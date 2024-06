Kamito chính thức trở thành nhà tài trợ trang phục VBA 2024

Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 5x5 2024 chính thức khai mạc tối nay (19/06) trên sân Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Hồ Chí Minh. Năm nay, giải đấu sẽ có 6 đội tham dự gồm Danang Dragons, Hanoi Buffaloes, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings.

So với mùa giải trước, số đội tham dự đã giảm bớt do Thăng Long Warriors dừng tham gia. Tuy nhiên, số trận của mùa giải 2024 lại tăng lên do thể thức thi đấu mới. Các đội sẽ đấu vòng tròn 4 lượt để xếp hạng. Giai đoạn này diễn ra từ 19/6 đến 31/8. Bốn đội có thứ hạng cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng Playoffs với tối đa 6 trận. Cuối cùng, tối đa 5 trận thuộc loạt chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 9. Năm nay, VBA 2024 sẽ được tổ chức theo mô hình một sân nhà chung cho nhiều CLB, giúp chuẩn hóa và nâng cao các yêu cầu chuyên môn.



Kamito trở thành nhà tài trợ trang phục của VBA 2024

Bên cạnh đó, sau 10 năm phát triển, năm nay VBA cũng công bố nhà tài trợ trang phục mới. Đó là Kamito, thương hiệu thời trang thể thao của Việt Nam. Ở mùa giải 2024, tất cả các đội tham dự giải đều sẽ mặc trang phục được sản xuất bởi Kamito. Đội ngũ thiết kế của thương hiệu này đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm hoàn toàn mới, phù hợp với bộ môn bóng rổ. Việc VBA chọn hợp tác với Kamito cũng khẳng định uy tín của thương hiệuquốc nội đầy bản lĩnh này.

Sau khi tạo dấu ấn ở các bộ môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn… bản hợp đồng tài trợ với VBA đánh dấu sự lấn sân của Kamito sang bộ môn bóng rổ. Từ trước tới nay, bóng rổ luôn là một môn thể thao thu hút sự chú ý của giới trẻ. Có thể nói, bóng rổ chính là bộ môn được yêu mến chỉ xếp sau bóng đá. Với 10 năm hoạt động và phát triển, VBA liên tục để lại dấu ấn với phong cách làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, liên tục tăng tính giải trí cũng như trải nghiệm cho người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, Kamito cũng được biết đến với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, năng động, phối màu bắt mắt cùng chất liệu sản phẩm ấn tượng. Điều này đã được kiểm chứng thông qua trang phục của các đội bóng thi đấu tại V.League, cũng như ở giải giao hữu với đội các ngôi sao Brazil cách đây không lâu.

Các ngoại binh tại VBA 2024 với trang phục của Kamito

Với sự hợp tác giữa giải bóng rổ hấp dẫn nhất và thương hiệu quốc nội đang lên, VBA x Kamito hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn trên khắp các sân đấu mùa giải tới. Trải nghiệm của khán giả sẽ không dừng lại ở những trận đấu có chất lượng chuyên môn hấp dẫn, mà còn cả những bộ trang phục đẹp mắt của các cầu thủ trên sân.

