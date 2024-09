Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Seo In Guk và Jisoo sẽ đóng cặp cùng nhau trong bộ phim tình cảm lãng mạn Monthly Boyfriend. Bộ phim xoay quanh một cặp đôi yêu nhau từ thế giới ảo ra đến ngoài đời thực. Đạo diễn Kim Sung Sik sẽ cầm trịch dự án này. Ông là người đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Work Later, Drink Now, Strong Girl Namsoon, No Gain No Love…



Với một đội hình toàn sao, những tưởng người hâm mộ sẽ phấn khích, chờ đợi bộ phim ra mắt, nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược. Lý do khiến khán giả không hài lòng là vì khoảng cách diễn xuất giữa 2 diễn viên chính.

Jisoo chưa được đánh giá cao về diễn xuất

Seo In Guk đã hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh hơn một thập kỷ. Anh được đánh giá cao vì diễn xuất đa dạng và khả năng truyền tải cảm xúc ấn tượng trong mọi dự án từng tham gia.Những bộ phim truyền hình gần đây nhất của Seo In Suk như Death’s Game, Café Minamdang và Doom at Your Service, đã thu hút khán giả nhờ diễn xuất chân thật và sự ăn ý với các bạn diễn.

Ngược lại, Jisoo mới bắt đầu diễn xuất cách đây một thời gian với Snowdrop. Mặc dù bộ phim đã gây được tiếng vang lớn nhưng diễn xuất của nữ thần tượng lại không như mong đợi. Cô bị chê là biểu cảm nhạt nhẽo và đôi mắt vô hồn. Có thể diễn xuất của Jisoo đã được cải thiện sau khi tham gia Newtopia một bộ phim do Coupang Play đầu tư sản xuất vả một bộ phim dựa trên tiểu thuyết mạng Omniscient Reader. Tuy nhiên, cả hai bộ phim đều chưa phát hành nên không thể đưa ra lời đánh giá chính xác.

Với tình hình hiện tại, khán giả cho rằng, việc ghép đôi Seo In Guk và Jisoo trong cùng một bộ phim sẽ chỉ tạo ra màn trình diễn một chiều.