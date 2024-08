Khách Tây thử bữa tối chưa đến 3 đô la trên chuyến tàu Việt Nam, bất ngờ nhận xét "Nó thật sự rất ngon"

Hiện nay, sự ra đời của các phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác, vùng miền này tới vùng miền khác hay thậm chí là từ đất nước này đến đất nước khác nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Điều này sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng các phương tiện có phần truyền thống như tàu hoả ít được ưa chuộng.



Tuy nhiên thực tế không hẳn là như vậy. Rất nhiều du khách cho biết họ yêu thích việc đi tàu hỏa vì đem lại nhiều trải nghiệm độc đáo và khác biệt. Vị khách sau đây là một ví dụ. Mr Abroad (theo tên trên trang cá nhân) là một chàng du khách nước ngoài đã có thời gian dài du lịch ở Việt Nam. Chàng du khách đặc biệt thích di chuyển giữa các tỉnh thành của Việt Nam bằng tàu hỏa, và thứ anh rất tâm đắc đó là những bữa ăn.

Mr Abroad là một du khách nước ngoài yêu thích trải nghiệm bằng tàu hoả Việt Nam (Ảnh Mr Abroad)

Trong một video mới được đăng tải, anh chia sẻ về bữa tối chưa tới 3 đô la trên một chuyến tàu bình dân nhưng lại khiến anh liên tục phải ca ngợi hương vị của nó. "It's very good, very delicious" (tạm dịch: Nó thực sự rất ngon), chàng du khách nhận xét.

Cụ thể, bữa tối được nhắc tới ở đây là những món ăn vô cùng quen thuộc với bao người Việt. Anh chàng nước ngoài đặt một phần cơm với thịt lợn và đậu phụ nhồi thịt sốt. Đi kèm với đó là rau luộc và một phần canh. Giá cho một phần cơm như thế này là 70.000 đồng, tức là chưa tới 3 đô la.

Phần ăn tuy chỉ rất đơn giản nhưng hài hòa về hương vị và mọi nguyên liệu đều được chế biến ngon, đó là những gì Mr Abroad cảm nhận được. "Tôi đặc biệt thích đậu phụ ở Việt Nam vì nó được chế biến theo cách không đâu có được. Cơm, canh, món thịt lợn và cả rau cũng đều ngon cả. Tổng kết đây là một bữa ăn ngon".

Du khách nước ngoài khen ngợi phần ăn chưa tới 3 đô la trên chuyến tàu Việt Nam (Ảnh Mr Abroad)

Trước đó, Mr Abroad cũng đã từng nhiều lần thưởng thức các bữa ăn trên các chuyến tàu khác nhau ở Việt Nam. Ví dụ như món bún bò hay bánh mỳ... Tất cả đều có giá không quá đắt, chỉ từ 1-3 đô la nhưng đều khiến chàng khách nước ngoài hài lòng.

Ẩm thực trên những chuyến tàu Việt

Trên thực tế, trên mọi chuyến tàu ở Việt Nam đều có dịch vụ phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách. Dù đều chỉ là những món bình dân, nhưng chúng không chỉ gây ấn tượng với du khách nước ngoài, mà còn khiến các du khách trong nước vô cùng hài lòng.

"Giá của đồ ăn trên tàu có cao hơn so với giá đồ ăn bán thông thường một chút nhưng mình thấy chất lượng vẫn rất ổn dù điều kiện nấu nướng khác biệt. Ăn trên tàu cũng là cảm giác rất khác biệt nữa", du khách Phương Uyên (23 tuổi đến từ Hà Nội chia sẻ).

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Những món ăn được phục vụ trên tàu cũng vô cùng đa dạng, từ những món khô như bánh mỳ, bánh giò, xôi, cho đến những món nước như phở, bún, mỳ, miến... Từ đó đem lại trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Ngoài ra, ở Việt Nam còn nhiều chuyến tàu phục vụ ẩm thực theo cách đặc biệt hơn. Đó là chuyến tàu sẽ phục vụ những món đặc sản vùng miền, nơi mà chuyến tàu đi qua; hay phục vụ ẩm thực hạng sang với các món thượng hạng được làm từ nguyên liệu cao cấp.

Đầu tiên có thể kể kể tới "Chuyến tàu kết nối di sản" chạy chặng Huế - Đà Nẵng, mới được khai thác vào tháng 3 vừa qua. Khác với chuyến tàu Huế - Đà Nẵng thông thường, chuyến tàu này không chỉ được thiết kế, trang trí trong các khoang hành khách mà còn có một khoang riêng phục vụ những món đặc sản của các địa phương miền Trung cho du khách.

Những món đặc sản vùng miền được bán trực tiếp trên Chuyến tàu di sản Đà Nẵng - Huế mới (Ảnh Báo Quảng Nam)

Chúng bao gồm bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh mỳ, bún mắm nêm hay cà phê. Có cả những món bánh đóng hộp để hành khách có thể mua về làm quà cho bạn bè và người thân. Bên cạnh khoang ẩm thực đặc biệt, du khách đi "Chuyến tàu kết nối di sản" Huế - Đà Nẵng còn có cơ hội ngắm nhìn một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam - Vịnh Lăng Cô qua những ô cửa sổ lớn hơn hẳn so với tàu bình thường, hay hoà mình vào không gian văn hoá với những tiết mục biểu diễn ở toa sinh hoạt cộng đồng.

Tiếp đến là một chuyến tàu phục vụ ẩm thực theo đẳng cấp nhà hàng 5 sao - đó là chuyến tàu The Vietage, đi từ TP.HCM - Quy Nhơn. Theo thông tin từ đơn vị cung cấp, các bữa ăn được phục trên chuyến tàu này đều là bữa ăn sang trọng, là sự kết hợp của ẩm thực Việt và ẩm thực Pháp.

Tàu The Vietage lại đêm đến những trải nghiệm ẩm thực 5 sao cho du khách (Ảnh IViVu)

Bên cạnh đồ ăn, nước uống trên chuyến tàu cũng đều là các loại trà, cà phê, nước ngọt hay rượu được tuyển chọn kỹ càng và pha chế cầu kỳ, tỉ mỉ. Ngoài trải nghiệm ẩm thực, du khách còn có thể trải nghiệm quầy bar, phòng massage hay phòng gym trên chính con tàu TP.HCM - Quy Nhơn.

Nhìn chung, mọi du khách đều đồng ý rằng, dù đồ ăn trên những chuyến tàu có như thế nào, thì trải nghiệm du lịch giữa các thành phố bằng tàu hoả luôn đem lại những cảm xúc rất đặc biệt và thú vị.