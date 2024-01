Kết quả Asian Cup 2023: Son Heung Min im tiếng, Hàn Quốc vẫn thắng thuyết phục

Tối 15/1 (giờ Việt Nam), Hàn Quốc chơi trận ra quân tại bảng E, VCK Asian Cup 2023 gặp Bahrain. Những ngôi sao như Son Heung Min, Kim Min Jae hay Lee Kang In được HLV Jurgen Klinsmann xếp đá chính.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Hàn Quốc nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng xứ kim chi có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 38. Hwang In Beom kết thúc pha phản công nhanh của Hàn Quốc bằng cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Hwang In Beom mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty)

Trong phần còn lại của hiệp 1, hai đội có thêm một số tình huống đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dẫn 1 bàn dành cho Hàn Quốc.

Đầu hiệp 2, Bahrain bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Trong tình huống bóng lập bập trong vòng cấm Hàn Quốc, Abdullah Al Hashash chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo trắng.

Những phút thi đấu tiếp theo chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Lee Kang In. Phút 56, cầu thủ đang khoác áo PSG sút xa đẹp mắt giúp Hàn Quốc vượt lên dẫn 2-1. Tới phút 68, nhận đường chuyền từ Hwang In Beom, Lee Kang In xử lý khéo léo rồi ghi bàn nâng tỷ số 3-1.

Lee Kang In ghi cú đúp trong 12 phút (Ảnh: Getty)

Trong phần còn lại của hiệp 2, Bahrain gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương và không thể rút ngắn cách biệt. Hàn Quốc chơi thong dong và không có thêm bàn thắng. Cá nhân Son Heung Min khá mờ nhạt ở trận đấu này. Không những không ghi bàn, tới phút bù giờ, cầu thủ của Tottenham còn phải nhận thẻ vàng do lỗi ngã vờ.

Son Heung Min kém duyên với mành lưới Bahrain (Ảnh: Getty)

Tỷ số cuối cùng của trận đấu là Hàn Quốc 3-1 Bahrain. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Jurgen Klinsmann tạm vươn lên dẫn đầu bảng E. Cặp đấu còn lại ở lượt trận đầu tiên của bảng đấu này là màn so tài giữa Malaysia và Jordan, sẽ diễn ra vào 00h30 rạng sáng mai 16/1.