Kẻ phá hủy nỗ lực của HIEUTHUHAI

Xuất phát điểm là những chàng trai yêu hip-hop, GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc. Sau một vài bài hát viral, GERDNANG trở nên nổi tiếng trong giới Underground. Và cho đến khi King of Rap xuất hiện, tổ đội GERDNANG dần "bước lên khỏi lòng đất".

Thành công của tổ đội "những chàng ngố mọt sách" có sự đóng góp không hề nhỏ của HIEUTHUHAI. Ở King of Rap, dù cùng dự thi nhưng chỉ mỗi HIEUTHUHAI là gương mặt đi sâu nhất. Một mình một ngựa thi đấu nhưng không vòng nào HIEUTHUHAI không "shout out" cho tổ đội của mình. Từ việc nhắc đến MANBO đến gọi HURRYKNG hỗ trợ trên sân khấu chung kết, có thể thấy HIEUTHUHAI tận dụng không sót cơ hội nào để kéo tổ đội cùng đi lên.

GERDNANG không chỉ là tổ đội hip-hop mà còn là những người bạn thân với nhau

Sau King of Rap, HIEUTHUHAI trở thành rapper được săn đón và ngày càng trở thành nghệ sĩ giải trí có sức hút. Vẻ ngoài điển trai, âm nhạc có màu sắc khác biệt, biết cách đối nhân xử thế - đó là những lý do khiến nam rapper nhanh chóng có lượng fan đông đảo, và sự ủng hộ của những người trong nghề. Đặc biệt, hiệu ứng từ chương trình 2 Ngày 1 Đêm giúp cái tên HIEUTHUHAI lên như diều gặp gió. Dù sức hút ngày càng tăng nhưng nam rapper chưa bao giờ bỏ quên tổ đội của mình ở lại.

Ở 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI không chỉ nhận về phản hồi tích cực từ khán giả, đồng thời tạo được mối quan hệ khá tốt với đơn vị sản xuất. Đó chính là một phần lí do giúp những thành viên của GERDNANG như Negav hay HURRYKNG khi tham gia các gameshow khác của đơn vị này đều có được sự quan tâm nhất định từ truyền thông.

Khi có show diễn, HIEUTHUHAI tạo cơ hội mang tổ đội của mình lên sân khấu chung và không quên gọi tên những anh em trước đông đảo khán giả. Ngoài ra, ở giai đoạn thăng hoa sự nghiệp, HIEUTHUHAI không vội hợp tác với nghệ sĩ lớn, thay vào đó là dành cơ hội đó để làm việc chung với GERDNANG. Không thể phủ nhận sự cố gắng của các thành viên trong tổ đội nhưng cũng không sai khi nhấn mạnh rằng việc Negav tham gia Hành Trình Rực Rỡ hay HURRYKNG thi Rap Việt được chú ý nhiều hơn vì sức nóng của HIEUTHUHAI.

Không khó để nhận ra Hành Trình Rực Rỡ là một phiên bản khác của 2 Ngày 1 Đêm khi giữ nguyên định hướng khai thác về du lịch - văn hóa Việt, đồng thời dàn cast với công thức quen thuộc khi có mặt anh cả Trường Giang, cây hài Lê Dương Bảo Lâm, các sao nam Vbiz (Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy/ Isaac), các rapper mới nổi (HIEUTHUHAI/ Negav)...

Hiệu ứng của HIEUTHUHAI đã giúp những thành viên của GERDNANG được chú ý nhiều hơn

Ngay chính HURRYKNG từng chia sẻ biết ơn sự giúp đỡ của HIEUTHUHAI: "Không có HIEUTHUHAI thì cũng không có HURRYKNG bây giờ. You are amazing (Mày thật tuyệt vời). Cảm ơn vì lúc nào cũng tin tưởng tao sẽ làm được, tin vào cái nhóm này sẽ bay xa, không cần biết là bao lâu tao sẽ làm được, mất bao nhiêu thời gian để thành công, trấn an mỗi lúc tao lost (lạc lối) và mất niềm tin mà lúc nào cũng kéo tao theo. Hơn 7 năm trời, biết ơn mày.

