Kể lại thời trainee của BLACKPINK: Jennie và Jisoo nổi tiếng nhất nhì YG, Rosé - Lisa vượt qua vòng audition với tỉ lệ "chọi" cao ngất

Để được debut trong một nhóm nhạc, các idol phải ngày đêm luyện tập, đôi khi là đánh đổi cả thanh xuân để có thể chạm tới ước mơ của mình, 4 cô gái BLACKPINK cũng không ngoại lệ. Nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, đầu quân cho một trong những công ty giải trí quyền lực nhất nhì showbiz Hàn, ngỡ như "ngậm sẵn thìa vàng" chỉ việc bung lụa toả sáng, nhưng không, để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay các cô gái đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Ngược về quá khứ thời trainee của BLACKPINK để thấy họ ở vị trí như bây giờ không hề là điều dễ dàng.

1. Jisoo

Trong một bài phỏng vấn, Jisoo nói rằng cô xuất thân trong một gia đình mà tất cả mọi người đều yêu thích ca hát. Tại các buổi họp mặt gia đình, là em út trong nhà nên Jisoo thường nhảy và hát cho mọi người xem và tất cả đều khen ngợi tài năng của cô nàng. Điều này khiến Jisoo mong muốn được biểu diễn trước nhiều người hơn và cô nàng bắt đầu tham gia thử giọng cho YG.

Hình ảnh quá khứ của Jisoo

Jisoo nhớ lại khi cô ấy thử giọng cho YG Entertainment, chủ tịch Yang Hyun Suk đã để ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay mình và hỏi cô nàng rằng có đang hẹn hò với ai đó không. YG vốn có quy định nghiêm ngặt về việc không hẹn hò nên sự lo lắng của chủ tịch Yang hẳn là có cơ sở. Nhưng may thay, chiếc nhẫn trên tay Jisoo chỉ là vô thưởng vô phạt mà thôi. Sau đó, với tiềm năng ca hát và ngoại hình sáng giá, Jisoo đã trở thành thực tập sinh của YG Entertainment vào tháng 7 năm 2011.



Ngoài ra, Jisoo còn tiết lộ thêm trên Radio Star rằng cô nàng từng được SM chiêu mộ khi đang xem YG Family Concert nhưng cô đã từ chối để tập trung đầu quân cho YG. Ca khúc mà Jisoo hát trong buổi audition vào YG còn là 1 bản ballad - dòng nhạc "lạc quẻ" hẳn so với chất Hip-hop vốn có của YG Entertainment.

Jisoo xinh đẹp thuở còn là trainee

Jisoo xuất hiện trong mv Happen Ending của EPIK HIGH

Khi BLACKPINK ra mắt vào ngày 8/8/2016, người hâm mộ đã ngay lập tức yêu mến Jisoo vì tài năng và ngoại hình xinh đẹp. Với visual được mệnh danh đẹp nhất YG, nữ idol nhận được rất nhiều hợp đồng từ các nhãn hàng thời trang đến mỹ phẩm ngay từ khi chưa debut.

Ngay từ khi chưa debut, Jisoo đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo nhờ vào visual xinh đẹp, hợp gu Hàn Quốc

Jisoo sau 4 năm debut vẫn giữ vững vị trí visual thuộc hàng top các idol nữ hiện nay tại Kpop

2. Jennie

Jennie chuyển từ Seoul đến New Zealand khi mới 10 tuổi, cô nàng là thành viên được lên sóng truyền hình sớm nhất vì được MBC (Hàn Quốc) phỏng vấn cho một video tư liệu của đài khi còn là học sinh.



Khi chuẩn bị chuyển đến Mỹ để theo đuổi con đường học vấn cao hơn theo định hướng gia đình, Jennie đã nói với mẹ rằng cô muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và được mẹ ủng hộ nhiệt tình. Jennie sau đó đã trở về Hàn Quốc và bắt đầu thử giọng, YG Entertainment đã luôn là đích đến của cô nàng kể từ những ngày ở New Zealand.



Jennie tài năng thuở còn là thực tập sinh

Ngay từ thời trainee, Jennie đã nổi tiếng và được gọi là "viên ngọc quý" của YG Entertainment

Và sau khi debut, Jennie hoàn toàn chứng tỏ được tài năng và tố chất ngôi sao của mình

Jennie ký hợp đồng với tư cách là thực tập sinh với YG Entertainment vào tháng 8 năm 2010. Trong thời gian thực tập sinh của mình, Jennie đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý và thậm chí còn thu hút được một số người hâm mộ lớn khi xuất hiện vào năm 2012 trong MV That XX của "ông hoàng Kpop" G-Dragon.

Mặc dù là trainee thuộc dạng "không phải dạng vừa đâu" của YG nhưng Jennie từng tâm sự cô đã có thời gian vô cùng lo sợ vì nghĩ rằng mình sẽ không được debut khi thời gian làm thực tập sinh ngày càng kéo dài. Việc Jennie phải chứng kiến nhiều trainee cùng thời với mình rời đi đã khiến cô nàng trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh vô cùng áp lực.

