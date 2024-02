Kết đắng của nữ minh tinh Kill Me Heal Me bắt cá 2 tay, khiến 2 người đàn ông đấu đá

Nhiều ngôi sao xứ Hàn đánh mất niềm tin của công chúng và phải trả giá đắt sau khi dính bê bối ngoại tình. Nữ diễn viên Seo Yi An (Kill Me Heal Me) là 1 cái tên trong số đó. Từng được o bế, có bước phát triển đáng kinh ngạc nhưng minh tinh họ Seo đã tự tay hủy hoại tiền đồ tươi sáng vì scandal bắt cá 2 tay chấn động dư luận 1 thời.

Seo Yi An sinh năm 1991, chính thức có vai diễn đầu tiên khi vừa tròn 21 tuổi. Chỉ sau 3 năm, nghệ sĩ họ Seo đã tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng và được nhiều nhà sản xuất tin tưởng. Giai đoạn năm 2014-2015, nữ diễn viên tất bật chạy show, nhận tới 4-5 vai diễn chỉ trong 1 năm. Việc Seo Yi An được o bế khiến nhiều đồng nghiệp tại thời điểm đó thầm ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ.

Sau khi để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng qua 2 phim ăn khách Kill Me Heal Me và Hotel King, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ sớm bật lên hàng ngũ các ngôi sao tuyến đầu. Thế nhưng, đúng vào giai đoạn phát triển thuận lợi, Seo Yi An đã vướng phải scandal bắt cá 2 tay.

Nữ diễn viên từng được các nhà sản xuất o bế, góp mặt trong nhiều tác phẩm chất lượng

Sau khi ra mắt showbiz không lâu, nữ diễn viên sinh năm 1991 hẹn hò cầu thủ bóng đá nổi tiếng Yoon Bit Garam. Vào năm 2015, Seo Yi An nên duyên màn ảnh cùng tài tử Kim Min Su ở tác phẩm truyền hình Sweet Home Sweet Honey. Trong quá trình hợp tác, nữ nghệ sĩ họ Seo bất ngờ nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Đáng nói, khi ấy Seo Yi An vẫn còn mặn nồng với Yoon Bit Garam. Để tiếp tục mối quan hệ sai trái, nữ diễn viên quyết định nói dối với tài tử họ Kim rằng mình đã chia tay, không còn dính dáng tới nam cầu thủ.

Sau khi phát hiện Seo Yi An - Yoon Bit Garam vẫn còn hẹn hò, Kim Min Su đã vô cùng phẫn nộ. Tài tử liền trút giận lên đầu nam cầu thủ sinh năm 1990 bằng cách nhắn tin sỉ nhục, xúc phạm đối phương nặng nề. Yoon Bit Garam liền công khai danh tính và hành động quá khích của tài tử họ Kim lên trang cá nhân nhằm dằn mặt, hạ bệ đối phương. Cũng từ cuộc chiến này, truyền thông Hàn đã phanh phui ra vụ việc bắt cá 2 tay của Seo Yi An.

Seo Yi An khiến Kim Min Su - Yoon Bit Garam “lời qua tiếng lại” trên mạng xã hội

Scandal chấn động khiến nữ minh tinh 9X bị công chúng “ném đá” dữ dội. Đến tận ngày hôm nay, Seo Yi An vẫn khóa bình luận trên trang Instagram cá nhân trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Không chỉ đánh mất niềm tin nơi khán giả, Seo Yi An còn bị các nhà sản xuất quay lưng. Từ chỗ góp mặt ở 9 tác phẩm trong giai đoạn năm 2014 - 2015, nữ diễn viên chỉ còn nhận được 5 vai diễn nhỏ từ năm 2016-2021. Đáng nói, nghệ sĩ họ Seo thất nghiệp, không tham gia bất kỳ đoàn phim nào vào các năm 2016, 2018 và 2020. Kể từ năm 2021, Seo Yi An hoàn toàn mất hút khỏi giới giải trí, không còn tham gia đóng phim cũng như xuất hiện trên các show truyền hình.

Hậu bê bối, nữ nghệ sĩ bỗng bị thất sủng

Trong giai đoạn 2014-2015, Seo Yi An khá đắt show quảng cáo khi được chọn làm gương mặt đại diện cho 1 số nhãn hàng có tên tuổi. Thế nhưng, sau vụ bê bối ngoại tình chấn động, nghệ sĩ 9X bỗng bị các nhãn hàng thanh lý hợp đồng, đồng thời không còn cơ hội hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào kể từ đó đến nay.

Vào năm 2023, tên nữ diễn viên bỗng bị xóa khỏi trang chủ công ty quản lý High Entertainment. Cộng thêm việc Seo Yi An biến mất khỏi Kbiz trong khoảng 3 năm, truyền thông Hàn nhận định minh tinh Kill Me Heal Me đã giải nghệ sau thời gian dài bị công chúng và các nhà sản xuất quay lưng.

Seo Yi An được cho là đã giải nghệ sau thời gian dài bị dư luận công kích dữ dội

Nguồn: Koreaboo