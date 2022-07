Jet Dentist tài trợ Miss Grand Vietnam 2022, nâng tầm thương hiệu đồng hành cùng vẻ đẹp hoàn mỹ

Ngày 5/7, tại sự kiện Họp báo Miss Grand Vietnam 2022 & Miss Grand International 2023, Jet Dentist đã chính thức ký kết hợp tác tài trợ cho cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.



Với sự đồng hành này, Jet Dentist tiếp tục trở thành người đồng hành cùng các cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu của Việt Nam và tạo đà cho vẻ đẹp Việt chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.

CEO Phương Nguyễn xuất hiện rạng rỡ tại buổi họp báo bên Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021

Khi được BTC đặt câu hỏi: "Được biết Jet Dentist sẽ trở thành Nhà tài trợ nha khoa cho Miss Grand Vietnam 2022. Vậy cơ duyên nào khiến CEO Phương Nguyễn và thương hiệu Jet Dentist quyết định đồng hành cùng cuộc thi?", CEO Phương Nguyễn cho hay: "Là người yêu cái đẹp nên tôi luôn theo dõi nhiều cuộc thi sắc đẹp thế giới, trong đó chắc chắn không thể không kể đến cuộc thi Miss Grand International - 1 trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Chính vì vậy, tôi thấy được giá trị to lớn của cuộc thi này, đồng thời sẽ là một điều thực sự tuyệt vời khi phiên bản Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, bám sát với format của cuộc thi gốc. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một ‘sân chơi’ hội ngộ nhiều gương mặt nổi bật về ngoại hình, trí tuệ và tràn đầy nhiệt huyết. Thêm vào đó, tên gọi Miss Grand Việt Nam đã nói lên điều ý nghĩa to lớn của cuộc thi, đó chính là thông điệp về hòa bình, chấm dứt chiến tranh, lan tỏa niềm hạnh phúc và an nhiên tới cộng đồng, xã hội và mỗi cá nhân."

Trả lời tại buổi họp báo, Nhà sáng lập thương hiệu Jet Dentist - CEO Phương Nguyễn cho rằng: Cuộc thi là nơi thể hiện tài sắc, sự nhiệt huyết của các thí sinh và cũng thể hiện thông điệp hòa bình sâu sắc, vô cùng ý nghĩa tới xã hội và cộng đồng

Jet Dentist là thương hiệu Nha khoa với bề dày hơn 10 năm thành lập hoạt động, với 3 cơ sở tại HN, TP HCM và sẽ tiếp tục phát triển tại nhiều TP lớn khác. Thông qua các thí sinh tài năng của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Jet Dentist mong muốn được lan toả năng lượng tích cực, nguồn cảm hứng hoàn thiện vẻ đẹp đến với tất cả mọi người.



CEO Phương Nguyễn ký kết tài trợ, thương hiệu Jet Dentist chính thức trở thành nhà tài trợ của Miss Grand Vietnam 2022

CEO Phương Nguyễn nhận hoa cảm ơn từ ông Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn, đại diễn BTC cuộc thi

Trong lần đầu tiên đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2022, Jet Dentist sẽ đóng góp kinh nghiệm, uy tín của mình để có các hoạt động cụ thể nhằm quan tâm, động viên mạnh mẽ tới BTC và các thí sinh. Đồng thời CEO Phương Nguyễn sẽ đóng vai trò Cố vấn nụ cười cho các thí sinh trong suốt các hành trình quan trọng của cuộc thi.

Bà Phương Nguyễn - Nhà sáng lập thương hiệu Jet Dentist chia sẻ thêm: "Jet Dentist cũng như cá nhân tôi luôn hướng đến và làm tròn sứ mệnh làm đẹp nụ cười cho tất cả mọi người. Vì vậy, việc đồng hành cùng BTC và cuộc thi cũng là một phần quan trọng trong việc lan tỏa và truyền đi thông điệp tích cực đến nhiều người hơn nữa. Để từ đó, ai cũng sẵn sàng cho hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình".

Bà Phương Nguyễn chia sẻ, việc đồng hành cùng các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhằm lan tỏa và truyền đi thông điệp tích cực đến cộng đồng, xã hội về câu chuyện nụ cười - hạnh phúc khi bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Giữ vững tinh thần này trong suốt nhiều năm qua, với rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp khác như Miss World Vietnam, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam… Jet Dentist ngày càng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong các cuộc thi sắc đẹp.

Jet Dentist đã đồng hành tỏa sáng cùng rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp uy tín như Miss World Vietnam 2022

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022

Chúc các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 luôn tự tin trong hành trình chinh phục vương miện và trở thành người có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Qua đó, truyền động lực để mọi người luôn tự tin, nỗ lực và không ngừng phát triển bản thân mình.

https://kenh14.vn/jet-dentist-tai-tro-miss-grand-vietnam-2022-nang-tam-thuong-hieu-dong-hanh-cung-ve-dep-hoan-my-2022070618461576.chn