Jennie cá tính trong mv That XX thời trainee

Jennie trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên MV That XX của ông hoàng Kpop G-Dragon

Jennie cũng từng góp giọng trong bài hát Black của tiền bối G-Dragon

3. Lisa

Lisa ngay từ nhỏ đã thể hiện đam mê to lớn với nhảy múa. Cô nàng đã từng tham gia một nhóm nhảy hồi còn nhỏ sống tại Thái Lan - quê nhà của Lisa. Trong một cuộc phỏng vấn, Lisa đã chia sẻ rằng mình cũng thích hát và mong muốn trở thành idol nên đã tham gia thử giọng tại cuộc thi của YG vào năm 2010 tổ chức tại Thái Lan. Điều đáng nói là Lisa đã vượt qua hàng ngàn người đăng ký và xuất sắc trở thành thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment. Sau đó, Lisa ký hợp đồng với tư cách là thực tập sinh với YG Entertainment vào tháng 4 năm 2011.

Lisa có đam mê to lớn với việc nhảy từ khi còn bé

Lisa cho biết mình đã không nói được một từ tiếng Hàn nào khi đến Hàn Quốc. Để vượt qua rào cản ngôn ngữ, Lisa đã chăm chỉ học tiếng Hàn bằng cách tham gia các lớp học hàng ngày và vô cùng biết ơn các thành viên BLACKPINK khi đã giúp cô nàng thích nghi với ngôn ngữ mới bằng cách... rủ nhau đi ăn, đi chơi đầy thân thiết.

Năm 2012, YG Entertainment đã đăng tải một đoạn video Lisa nhảy mà không nêu rõ đây là ai. Ngay từ khi ấy, Lisa đã cho thấy tiềm năng vũ đạo tuyệt vời mà Chủ tịch Yang Hyun Suk đã nhiều lần khen ngợi. Từ đó, Lisa nhanh chóng nhận được sự chú ý và fan luôn mong chờ ngày cô nàng được debut.

WHO'S THAT GIRL??? - Video nhảy của Lisa được YG đăng tải hồi còn là trainee

Năm 2013, Lisa xuất hiện trong MV Ringa Ringa của tiền bối Taeyang với tư cách là 1 vũ công phụ hoạ. Mặc dù chỉ là nhảy nền nhưng gương mặt của Lisa đã dần được biết đến nhiều hơn một chút.

Lisa cho biết bố mẹ mình đã rất vui mừng và ủng hộ việc theo đuổi sự nghiệp idol trong suốt 6 năm dài. Cho tới hiện tại, Lisa vẫn là idol ngoại quốc duy nhất của YG Entertainment và đang đạt được rất nhiều đỉnh cao cùng BLACKPINK.

Lisa xuất hiện trong MV Ringa Ringa với vai trò nhảy phụ (cô gái bên phải)

4. Rosé

Cha của Rosé đã đóng một vai trò rất lớn trong sự ra mắt của cô con gái. Khi biết tin về cuộc thi YG Entertainment năm 2012 ở Úc, ông ấy đã đặt cho Rosé một vé đến thành phố nơi buổi thử giọng được tổ chức.

"Tôi từng sống ở Úc. Đó là một khu phố nông thôn, chứ không phải là thành phố. Tôi thường chơi piano hoặc guitar và hát ở nhà. Bố tôi nhận thấy rằng tôi thích âm nhạc, vì vậy ông đã đưa tôi đi thử giọng. Trước khi tôi tham gia thử giọng, âm nhạc chỉ là một sở thích, nhưng khi tôi đến Hàn Quốc và nhận ra mình đứng ở vị trí nào về mặt kỹ năng, tôi trở nên đam mê và cạnh tranh hơn với nó" - Rosé chia sẻ về câu chuyện đi thi audition của mình.

Rosé từng xuất sắc vượt qua kì thi thử giọng 1 chọi 700 của YG

Sau khi vượt qua buổi thử giọng với vị trí số 1, cô ấy đã ký hợp đồng với tư cách là thực tập sinh với YG vào tháng 5 năm 2012. Rosé sau đó đã đề cập trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng buổi thử giọng có sự cạnh tranh khốc liệt là 1 chọi 700.



Rosé là thành viên có thời gian đào tạo ngắn nhất và có lí lịch bí ẩn nhất so với 3 chị em còn lại của BLACKPINK hồi chưa ra mắt. Cô nàng từng góp giọng trong ca khúc Without You của tiền bối G-Dragon ra mẳt hồi tháng 9/2012 và khiến nhiều người phải "truy lùng" tung tích vì khi đó Rosé chưa được lộ diện. Mãi sau này, khi có mặt trong đội hình debut của BLACKPINK, fan mới biết Rosé chính là người đã góp giọng trong ca khúc của G-Dragon. Với chất giọng độc đáo, Rosé đảm nhận vị trí main vocal của BLACKPINK và là 1 trong những nữ idol sở hữu màu giọng ấn tượng nhất Gen 3 Kpop hiện tại.

G-Dragon - Without You ft. Rosé (Color Coded Lyrics)

Với tài năng và ngoại hình không có gì cần bàn cãi, 4 cô gái đang là cái tên được săn đón không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Ngày 2/10 vừa qua, full album đầu tay The Album với ca khúc chủ đề Love Sick Girls chính thức được tung ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Nguồn: KB - Ảnh: Internet - Clip: YouTube