Kem dưỡng sáng da mờ nám Dr.Baumann Whitening Cream có tốt như nhiều người khen ngợi?

Bài viết này sẽ review đánh giá chi tiết về kem dưỡng sáng da mờ nám Dr.Baumann Whitening Cream để giúp bạn có cái nhìn tổng thể về sản phẩm đang được săn đón đến từ Đức, có thực sự tốt như lời đồn không nhé.

Kem dưỡng sáng da mờ nám sáng da an toàn cho làn da đến từ Đức

Về thương hiệu Dr.Baumann

Là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Đức, được sáng lập bởi hai bác sĩ da liễu là Dược sĩ Thomas Baumann và Tiến sĩ y khoa da liễu, bác sĩ khoa thành phần Tiến sĩ Ernst W. Henrich vào năm 1990. Với tiêu chuẩn Bionome - được khối Châu Âu công nhận là tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và đạo đức được ứng dụng trong mỹ phẩm. Đặc biệt sở hữu nhà máy riêng với hệ sinh thái khép kín từ nuôi trồng các thành phần, đến khâu chiết xuất, sản xuất...

Dr. Baumann có nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ mụn, nám, phục hồi da sau treatment,... phù hợp với từng nhu cầu và phân khúc khách hàng.

Thiết kế bao bì:

Ấn tượng đầu tiên về bao bì được thiết kế khá đơn giản nhưng tinh tế, màu trắng & xám chủ đạo như những sản phẩm khác của Dr.Baumann - dựa trên sự chân thật và gần gũi như nguyên lý của hãng: ''Minh bạch với khách hàng như là cách tôn trọng nhất''.

Kem dưỡng sáng da mờ nám Dr.Baumann không đi kèm hộp giấy với mục đích là để bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng. Dr.Baumann cho biết: ''Giải pháp cho da nám, quan trọng là thành phần ở trong sản phẩm, chứ không phải ở bao bì''.

Thành phần kem dưỡng sáng da mờ nám Whitening Cream có tốt và an toàn không?

Dr.Baumann luôn chú trọng đến chất lượng và thành phần, đồng thời quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của khách hàng trong suốt 34 năm qua.

Các thành phần trong kem nám là những thành phần đã được chắc lọc kỹ lưỡng, có cấu trúc và phân tử gần như tương thích với da hoặc giống da, giúp da nhận diện và hấp thụ nhanh chóng. Hơn nữa, những thành phần này hoàn toàn lành tính nên an toàn cho cả mẹ bầu và da nhạy cảm.

Dr.Baumann và những cam kết an toàn cho làn da người dùng

3 ưu điểm nâng tầm kết quả kem dưỡng sáng da mờ nám Whitening Cream

Phối hợp các thành phần giảm nám theo đúng tỉ lệ: Niacinamide: (Giúp giảm nám, ức chế nám mới, nuôi da khỏe và tăng cường sức sống cho da), Alpha Arbutin: (Giúp làm mờ vết nám, đồng thời cải thiện sắc tố da, mang lại làn da trắng sáng và đều màu), Titanium Dioxide: (Chính là màng chống nắng cao cấp, giữ da luôn mát, giảm nám), Vitamin E, Hyaluronic Acid, Panthenol, Allantion (Tăng cường nuôi dưỡng da nám khỏe: dưỡng mềm mượt da). Nhờ đó mà Whitening Cream có khả năng dưỡng sáng da mờ nám.

Không chứa các hóa chất gây hại da: Kem dưỡng sáng da mờ nám Whitening Cream cam kết không chứa các hóa chất gây hại vì đó là những thành phần dư thừa trong công thức mỹ phẩm đồng thời gây hại cho da. Theo tiến sĩ Henrich, tuyên ngôn của hãng từ 34 năm trước là: First Do No Harm tạm hiểu là không được làm hại làn da và sức khỏe với tất cả thành phần có trong sản phẩm.

Không gây nghiện da, không ngứa da, không tẩy lột hoặc làm mỏng yếu da.

Bộ giảm nám của Dr.Baumann

Đề cao về sự nhân văn qua chăm sóc da

Ngoài giá trị bảo vệ môi trường, từ hơn 34 năm trước, Dr.Baumann đã cam kết không sử dụng bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ động vật. Ngoài việc giúp nâng cao ý thức bảo vệ động vật, nâng cao giá trị nhân văn, thương hiệu còn đảm bảo làn da của người dùng không tiếp xúc với các thành phần không phù hợp.

Chất lượng cao, giá hợp lý

''Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền được sử dụng sản phẩm chất lượng cao nhưng với giá hợp lý'' - Dr Henrich chia sẻ. Với lợi thế giá từ xưởng, không qua bất kỳ công ty mỹ phẩm thương mại nào, cắt giảm các chi phí thừa trong khâu sản xuất và chỉ tập trung vào thành phần chất lượng cao. Vì thế, mọi phụ nữ trên thế giới đều có khả năng sở hữu sản phẩm chất lượng, an toàn nhưng với giá thấp bằng 1/2, 1/3 so với các dòng mỹ phẩm Châu Âu, Mỹ cùng phân khúc.

Mua kem nám Whitening Cream Dr.Baumann ở đâu?

Kem dưỡng sáng da mờ nám Whitening Dr. Baumann dung tích: 2,188,000 VNĐ/tuýp 30ml. Với giá này và chất lượng 10/10 thì rất xứng đáng để sử dụng.

Bạn có thể tìm mua kem dưỡng sáng da mờ nám Whitening Dr. Baumann trực tiếp tại cửa hàng Dr. Baumann, hệ thống đại lý trên toàn quốc hoặc mua online thông qua website Dr. Baumann: https://drbaumann.vn/products/kem-cap-trang-da-nam-whitening-cream-dr-baumann

