Kết quả bốc thăm chia bảng Europa League 2023/2024: Liverpool dễ thở

Chiều nay 1/9 đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Europa League 2023/2024. Liverpool là đội bóng được chú ý nhất khi thầy trò HLV Jurgen Klopp được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu này.

Lá thăm may rủi đã đưa Liverpool vào bảng E, nơi có sự góp mặt của các đội LASK (Áo), Union SG (Bỉ) và Toulouse (Pháp). Đây là các đối thủ kém xa The Kop về đẳng cấp. Do đó, Lữ đoàn đỏ được dự đoán sẽ không gặp khó khăn trong việc giành vé đi tiếp.

Liverpool nằm ở bảng đấu dễ tại Europa League (Ảnh: Getty)

Khác với Liverpool, hai đại diện còn lại của bóng đá Anh là Brighton và West Ham lại nằm ở bảng đấu có các đối thủ khá mạnh. Brighton ở bảng C, cùng Ajax (Hà Lan), Marseille (Pháp) và AEK Athens (Hy Lạp). Trong khi đó, West Ham rơi vào bảng A, cùng Olympiacos (Hy Lạp), Freiburg (Đức) và Backa Topola (Serbia).

Ở các bảng đấu khác, AS Roma chỉ phải gặp các đối thủ Slavia Praha (CH Séc), Sheriff (Moldova) và Servette (Thụy Sĩ) tại bảng G. Đại diện của Tây Ban Nha là Villarreal cũng nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở gồm các đội Rennes (Pháp), Maccabi Haifa (Israel) và Panathinaikos (Hy Lạp).

Kết quả bốc thăm chia bảng Europa League 2023/2024 (Ảnh: Europa League)

Vòng bảng Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra từ ngày 21/9. Trận chung kết mùa này sẽ được tổ chức tại sân vận động Aviva ở CH Ireland.