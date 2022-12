K-Beauty - Thiên đường mua sắm mới dành cho tín đồ mỹ phẩm Hàn Quốc

K-Beauty tại LOTTE Mart Việt Nam – địa chỉ mua sắm mới dành cho các tín đồ "mê mẩn" mỹ phẩm Hàn Quốc

Vào ngày 16/12 vừa qua, LOTTE Mart Việt Nam đã chính thức ra mắt gian hàng K-Beauty chuyên cung cấp các sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Không chỉ mang đến cho các tín đồ làm đẹp cơ hội được trải nghiệm những sản phẩm có lịch sử phát triển lâu đời và uy tín của xứ sở Kim Chi, LOTTE Mart cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá lên tới 35% cho tất cả các sản phẩm thuộc K-Beauty, mua 5 sản phẩm giảm 30%, mua lẻ sản phẩm chỉ từ 15.900 đồng... giúp người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao với mức giá cực kỳ hấp dẫn.



Theo đại diện của LOTTE Mart, bà Lê Thị Liễu Như – Giám đốc ngành hàng Phi Thực Phẩm cho biết tất cả các sản phẩm của K-Beauty đều đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của LOTTE Mart cả về nguồn gốc, thành phần lẫn bao bì. Cụ thể, các sản phẩm của K-Beauty đều được cung cấp bởi các công ty có tên tuổi tại Hàn Quốc trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cơ thể; có lịch sử phát triển lâu đời và uy tín; thành phần an toàn và lành tính, không gây hại cho da, được chứng nhận và cấp phép lưu hành bởi các cơ quan chuyên môn Hàn Quốc,…

LOTTE Mart áp dụng chương trình giảm giá tới 35% cho tất cả các sản phẩm thuộc K-Beauty từ ngày 16/12 - 29/12/2022

"Hàn Quốc là một quốc gia nổi tiếng thế giới về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam mới chỉ "quen mặt" với một số mặt hàng nhất định trong khi có nhiều thương hiệu uy tín khác, được người Hàn ưa chuộng lại chưa được biết đến nhiều. Với sự xuất hiện của K-Beauty, chúng tôi mong muốn giới thiệu tới người tiêu dùng Việt thêm nhiều sản phẩm chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý của Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp đang ngày một gia tăng tại Việt Nam", bà Như nói về sứ mệnh của K-Beauty.



Khi mua sắm tại K-Beauty, các tín đồ làm đẹp cũng có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm nhiều loại sản phẩm, từ makeup, skincare đến mặt nạ, sữa tắm của các công ty mỹ phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc như Around Me, Look at me, Dermal,…

Tất cả các sản phẩm của K-Beauty đều có xuất xứ 100% từ Hàn Quốc với sự kiểm duyệt về chất lượng nghiêm ngặt của LOTTE Mart

Trong thời gian tới, bà Như cho biết LOTTE Mart sẽ tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn thêm nhiều công ty và thương hiệu cũng như sản phẩm khác từ xứ sở Kim Chi với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam đa dạng sự lựa chọn, đảm bảo cả về chất lượng lẫn hình thức.



Hiện tại, K-Beauty đã có mặt tại các chi nhánh của siêu thị Lotte tại khu vực miền Nam, bao gồm: LOTTE Mart Quận 7, Quận 11, Gò Vấp; LOTTE Mart Đồng Nai, LOTTE Mart Bình Dương, LOTTE Mart Vũng Tàu. Để mua các sản phẩm tại thiên đường mua sắm mỹ phẩm này, người tiêu dùng có thể trực tiếp đến tham quan và mua sắm tại các địa chỉ trên đây.

Chương trình giảm giá tới 35% được kéo dài từ ngày 16/12 - 29/12/2022. Bạn hãy đến K-Beauty tại LOTTE Mart để trải nghiệm không gian mua sắm mỹ phẩm Hàn Quốc mới toanh này và tận hưởng những ưu đãi có 1-0-2 ngay nhé!