có vào 2 ngày 10 và 11 tháng 10 tại BARSON, không gian vibe-dining độc đáo của Le Méridien Saigon. Và không thể không kể đến là một phần kết hợp cùng rượu vang do Sommelier Huyền Hà tuyển chọn để nâng tầm hương vị các món ăn cùng hai đầu bếp tài hoa.

Trải nghiệm không gian ẩm thực đậm chất Nhật Bản tại Buffet tối của Latest Recipe

Trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, những thực khách tìm kiếm một trải nghiệm buffet mới tại Thành Phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có cơ hội được thưởng thức những mĩ vị rất Nhật Bản tại Latest Recipe. Lần đầu tiên đến với Thành phố Hồ Chí Minh, đầu bếp Yasuhiko Ichinohe còn mang theo những món ăn đặc biệt từ ẩm thực đường phố như tempura, xiên nướng, Tepanyaki nướng kiểu nhật, sushi… cho đến những tô mì Ramen, Udon nóng hổi, mì Soba lạnh hay những món ăn cao cấp được chế biết từ cá ngừ, bò Wagyu hay gà… Tất cả cũng sẽ được phục vụ tại nhà hàng Latest Recipe. Không gian của nhà hàng cũng sẽ được biến đổi hoàn toàn mang đến một mùa thu Nhật Bản không chỉ hấp dẫn từ mắt nhìn, âm thanh sống động mà còn đến những mùi hương đặc biệt không thể nào quên.

Buffet mang cảm hứng Nhật Bản tại nhà hàng Latest Recipe

Đặt bàn trải nghiệm cùng với gia đình hay cùng nhóm bàn đồng sở thích và đam mê ẩm thực Nhật Bản cũng sẽ mang đến một dấu ấn kỉ niệm khó quên cho thực khách.

