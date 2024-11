Kết quả FADO Fancy Pickleball người nổi tiếng: Học trò Minh Hằng là Quán quân, “trò cưng” Hà Hồ về nhì!

Ngày 3/11, nhiều tín đồ yêu thích bộ môn thể thao Pickleball đã hội tụ tại sự kiện giải đấu FADO Fancy Pickleball diễn ra tại TP.HCM. Sau nhiều giờ đấu gây cấn, nhiều cú "twist" thì những "pick thủ" xịn xò, tài năng đã chính thức lộ diện. Ngoài các vị trí Quán quân, Á quân và Quý quân thì ban tổ chức còn nhiều giải thưởng phụ cho những vận động viên.

Tại hạng mục thi đấu của các vận động viên là nghệ sĩ, KOLs thì ngôi vô địch thuộc về đôi Như Mỹ - Jayden. Như Mỹ là mỹ nhân Vbiz nổi tiếng, học trò cưng của Minh Hằng trong The Face 2018. Sau chương trình, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, Như Mỹ từng xuất hiện trong dàn bê tráp đám cưới Minh Hằng.

Như Mỹ và Jayden xuất sắc giành ngôi vô định hạng mục tranh đấu của các nghệ sĩ, KOLs

Như Mỹ chính là học trò cưng của Minh Hằng ở show thực tế

Ca sĩ Gigi Hương Giang và An Trương về đích ở vị trí Á Quân. Gigi Hương Giang từng được Hồ Ngọc Hà hỗ trợ ở The Voice 2012. Quý quân của giải đấu FADO Fancy Pickleball thuộc về Phạm Minh Anh và Trân Phạm. Đặc biệt, mỹ nam Phạm Minh Anh đã nhận cú đúp giải thưởng khi được gọi tên chiến thắng giải Moment of Glory.

Gigi Hương Giang và An Trương là Á quân của giải đấu này

Gigi có những pha bóng ấn tượng trên sân

Cô cũng chính là học trò của Hồ Ngọc Hà ở một show âm nhạc

Phạm Minh Anh và Trân Phạm về đích với vị trí Quý quân

Phạm Minh Anh cũng chiến thắng hạng mục "pick thủ" có khoảnh khắc vinh danh, ấn tượng

Về các giải thưởng phụ, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa chiến thắng giải Best Fancy Posing vì có những khoảnh khắc thả dáng xịn xò trên sân. Trâm Anh và Neyun được gọi tên chiến thắng Best Couple dành cho cặp đôi có visual mix - match.

Hoa hậu Thái Thị Hoa

Trâm Anh và Neyun hào hứng nhận giải

Pickleball đang là môn thể thao "hot hòn họt" ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Sở dĩ pickleball thu hút nhiều người tham gia bởi vì nó có luật chơi dễ hiểu, không đòi hỏi cao về thể lực và người chơi dễ kết nối, giao lưu với nhiều bạn bè mới. Từ niềm yêu thích với pickleball mà nhiều người nổi tiếng tạo thành những hội bạn mới, thường xuyên hẹn hò giao lưu trên sân bóng.

Phương Ly - Andree dính như sam trên sân pickleball

Nhiều người nổi tiếng thích thú, hào hứng có mặt tại sự kiện FADO Fancy Pickleball diễn ra vào ngáy 3/11