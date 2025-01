Kaity Nguyễn phản ứng trước thông tin mang thai

Kaity Nguyễn là mỹ nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng trong những ngày đầu năm 2025. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ diễn viên hết dính nghi vấn "phim giả tình thật", đến nụ hôn thị phi với bạn diễn và mới đây còn là tin đồn đang có tin vui. Công chúng bắt đầu đặt ra nghi vấn Kaity Nguyễn lên chức khi thấy cô bỗng dưng thay đổi gu ăn mặc sang những chiếc váy rộng thùng thình, ngoại hình cũng tròn trịa hơn.

Cho đến mới đây, nữ diễn viên đã đu trend dùng ứng dụng trên mạng xã hội để dự đoán những điều sẽ diễn ra với mình trong năm 2025. Đáng nói, kết quả Kaity Nguyễn nhận được chính là dự đoán cô sẽ mang thai. Ngay lập tức, Kaity Nguyễn ngỡ ngàng, giật mình rồi bật cười thích thú. Cô cũng thoải mái đăng tải clip này trên mạng xã hội và còn mượn dịp để đăng kèm 1 câu khéo phủ nhận bầu bí: "Ủa alo, em mới 26 tuổi nha".

Liên quan đến dự định sinh con, Kaity Nguyễn từng tâm sự: "Tôi rất thích con nít, mong sớm lấy chồng, có tổ ấm riêng. Nếu may mắn tìm được đúng người, tôi sẽ công bố với khán giả".

Clip: Phản ứng của Kaity Nguyễn khi bất ngờ nhìn thấy chữ "có bầu"

Kaity Nguyễn bật cười ngỡ ngàng khi nhận kết quả dự đoán sẽ mang thai trong năm 2025

Ít tháng trước, Kaity Nguyễn cũng bất ngờ vướng nghi vấn có tin vui vì diện váy rộng. Sau đó, phía đại diện cho biết đây chỉ là phong cách thời trang của nữ diễn viên chứ không phải giấu dáng vì bầu bí

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gen Z tài năng của showbiz Việt. Sự thể hiện xuất sắc, tròn vai trong phim điện ảnh Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa tên tuổi Kaity Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Sau phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào các phim điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ... Hiện tại, cô là nữ chính của phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân.

Kaity Nguyễn dính nghi vấn tình cảm với Thanh Sơn vào những ngày vừa qua. Tại sự kiện hồi tháng 1/2025, Thanh Sơn thẳng thắn: "Có thể khẳng định luôn là không hề có chuyện phim giả tình thật ở trong bộ phim này, chắc chắn. Tôi bất ngờ là tại sao tin đồn lại bắt nguồn thì phía Thanh Sơn. Nếu tham gia vào quá trình làm phim thì mọi người sẽ thấy tin đồn phải bắt nguồn từ đôi này chứ (ý chỉ Kaity và Trần Ngọc Vàng)". Về phía Kaity Nguyễn, nữ diễn viên cho biết chỉ là đồng nghiệp hợp tác cùng Thanh Sơn. Đồng thời, cô nhấn mạnh: "Chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp, biết thế nào là phim, là ngoài đời nên chắc chắn chuyện đó không xảy ra đâu".

Mới đây, Kati Nguyễn và Trần Ngọc Vàng vướng vào tranh cãi sau màn "khoá môi" trên thảm đỏ. Nữ diễn viên cũng lên tiếng giải thích: "Ban đầu, Kaity muốn đó là một buổi đám cưới, tôi muốn An và Toàn (2 nhân vật trong phim Yêu Nhầm Bạn Thân - PV) đọc lời thề sau đó phải có cái kết, và cái kết là như vậy đó. Lúc đó là An và Toàn, tôi đã đeo cái nơ của nhân vật nên chỉ là An và Toàn thôi. Còn ở đây (ngoài đời thực - PV), đây là người bạn, người anh của tôi. Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều nha, chỉ là 1 tình huống dễ thương thôi".

Kaity Nguyễn cho biết nụ hôn với Trần Ngọc Vàng là 1 phần kịch bản của chương trình

Khi được hỏi về lời đồn chuẩn bị lấy chồng hào môn, Kaity Nguyễn không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận: "Tôi đã 26 tuổi rồi, nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu thì là nói xạo. Chắc chắn là khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là trải nghiệm rất cần thiết cho diễn viên, để mình có chiều sâu hơn trong các vai diễn. Tôi rất may mắn khi những người đồng hành luôn hiểu cho công việc của mình. Vì họ hiểu, cảm thông nên tôi mới cống hiến được 100% cho điện ảnh Việt Nam".