Kết quả kiểm tra 3 tổ chức đảng ở quận Thanh Xuân sau vụ cháy chung cư mini

Theo đó, ngày 2/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân , Đảng ủy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân , Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 và các đảng viên liên quan đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của T.Ư và thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý trật tự xây dựng.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 56 người, bị thương nhiều người ở Hà Nội. Ảnh: PV.

Theo Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, các tổ chức Đảng, đảng viên liên quan nêu trên đã để UBND quận, Công an quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Đình có vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và trật tự xây dựng; nhiều công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và trật tự xây dựng không được xử lý, tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục triệt để, không có biện pháp quyết liệt xử lý vi phạm.

Đặc biệt đã để chủ đầu tư nhà số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy vào đêm 12/9/2023, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 56 người, bị thương nhiều người , gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận: Kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Khương Đình các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Chi ủy Chi bộ Công an phường Khương Đình nhiệm kỳ 2020-2022.



Đêm 12/9/2023, chung cư mini xây vượt tầng ở phường Khương Đình bị cháy, làm 56 người chết. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình.

Kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với 28 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên có liên quan.

Đáng chú ý, thông cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu: chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra, xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 6 cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và trật tự xây dựng, có trách nhiệm liên quan trực tiếp dẫn đến vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ .

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, xem xét, điều tra các trường hợp liên quan, nếu có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan theo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy.