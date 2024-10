Kết quả giám định ADN 2 nạn nhân mất tích chưa rõ danh tính vụ sạt lở tại Làng Nủ

Ngày 8-10, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết đã có kết quả giám định ADN 2 nạn nhân mất tích mới tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại Làng Nủ.

Trước đó, ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên đã tiếp nhận 3 mẫu do công an huyện Lục Yên thu thập được của các nạn nhân trôi dạt trên sông Chảy chưa xác định được danh tính, 3 mẫu thu thập từ các tử thi tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện thu 6 mẫu thân nhân các tử thi chết, mất tích. Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT huyện Bảo Yên đã ban giao toàn bộ số mẫu trên cho Sở Y tế Lào Cai xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Làng Nủ. Ảnh: V. Duẩn

Kết quả, sau khi giám định ADN đã xác định được 2 người mất tích. Cụ thể, nạn nhân là H.V.G. (SN 1985, trú Làng Nủ, xã Bảo Khánh) có quan hệ huyết thống theo dòng cha (anh trai - em trai) với H.V.D. (SN 1983, trú Làng Nủ, xã Bảo Khánh). Nạn nhân H.Q.L. (SN 2014, trú Làng Nủ, xã Bảo Khánh) có quan hệ huyết thống cha, con (cha - con gái ruột) với H.V.N. (SN 1988, trú Làng Nủ, xã Bảo Khánh).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 10-9, tại Làng Nủ xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng khiến 60 người chết, 7 người mất tích, nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng ngàn người tìm kiếm các nạn nhân tử vong, mất tích.