Chỉ đi với nhau từ những ngày đầu, thấy được sự cố gắng của mấy thằng trong GERDNANG, mới hiểu phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay. Hiếu là đứa bị chửi nhiều nhất trong nhóm, từ cái cộng đồng rap cho tới hát luôn, giờ tụi mày nhìn nó đi, nó thay đổi cuộc sống của tao đó, nhà tao rất khó khăn. Không có thằng thứ hai làm được như vậy đâu, kiếm đi".

Còn Negav cũng từng khẳng định: "Em muốn cảm ơn Hiếu, vì Hiếu đã dắt tụi em đi rất nhiều sân khấu lớn, nhiều show. Hiếu lúc nào cũng chia sẻ hào quang cho anh em".

Cứ mỗi khi có cơ hội, HIEUTHUHAI đều kéo tổ đội lên chung sân khấu để trình diễn

Negav từng cảm kích HIEUTHUHAI đã chia hào quang cho anh em

Còn HURRYKNG khẳng định nếu không có HIEUTHUHAI thì sẽ không có HURRYKNG

Ngày mà HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav cùng đứng chung sân khấu với dàn Anh Trai đình đám như một cột mốc đánh dấu cho những nỗ lực thời gian qua. Và dường như 3 thành viên đang chờ đợi ngày MANBO cũng sẽ bước lên sân khấu lớn một cách đường đường chính chính bằng những cống hiến của nam rapper sắp tới. Ai cũng biết chính ngày concert là bước ngoặt quan trọng khi MANBO vào vòng Chinh phục Rap Việt mùa 4. Sau 3 lần thi liên tiếp đều "trượt từ vòng gửi xe", MANBO dường như sẽ có màn xuất hiện bùng nổ với 4 chọn và First Choice của HLV Karik. Thế nhưng thời gian đáng ra để tôn vinh người bạn của mình, để MANBO được công chúng đón nhận mẩu còn lại của GERDNANG, đồng thời là nhà sáng lập nhóm thì lại là lúc Negav "gây chuyện". Đó cũng là giây phút bắt đầu cho chuỗi sóng gió chưa từng có với GERDNANG. Từ phát ngôn gây sốc: "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?", Negav khiến sân khấu chung của cả ba hoàn toàn bị "nhấn chìm" bởi những lời chỉ trích, "ném đá" kịch liệt.

Negav khiến cho những cố gắng trước đó của GERDNANG "tan thành bọt biển" bởi loạt ồn ào cá nhân bị khui ra. Không chỉ dùng lời lẽ khiếm nhã cho Sơn Tùng, Lâm Vỹ Dạ... mà Negav còn bị "đào" ra nhóm riêng hơn 3 nghìn thành viên để bàn những vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới tính. Trong nhóm, Negav thường xuyên đăng bài nhạy cảm, dùng "khăn giấy ướt" để ẩn ý cho nội dung bẩn. Nam rapper còn kéo thêm nhiều nghệ sĩ tham gia và không ngại tương tác những từ ngữ thô tục.

"Bể phốt" của Negav đã "nhấn chìm" nỗ lực của HIEUTHUHAI và GERDNANG

Khi "bể phốt" được khui, Negav khiến dư luận bức xúc. Không ai ngờ đằng sau biệt danh "Út Khờ" mà đi đến đâu anh chàng cũng quảng cáo lại là một tính cách đáng lên án và cần chấn chỉnh. Hiện tại, các nhãn hàng hợp tác với Negav đã gỡ hình ảnh nam rapper xuống. Cư dân mạng dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay Negav tham gia biểu diễn trong concert sắp tới.

Với những gì đã làm, Negav chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng những cố gắng của HIEUTHUHAI và các thành viên GERDNANG thì Negav sẽ đền bù bằng cách nào? Nhờ Negav mà GERDNANG không còn là tổ đội của những chàng ngố mọt sách. Nhờ Negav mà GERDNANG được đính kèm thêm ồn ào không liên quan. Nhờ Negav mà sự cố gắng của HIEUTHUHAI "không cánh mà bay".