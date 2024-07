Jennie (BlackPink) trở thành trò cười

Ngày 2/7, AllKpop đưa tin Jennie đã đạt được một cột mốc nữa trong sự nghiệp ngôi sao khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình quốc tế (Best Actress in an International Series) tại Lễ trao giải SEC Awards 2024 của Brazil.

SEC Awards (trước đây gọi là Séries em Cena Awards) là chương trình trao giải của Brazil, để vinh danh những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực phim điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc và Internet. Giải thưởng này được được thành lập vào năm 2019.

Jennie được SEC Awards công nhận thông qua vai diễn Dyanne, nữ vũ công phụ họa cho tham vọng trở thành ngôi sao, trong loạt phim 18+ The Idol của HBO. Đây là vai diễn đầu tay của rapper BlackPink .

Jennie thắng giải Best Actress in an International Series tại Lễ trao giải SEC Awards 2024 của Brazil. Ảnh: X.

Ban tổ chức giải thưởng công bố thông tin này trên tài khoản Twitter chính thức. Ngay sau đó, các tài khoản người hâm mộ của BlackPink như Worldwide Blink và BlackPink Global đăng bài chúc mừng người đẹp sinh năm 1996.

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng lại cho rằng Jennie được trao giải thưởng về diễn xuất là không hợp lý, thậm chí lố bịch, nực cười. Mọi người chỉ ra nhân vật của Jennie trong The Idol chỉ là vai phụ, không đúng khi trao giải dành cho diễn viên chính. Ngoài ra, một số người tiết lộ đây thực chất là hạng mục do khán giả bình chọn. Chưa kể, đất diễn của Jennie trong phim ít ỏi và phim bị chê là rác phẩm.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi tưởng đây là một giải thưởng có ý nghĩa nhưng không. Nó chỉ là cuộc bình chọn của người hâm mộ thôi”, “Thật nực cười! Là một cuộc thăm dò dành cho người hâm mộ”, “ The Idol là bộ phim tệ kinh khủng. Lãng phí thời gian và tiền bạc của mọi người”, “Cái gì thế này? Tôi cá là chính Jennie cũng cảm thấy tội lỗi khi nhận giải thưởng”, “Tôi đã nghĩ rằng ban giám khảo thật tệ nhưng hóa ra do người hâm mộ. Nếu chỉ là giải diễn viên mới còn chấp nhận được”, “Blink đẩy cô ấy vào tình huống tệ hại khi sắp đặt như thế này. Ví dụ hoàn hảo về việc giết người bằng tình yêu”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc sao? Chắc chắn là các bạn đang đùa phải không?”, “Điều này không giúp ích gì cho Jennie, mà chỉ khiến cô ấy thành trò cười”, “Người hâm mộ chỉ nên bình chọn cho giải thưởng về độ nổi tiếng. Hãy để giải thưởng diễn xuất cho ban giám khảo”…

Khán giả cho rằng Jennie được giải thưởng về diễn xuất là nực cười.

The Idol lấy bối cảnh của ngành công nghiệp âm nhạc, tập trung vào mối quan hệ phức tạp thủ lĩnh của một giáo phái thời hiện đại (The Weeknd) và thần tượng nhạc pop đang nổi (Lily-Rose Depp).

Phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2023 và chính thức lên sóng một tháng sau đó. Phim chỉ kéo dài 5 tập nhưng gây nhiều tranh cãi vì ngập ngụa cảnh nóng dung tục, không cần thiết. Truyền thông quốc tế thẳng thừng chê The Idol là phim rác.

Dù được quảng bá rầm rộ, vai diễn Dyanne có đất diễn ít đến đáng thương, chỉ tính bằng phút. Trong 3 tập đầu, Jennie gây nhiều tranh cãi bởi thực hiện vũ đạo gợi dục, trang phục hở hang và một số lời thoại vô nghĩa. Sang tập 4, cô nhận được đánh giá tốt về diễn xuất từ khán giả. Đến tập cuối, cô chỉ xuất hiện trong hơn một phút.

Truyền thông Hàn Quốc và thế giới tin rằng sự có mặt của Jennie trong phim chỉ nhằm mục đích thu hút người xem, chứ nhân vật do cô đóng gần như không tác động gì đến cốt truyện.

Koreaboo nhận định Jennie dường như đang bị lợi dụng. Trang tin cũng cảm thấy tiếc cho nữ thần tượng Kpop khi tham gia dự án bị phát triển theo hướng tình dục hóa và lạm dụng phụ nữ.

Rolling Stone nhận định Jennie chỉ là “chiêu trò” của nhà sản xuất để quảng bá phim.

Trên thực tế, cách làm này của ê kíp sản xuất có hiệu quả. The Idol thu hút 913.000 lượt xem trên toàn thế giới vào ngày đầu tiên phát sóng, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên HBO. Phim còn đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình trực tuyến về mức độ tương tác, vượt trội so với các chương trình trên các nền tảng lâu đời như Netflix và NBC.

Ngoài ra, theo Television Stats , The Idol còn vượt qua các bộ phim ăn khách khác là The Last of Us và Wednesday để chiếm vị trí số 1 về điểm tương tác trực tuyến đối với các chương trình truyền hình kể từ tháng 1/2022 trong hơn 30 ngày liên tiếp nhờ độ nổi tiếng của Jennie.