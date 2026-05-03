Khách Hàn Quốc há hốc miệng khi đến điểm nổi tiếng ở TP.HCM vào buổi tối, thốt lên: "Thật sự rất khác!"

Một địa chỉ vốn quen thuộc với du khách khi ghé TP.HCM nay đang được nhìn bằng một cảm giác khác hẳn khi đêm xuống. Không còn chỉ là nơi tham quan lịch sử vào ban ngày, Dinh Độc Lập thời gian gần đây còn xuất hiện trong những chia sẻ đầy thích thú của du khách quốc tế nhờ một trải nghiệm kết hợp biểu diễn văn hóa và ẩm thực ngay trong khuôn viên di tích.

Một buổi tối khác lạ ở Dinh Độc Lập qua mắt du khách Hàn Quốc

Trên fanpage chính thức của VietCharm Culture & Dining Show, bài đăng mang tiêu đề “VietCharm trong mắt bạn bè quốc tế: Khi ‘Oppa’ Ji Hun cũng phải lòng di sản Việt” đã ghi lại cảm xúc hào hứng của du khách Hàn Quốc Jihun sau khi trải nghiệm chương trình. Phần chia sẻ từ fanpage nhấn vào nụ cười, sự bất ngờ và cảm giác được “chạm” tới văn hóa Việt qua tiếng đàn, tiết mục biểu diễn và hương vị món ăn.

Điều khiến trải nghiệm này trở nên khác lạ nằm ở chính bối cảnh của nó. Dinh Độc Lập vốn gắn với ký ức lịch sử, với nhịp tham quan ban ngày quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Nhưng với VietCharm, không gian ấy được mở ra theo một nhịp khác: mềm hơn, gần hơn, thiên về cảm xúc hơn, khi người xem vừa ngồi dùng bữa, vừa đi qua một hành trình sân khấu hóa các lát cắt văn hóa Việt Nam.

VietCharm có gì để du khách muốn thử?

Theo thông tin công khai trên website chính thức, VietCharm diễn ra tại khuôn viên Dinh Độc Lập, số 108 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM; chương trình ra mắt từ ngày 17/2/2026, có hai khung giờ 12h-13h30 và 19h-20h30 mỗi ngày. Vé hiện được mở bán ở mức 1,6 triệu đồng và 1,8 triệu đồng, có thêm tùy chọn phục trang 300.000 đồng/lượt.

Điểm đáng chú ý nhất của show là cách “ăn” và “xem” không bị tách thành hai phần riêng. Website chính thức cho biết giá vé gồm khoảng 100 phút trải nghiệm với 9 tiết mục nghệ thuật và thực đơn 8 món được phục vụ theo mạch trình diễn. Chính cấu trúc này tạo cảm giác du khách không chỉ xem một chương trình biểu diễn, mà đang ngồi trong một bữa tiệc kể chuyện bằng âm nhạc, chuyển động sân khấu và món ăn.

Với khách du lịch ngắn ngày ở TP.HCM, đây là một gợi ý khá khác biệt cho buổi tối, nhất là với những người muốn thử một trải nghiệm “gói gọn” văn hóa Việt trong thời lượng không quá dài. VietCharm cũng khuyến khích khách mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống để không gian trải nghiệm thêm trọn vẹn; chương trình hiện phục vụ khán giả từ 10 tuổi trở lên và có bãi giữ xe trong khuôn viên Dinh Độc Lập.

Những mô hình tương tự trên thế giới

Thực tế, mô hình ăn tối kết hợp biểu diễn văn hóa không phải câu chuyện riêng của Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Korea House ở Seoul được giới thiệu là một tổ hợp văn hóa cao cấp, nơi du khách có thể thưởng thức hanjeongsik trong không gian hanok và tiếp cận các chương trình nghệ thuật truyền thống; bản thân Korea House cũng quảng bá mô hình này như một cách để cảm nhận đồng thời vẻ đẹp văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc.

Ở Thái Lan, Old Chiangmai Cultural Center lại đi theo hướng rất gần với du lịch trải nghiệm: khantoke dinner đã được phục vụ hơn 50 năm, mỗi set gồm 9 món, đi cùng các tiết mục múa Lanna trong khung giờ tối 18h30-20h30. Trong khi đó, Siam Niramit Phuket phát triển mạnh ở quy mô lớn hơn, như một show văn hóa Thái Lan kết hợp gói ăn tối dành cho du khách.

Tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã gần đây cũng ghi nhận sự bùng nổ của các mô hình “quốc phong dining show”, nơi thực khách có thể mặc Hán phục, dùng bữa và xem biểu diễn trong cùng một không gian. Bài viết cho biết những thương hiệu như Yuxiandu hay Xuyan đang đi theo hướng kết hợp sâu giữa nhà hàng, không gian trưng bày, phục trang và sân khấu nhập vai, thay vì chỉ ghép đơn thuần “ăn tối + xem show”.

Đặt trong bức tranh ấy, VietCharm cho thấy một hướng đi đáng chú ý của du lịch đêm TP.HCM: không cố phô diễn bằng quy mô quá lớn, mà chọn cách chạm vào cảm xúc du khách bằng không gian di sản, khoảng cách gần giữa nghệ sĩ và khán giả, cùng một bữa tối được thiết kế để đi song song với câu chuyện trên sân khấu. Có lẽ đó cũng là lý do một vị khách Hàn Quốc, khi bước vào Dinh Độc Lập buổi tối, đã cảm thấy nơi này “thật sự rất khác”.